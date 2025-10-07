В преддверии старта XII ежегодного конкурса молодых исполнителей классической музыки “Таланты Инессы Галанте” лауреаты прошлых лет поделились своими достижениями на латвийской и мировой сцене. Все артисты отмечают огромный вклад Фонда Инессы Галанте и лично оперной дивы в их карьере и профессиональном росте.

До 20 октября продолжается прием заявок на участие в этом престижном музыкальном состязании. Конкурс проходит в 4-х категориях: вокальное искусство, игра на клавишных инструментах, игра на струнных инструментах, игра на духовых и ударных инструментах.

Лауреат конкурса, талантливый и уже очень востребованный скрипач и пианист Андрей Егоров в этом году получил степень магистра Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витола, исполнив концерт для скрипки латвийского композитора Ромуальда Калсона в сопровождении Лиепайского симфонического оркестра. В составе солистов камерного оркестра Даниила Булаева Davinspiro Camerata принял участие в записи струнного октета выдающегося румынского композитора Джордже Энеску для престижного британского лейбла "Champs Hill Records”. Андрей Егоров в этом сезоне получил должность концертмейстера в Латвийском симфоническом оркестре. В этом году работал на одной сцене с такими дирижерами как Тармо Пелтокоски, Кристина Поска, Жан-Клод Казадезюс, Йорма Панула и другими.

Яркая молодая сопрано, лауреат конкурса Елизавета Галкина в этом году окончила магистратуру в Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витола и прошла обучение по программе Erasmus во Флоренции, в Консерватории имени Луиджи Керубини. В прошедшем сезоне состоялся ее дебют в Латвийской национальной опере в роли Лизы в спектакле «Звуки музыки». Помимо учёбы и работы в Латвийской национальной опере активно выступала в концертах оперной и камерной музыки в Риге и Юрмале.

Ушедший сезон 24/25 года увенчался хорошими результатами и для талантливого баритона и лауреата конкурса Даниила Погорилеса. Он выступил на концерте открытия сезона в Латвийской национальной опере, дебютировал в роли Белькоре в опере Доницетти "Любовный напиток" и дошел до финала международного конкурса Оттавио Дзиино (Ottavio Ziino) в Риме, получив премию как лучший баритон конкурса. В мае этого года состоялся дебют Даниила в роли Лотарио опере Генделя "Флавио" на сцене Латвийской национальной оперы.

Лауреат конкурса и виртуозный гобоист Риналдс Розенлаукс в прошедшем сезоне успел выступить со многими известными латвийскими артистами и получить блестящий опыт концертных выступлений: Фестиваль оперетты в Икшкиле, Оперный фестиваль в Сигулде, концерт фонда Инессы Галанте "Jaunie un spožie" в к/з Dzintari.

А юная пианистка и лауреат конкурса Сандия Лея за прошедший год приняла участие в нескольких престижных состязаниях и заняла призовые места на международном конкурсе пианистов и виолончелистов Young Musician Tallin и на международном конкурсе пианистов в Вене “Wiener Klassik”. Лауреатку конкурса Анастасию Долгоненко зрители смогут увидеть на сцене возрожденного Театра оперетты — в главной роли в постановке Франца Легара „Джудитта”.

Блистательная и уже известная сопрано Виктория Майоре продолжает покорят новые высоты и в прошедшем сезоне начала сотрудничество с оркестром Sinfonietta Riga и дирижером Нормундом Шне. В 2025 году Виктория в сотрудничестве с руководителем государственного академического хора “Latvija” Марисом Сирмайсом приняла участие в грандиозном спектакле по произведению современного китайского композитора и дирижера Тань Дунь, где исполнила две женские партии.

«Таланты Инессы Галанте» - это многолетняя масштабная программа поддержки молодых талантливых солистов и музыкантов, исполняющих классическую музыку разных жанров. В рамках этого культурно-социального проекта «Фонд Инессы Галанте» на конкурсной основе находит, развивает и продвигает лучших исполнителей, зажигая новые звезды на музыкальном небосклоне. Благодаря личному участию патронессы конкурса - оперной дивы Инессы Галанте в программе развития талантов и возможностей юных исполнителей, многие лауреаты уже с успехом покоряют мировые сцены. Лауреаты конкурса традиционно получают приглашение принять участие во всех музыкальных событиях, которые организует фонд Инессы Галанте, а также других престижных мероприятиях.

Лауреатов конкурса «Таланты Инессы Галанте» ждут денежные премии, стипендии, мастер классы с именитыми артистами и другие ценные награды от партнеров проекта и меценатов. Лауреаты в каждой категории получат премии: 200 евро за третье место, 300 евро за второе место, и победители получат денежную премию в размере 400 евро. Также денежные вознаграждения в размере 100 евро получают педагоги обладателей первых мест в каждой категории.

Конкурс пройдет в 2 этапа: в первом туре жюри будет оценивать видео-заявки участников и 2 ноября объявит исполнителей, прошедших в финал. 3 ноября на официальном сайте проекта inesesgalantestalanti.lv начнется публичное голосование, которое определит победителя в номинации «Зрительская симпатия». Финал конкурса и награждение лауреатов состоится 30 ноября в Малом зале к/з Dzintari.

Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться на cайте inesesgalantestalanti.lv

За актуальной информацией следите на официальной странице конкурса в социальной сети Facebook