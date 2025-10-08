Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Государственный Королевский Национальный балет Грузии представляет новое хореографическое шоу «Волшебная Грузия» 0 80

Люблю!
Дата публикации: 08.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Государственный Королевский Национальный балет Грузии представляет новое хореографическое шоу «Волшебная Грузия»

27 ноября в 19.00 в Дворце Культуры ВЭФ Государственный Королевский Национальный балет Грузии представляет новое хореографическое шоу «Волшебная Грузия».

Шоу «Волшебная Грузия» — представление, которое должен увидеть каждый. Вот как начинает свою статью самый популярный журнал в США The New York Times:

“Государственный Королевский национальный балет Грузии” представляет эффектное танцевальное шоу с демонстрацией удивительной техники. Грузинские ритмы, динамичные отточенные движения, темпераментное исполнение – отражает в полном смысле название программы «Волшебная Грузия». Эксклюзивные танцевальные номера с кинжалами и саблями станут незабываемым зрелищем для каждого зрителя. Мастерская постановка и красочные костюмы помогут отправиться в путешествие по многовековой Грузии.

“Государственный Королевский национальный балет Грузии” под руководством Гелы Поцхишвили и Маиы Кикнадзе выступает на сцене уже более 47 лет. Свыше 40 миллионов человек в 80 странах мира рукоплескали танцорам, поражающим воображение зрителей великолепной техникой исполнения, неподражаемым артистизмом, куражом и безудержной экспрессией, свойственной только грузинским танцам. Артисты Театра непрерывно собирают и изучают аутентичные национальные танцы, ищут новые современные хореографические решения, предлагая сценические миниатюры, новеллы и целые представления, иллюстрирующие прошлое и настоящее грузинского народа.

Georgia23.jpg

Новая хореографическая программа «Волшебная Грузия» — яркое, красочное, лиричное шоу, позволяющее прикоснуться к самобытной грузинской культуре и погрузиться в чарующий мир танца, гармонично сочетающий в себе ювелирно отточенные движения, стиль, элегантность и эмоциональность грузин.

В новую программу вошли танцы, поставленные полвека назад Гелоди Поцхишвили, основателем хореографической династии Поцхишвили, которые Гела Поцхишвили адаптировал к современным представлениям и адаптировал для новой шоу-программы «Волшебная Грузия». Костюмы и идея были обновлены, и новое шоу приобрело идеальный классический вид.

В хореографическом шоу «Волшебная Грузия» задействовано 370 костюмов, звучит уникальная грузинская музыка, и мы описываем каждый уголок Грузии таким образом, что зрители на протяжении целых 2 часов путешествуют по уникальным уголкам Грузии, городам и селам, наглядно узнают об их жизни и быте.

Особенностью программы является то, что «Волшебная Грузия» — это не подборка отдельных танцевальных номеров, а целый спектакль, объединенный общей идеей и сюжетной линией. Все это, в сочетании с живописными костюмами и грандиозными декорациями, приковывает внимание зрителя и не позволяет оторвать взгляд от действа, происходящего на сцене, с момента открытия занавеса до финального выхода артистов.

Georgia14.jpg

“Государственный Королевский национальный балет Грузии” - гастролировал почти во всех странах мира. С 1990 года по сегодняшний день Театр выступал в Австрии, Финляндии, Швеции, Швейцарии, Греции, Индии, США, Испании, Египте, Франции, Японии, десять раз в Италии, Англии, Новой Зеландии, Австралии, Турции, Израиле и т.д. О гастролях Театра существует огромное количество прекрасных рецензий и отзывов прессы.

С участием талантливых артистов Гела Поцхишвили создал театр-шоу. В этом театре огромное значение приобрело новое мышление в танце в современном направлении. На основе традиционных грузинских танцев здесь создаются новые произведения современной национальной хореографии.

Читайте нас также:
#культура
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Как справляться с домашним бардаком, если ваш близкий человек не любит порядок
Изображение к статье: Как справляться с домашним бардаком, если ваш близкий человек не любит порядок
Оригинальная осенняя закуска: джем из болгарского перца
Изображение к статье: Оригинальная осенняя закуска: джем из болгарского перца
Пора на выброс: 11 вещей на кухне, которые портят даже современный дизайн
Изображение к статье: Пора на выброс: 11 вещей на кухне, которые портят даже современный дизайн
Эти продукты разрушают поджелудочную не хуже алкоголя — проверьте своё меню
Изображение к статье: Эти продукты разрушают поджелудочную не хуже алкоголя — проверьте своё меню
Изображение к статье: Почему партнёр отдаляется: психолог о скрытых причинах конфликтов
Почему партнёр отдаляется: психолог о скрытых причинах конфликтов 55
Изображение к статье: Продукты, которые могут сокращать жизнь: что есть с осторожностью
Продукты, которые могут сокращать жизнь: что есть с осторожностью 227
Изображение к статье: Не ваш человек: 5 тревожных сигналов в поведении мужчины на сайте знакомств
Не ваш человек: 5 тревожных сигналов в поведении мужчины на сайте знакомств 145
Изображение к статье: Началась продажа билетов на самый ожидаемый зимний концерт - «Рождественская прелюдия» Инессы Галанте
Началась продажа билетов на самый ожидаемый зимний концерт - «Рождественская прелюдия» Инессы Галанте 52

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Как справляться с домашним бардаком, если ваш близкий человек не любит порядок
Люблю!
Как справляться с домашним бардаком, если ваш близкий человек не любит порядок 1
Изображение к статье: Самый желанный металл мира. Иконка видео
Бизнес
Золотые рекорды: унция стремится к 5000 долларам 4
Изображение к статье: Оригинальная осенняя закуска: джем из болгарского перца
Люблю!
Оригинальная осенняя закуска: джем из болгарского перца 2
Изображение к статье: Омбудсмен призывает пересмотреть нормы, по которыми государство предоставляет социальную поддержку
Наша Латвия
Омбудсмен призывает пересмотреть нормы, по которыми государство предоставляет социальную поддержку 24
Изображение к статье: Выявлена неожиданная причина нарушения микрофлоры кишечника
Lifenews
Выявлена неожиданная причина нарушения микрофлоры кишечника 46
Изображение к статье: Почему нельзя пить чай натощак: объяснение гастроэнтеролога
Еда и рецепты
Почему нельзя пить чай натощак: объяснение гастроэнтеролога 14
Изображение к статье: Как справляться с домашним бардаком, если ваш близкий человек не любит порядок
Люблю!
Как справляться с домашним бардаком, если ваш близкий человек не любит порядок 1
Изображение к статье: Самый желанный металл мира. Иконка видео
Бизнес
Золотые рекорды: унция стремится к 5000 долларам 4
Изображение к статье: Оригинальная осенняя закуска: джем из болгарского перца
Люблю!
Оригинальная осенняя закуска: джем из болгарского перца 2

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео