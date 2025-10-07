Если хотите удивить родных чем-то особенным, то сочное мясо, которое маринуется в пиве, а затем тушится с овощами — это именно то, что способно превратить обычный ужин в настоящий праздник.

Необычный маринад делает говядину невероятно нежной, ароматной и буквально «сливочной» на вкус. Такое блюдо можно подать и как главное блюдо на семейном застолье, и как оригинальное угощение для гостей. Рецептом приготовления поделились на странице Cookrate.

Благодаря ферментации пиво действует как натуральный размягчитель волокон. Напиток добавляет легкую сладость и карамельные нотки, а вместе с соевым соусом, горчицей и паприкой пиво создает идеальный баланс вкуса.

Для маринада лучше всего подходит светлый лагер или янтарный эль, ведь они подчеркивают вкус мяса и не перебивают его.

Рецепт

Ингредиенты:

Говядина (лопатка или вырезка) 1,5 кг

Пиво светлое 500 мл

Сливочное масло 100 г

Масло 100 мл

Лук 3 шт.

Красный болгарский перец 1 шт.

Бекон 100 г

Чеснок 15 г

Помидоры 2 шт.

Соль 1 ч. л

Черный перец молотый ½ ч. л.

Сладкая паприка 1 ч. л

Горчица 3 ст. л.

Соевый соус 70 мл

Вода 500 мл

Крахмал 40 г

Розмарин 10 г

Растопленное масло 100 г

Приготовление

Смешайте пиво, соевый соус, горчицу, специи и измельченный чеснок.

Положите куски мяса в глубокую миску или банку, залейте маринадом и оставьте на 3-4 часа, или на ночь в холодильнике.

В сковороде разогрейте масло с маслом, обжарьте мясо до золотистой корочки. Добавьте бекон и лук, готовьте еще несколько минут.

Добавьте нарезанный перец и помидоры, влейте воду и часть маринада, накройте крышкой и тушите 1,5-2 часа на слабом огне.

В конце разведите крахмал в воде, влейте в соус и доведите до легкого загустения.

Выложите мясо с овощами, полейте соусом и подайте с ароматным картофелем.

Советы

Если любите более пикантный вкус, добавьте немного острой паприки или чили.

Для более нежного варианта можно использовать курятину или свинину.

Не передерживайте мясо, чтобы оно не стало сухим.

Маринованное в пиве мясо с овощами — это блюдо, которое сочетает простоту приготовления и ресторанный уровень вкуса. Оно станет украшением любого стола и обязательно понравится вашим близким.