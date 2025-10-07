Baltijas balss logotype
Маринованное в пиве мясо с овощами: рецепт блюда, которое тает во рту

Люблю!
Дата публикации: 07.10.2025
1001sovet
Изображение к статье: Маринованное в пиве мясо с овощами: рецепт блюда, которое тает во рту

Если хотите удивить родных чем-то особенным, то сочное мясо, которое маринуется в пиве, а затем тушится с овощами — это именно то, что способно превратить обычный ужин в настоящий праздник.

Необычный маринад делает говядину невероятно нежной, ароматной и буквально «сливочной» на вкус. Такое блюдо можно подать и как главное блюдо на семейном застолье, и как оригинальное угощение для гостей. Рецептом приготовления поделились на странице Cookrate.

Благодаря ферментации пиво действует как натуральный размягчитель волокон. Напиток добавляет легкую сладость и карамельные нотки, а вместе с соевым соусом, горчицей и паприкой пиво создает идеальный баланс вкуса.

Для маринада лучше всего подходит светлый лагер или янтарный эль, ведь они подчеркивают вкус мяса и не перебивают его.

Рецепт

Ингредиенты:

  • Говядина (лопатка или вырезка) 1,5 кг

  • Пиво светлое 500 мл

  • Сливочное масло 100 г

  • Масло 100 мл

  • Лук 3 шт.

  • Красный болгарский перец 1 шт.

  • Бекон 100 г

  • Чеснок 15 г

  • Помидоры 2 шт.

  • Соль 1 ч. л

  • Черный перец молотый ½ ч. л.

  • Сладкая паприка 1 ч. л

  • Горчица 3 ст. л.

  • Соевый соус 70 мл

  • Вода 500 мл

  • Крахмал 40 г

  • Розмарин 10 г

  • Растопленное масло 100 г

Приготовление

  • Смешайте пиво, соевый соус, горчицу, специи и измельченный чеснок.

  • Положите куски мяса в глубокую миску или банку, залейте маринадом и оставьте на 3-4 часа, или на ночь в холодильнике.

  • В сковороде разогрейте масло с маслом, обжарьте мясо до золотистой корочки. Добавьте бекон и лук, готовьте еще несколько минут.

  • Добавьте нарезанный перец и помидоры, влейте воду и часть маринада, накройте крышкой и тушите 1,5-2 часа на слабом огне.

  • В конце разведите крахмал в воде, влейте в соус и доведите до легкого загустения.

  • Выложите мясо с овощами, полейте соусом и подайте с ароматным картофелем.

Советы

  • Если любите более пикантный вкус, добавьте немного острой паприки или чили.

  • Для более нежного варианта можно использовать курятину или свинину.

  • Не передерживайте мясо, чтобы оно не стало сухим.

Маринованное в пиве мясо с овощами — это блюдо, которое сочетает простоту приготовления и ресторанный уровень вкуса. Оно станет украшением любого стола и обязательно понравится вашим близким.

#еда
