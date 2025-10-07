Если хотите удивить родных чем-то особенным, то сочное мясо, которое маринуется в пиве, а затем тушится с овощами — это именно то, что способно превратить обычный ужин в настоящий праздник.
Необычный маринад делает говядину невероятно нежной, ароматной и буквально «сливочной» на вкус. Такое блюдо можно подать и как главное блюдо на семейном застолье, и как оригинальное угощение для гостей. Рецептом приготовления поделились на странице Cookrate.
Благодаря ферментации пиво действует как натуральный размягчитель волокон. Напиток добавляет легкую сладость и карамельные нотки, а вместе с соевым соусом, горчицей и паприкой пиво создает идеальный баланс вкуса.
Для маринада лучше всего подходит светлый лагер или янтарный эль, ведь они подчеркивают вкус мяса и не перебивают его.
Рецепт
Ингредиенты:
-
Говядина (лопатка или вырезка) 1,5 кг
-
Пиво светлое 500 мл
-
Сливочное масло 100 г
-
Масло 100 мл
-
Лук 3 шт.
-
Красный болгарский перец 1 шт.
-
Бекон 100 г
-
Чеснок 15 г
-
Помидоры 2 шт.
-
Соль 1 ч. л
-
Черный перец молотый ½ ч. л.
-
Сладкая паприка 1 ч. л
-
Горчица 3 ст. л.
-
Соевый соус 70 мл
-
Вода 500 мл
-
Крахмал 40 г
-
Розмарин 10 г
-
Растопленное масло 100 г
Приготовление
-
Смешайте пиво, соевый соус, горчицу, специи и измельченный чеснок.
-
Положите куски мяса в глубокую миску или банку, залейте маринадом и оставьте на 3-4 часа, или на ночь в холодильнике.
-
В сковороде разогрейте масло с маслом, обжарьте мясо до золотистой корочки. Добавьте бекон и лук, готовьте еще несколько минут.
-
Добавьте нарезанный перец и помидоры, влейте воду и часть маринада, накройте крышкой и тушите 1,5-2 часа на слабом огне.
-
В конце разведите крахмал в воде, влейте в соус и доведите до легкого загустения.
-
Выложите мясо с овощами, полейте соусом и подайте с ароматным картофелем.
Советы
-
Если любите более пикантный вкус, добавьте немного острой паприки или чили.
-
Для более нежного варианта можно использовать курятину или свинину.
-
Не передерживайте мясо, чтобы оно не стало сухим.
Маринованное в пиве мясо с овощами — это блюдо, которое сочетает простоту приготовления и ресторанный уровень вкуса. Оно станет украшением любого стола и обязательно понравится вашим близким.
