Когда кажется, что все отели на лето уже забронированы, не спешите отказываться от мечты об отдыхе. Важно знать, где искать, когда обычные сервисы не показывают ничего. Издание HuffPost рассказывает о шести методах, которые помогут вам найти свободное место даже в самый горячий сезон.

Мониторинг форумов и групп в соцсетях

Туристические форумы, специализированные группы в Facebook и сообщества на Reddit часто обновляют информацию об отмененных бронированиях в реальном времени. Участники сообщают о том, что освободилось, и это за секунды до того, как комнаты исчезнут окончательно.

Важно быть быстрым - в таких случаях шанс поймать место может исчезнуть за минуты. Многие путешественники об этом не знают, поэтому конкуренция за свободные варианты меньше.

Если вы окажетесь вовремя в нужной группе, сможете забронировать то, что кажется невозможным. Этот способ действенный даже для самых популярных направлений и пик сезона.

Проверяйте сразу несколько сервисов

Сайты-агенты онлайн перемножают базы разных отелей и порой их данные отличаются. Там, где один сервис показывает "нет свободных номеров", другой может предоставить несколько вариантов.

Часто путешественники проверяют только один сайт и считают, что мест действительно нет. Но запрос на Booking, затем на Expedia или Hotels.com может дать результаты.

Даже автоматическое уведомление о появлении свободных номеров - поможет успеть перехватить предложение. Потратив немного времени и организовавшись - получаете значительное преимущество.

Добавьте одну ночь к бронированию

асто у отелей существуют ограничения на минимальное количество дней в пик сезона. Два дня могут не соответствовать внутренней политике, а три уже соответствуют. Если бутылочку с "мы хотим только на выходные" не рассматривают - измените даты.

Это поможет получить номер, который не доступен иначе. Такая небольшая гибкость может кардинально изменить ситуацию. И часто сработает лучше, чем просто ждать отмены.

Ищите альтернативу поблизости

Иногда вместо переполненной опции в центре туристы могут обратить внимание на соседнее место. Например, если Мальорка или Марбелья забронированы - можно выбрать Менорку или Коста-Браву. Там меньше людей, ниже цены и не менее интересная инфраструктура.

Часто именно неожиданные направления становятся любимыми у семьи. Вы не только получаете доступное жилье, но и избегаете избытка туристов. И при этом опыт бывает не хуже того, что был в планах.

Обратитесь к студенческим группам

В некоторых городах студенты выезжают на летние месяцы и сдают комнаты через Facebook. Опытный путешественник может в группе конкретного университета найти жилье лучше гостиничного.

Рекомендуемый способ - быстрый видеозвонок перед приездом. Это помогает обезопасить вас и открывает доступ к необычным вариантам.

Звоните непосредственно в отель

Если онлайн-ресурсы молчат - обязательно позвоните самому отелю. Часто у администрации есть не опубликованные резервы, в частности для корпоративных клиентов. Порой они держат комнаты "в резерве", даже когда сайт показывает "без наличия".

Попросите попасть в лист ожидания или спросите о предстоящих отмены. Если успеете вовремя - отель позвонит вам с предложением.