Оказывается, одно из самых приятных занятий может не только радовать, но и помогать предотвращать серьёзные нарушения когнитивных функций.

Деменция и её развитие

Деменция — это заболевание, которое развивается постепенно, по мере накопления проблем с когнитивными функциями мозга. Этот процесс может занимать от нескольких месяцев до нескольких лет, прежде чем появятся заметные нарушения.

Исследование британских учёных

Чтобы понять, какие занятия могут замедлить развитие болезни, британские исследователи провели масштабное исследование. Результаты, опубликованные в International Journal of Geriatric Psychiatry, показали, что люди, играющие на музыкальных инструментах, обладали лучшей памятью и реже сталкивались с проблемами исполнительной функции мозга. Это, в свою очередь, снижало риск развития деменции и других когнитивных нарушений.

Неожиданные выводы

Кроме того, исследование выявило интересную закономерность: те, кто регулярно занимается пением, показали более высокий уровень исполнительной функции в тестах на вербальное рассуждение. Любовь к пению также способствовала улучшению рабочей памяти.

Итоги и рекомендации

Учёные пришли к выводу, что музыкальные занятия помогают укреплять когнитивный резерв мозга, снижая вероятность развития деменции. При этом важно понимать, что музыка не способна остановить уже начавшуюся деменцию — она эффективна именно как профилактическая мера.