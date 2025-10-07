Baltijas balss logotype
Сезон брусники: как заготовить ягоду на зиму

Люблю!
Дата публикации: 07.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Сезон брусники: как заготовить ягоду на зиму

Бруснику в народе называют царь-ягодой. Брусничный сок издавна применяли как средство, возбуждающее аппетит и улучшающее пищеварение, вяжущее, потогонное, кровоостанавливающее, противовоспалительное и противоревматическое. Сироп брусничного сока с мёдом принимали внутрь при кашле для облегчения отделения мокроты. Есть много способов заготовки брусники на зиму.

Сироп из брусники

Берём зрелые ягоды, перебираем, промываем в холодной воде, кладём в стеклянную банку. Готовим сироп: на 1 кг ягод понадобится 400 г воды, 300 г сахара и немного лимонного сока (можно добавить лимонную цедру). Всё нужно прокипятить, процедить и охладить. Сиропом заливаем бруснику, закрываем банку пергаментной бумагой и храним в прохладном месте.

Брусника мочёная

Промываем ягоды в холодной воде, откидываем на сито. Когда вода стечёт, заливаем ягоды сахарным сиропом. Сироп для 1 кг ягод готовим так: на один литр воды берём две столовые ложки сахара, половину чайной ложки соли, немного корицы и гвоздики. Доводим сироп до кипения и кипятим 10 минут, снимая пену. Бруснику выкладываем в стеклянные банки, заливаем охлаждённым сиропом. Закрыв банки пергаментной бумагой, ставим их в прохладное место.

Варенье из брусники

Ягоды сначала заливаем кипятком и выдерживаем 2−3 минуты. Затем откидываем на сито, чтобы стекла вода, и помещаем бруснику в таз. Заливаем кипящим сиропом (на 1 кг ягод берём 1,5 кг сахара и 2 стакана воды). В конце варки желательно положить гвоздику. Если в бруснику добавляют яблоки или груши (обычно берут 0,5 кг фруктов на 1 кг ягод), то вначале в сахарном сиропе немного проваривают фрукты, предварительно порезав и удалив семенную коробку, а потом засыпают бруснику. Можно добавить лимонные корки или цедру.

Брусничное желе

Ягоды высыпаем в таз и без воды кипятим в собственном соку, пока они не полопаются. Затем массу процеживаем через ткань, добавляем мёд или сахар (два стакана на такое же количество сока). Увариваем до готовности, охлаждаем и разливаем по банкам.

Брусника пареная

Перебираем ягоды, но не моем, засыпаем их в посуду с крышкой и ставим в духовку на 1,5−2 часа. Готовые ягоды помещаем в стерилизованные банки, закрываем полиэтиленовыми крышками.

Видео