Шоу «Волшебная Грузия» — представление, которое должен увидеть каждый. Вот как начинает свою статью самый популярный журнал в США The New York Times:

“Государственный Королевский национальный балет Грузии” представляет эффектное танцевальное шоу с демонстрацией удивительной техники. Грузинские ритмы, динамичные отточенные движения, темпераментное исполнение – отражает в полном смысле название программы «Волшебная Грузия». Эксклюзивные танцевальные номера с кинжалами и саблями станут незабываемым зрелищем для каждого зрителя. Мастерская постановка и красочные костюмы помогут отправиться в путешествие по многовековой Грузии.

“Государственный Королевский национальный балет Грузии” под руководством Гелы Поцхишвили и Маиы Кикнадзе выступает на сцене уже более 47 лет. Свыше 40 миллионов человек в 80 странах мира рукоплескали танцорам, поражающим воображение зрителей великолепной техникой исполнения, неподражаемым артистизмом, куражом и безудержной экспрессией, свойственной только грузинским танцам. Артисты Театра непрерывно собирают и изучают аутентичные национальные танцы, ищут новые современные хореографические решения, предлагая сценические миниатюры, новеллы и целые представления, иллюстрирующие прошлое и настоящее грузинского народа.

Новая хореографическая программа «Волшебная Грузия» — яркое, красочное, лиричное шоу, позволяющее прикоснуться к самобытной грузинской культуре и погрузиться в чарующий мир танца, гармонично сочетающий в себе ювелирно отточенные движения, стиль, элегантность и эмоциональность грузин.

В новую программу вошли танцы, поставленные полвека назад Гелоди Поцхишвили, основателем хореографической династии Поцхишвили, которые Гела Поцхишвили адаптировал к современным представлениям и адаптировал для новой шоу-программы «Волшебная Грузия». Костюмы и идея были обновлены, и новое шоу приобрело идеальный классический вид.

В хореографическом шоу «Волшебная Грузия» задействовано 370 костюмов, звучит уникальная грузинская музыка, и мы описываем каждый уголок Грузии таким образом, что зрители на протяжении целых 2 часов путешествуют по уникальным уголкам Грузии, городам и селам, наглядно узнают об их жизни и быте.

Особенностью программы является то, что «Волшебная Грузия» — это не подборка отдельных танцевальных номеров, а целый спектакль, объединенный общей идеей и сюжетной линией. Все это, в сочетании с живописными костюмами и грандиозными декорациями, приковывает внимание зрителя и не позволяет оторвать взгляд от действа, происходящего на сцене, с момента открытия занавеса до финального выхода артистов.

“Государственный Королевский национальный балет Грузии” - гастролировал почти во всех странах мира. С 1990 года по сегодняшний день Театр выступал в Австрии, Финляндии, Швеции, Швейцарии, Греции, Индии, США, Испании, Египте, Франции, Японии, десять раз в Италии, Англии, Новой Зеландии, Австралии, Турции, Израиле и т.д. О гастролях Театра существует огромное количество прекрасных рецензий и отзывов прессы.

С участием талантливых артистов Гела Поцхишвили создал театр-шоу. В этом театре огромное значение приобрело новое мышление в танце в современном направлении. На основе традиционных грузинских танцев здесь создаются новые произведения современной национальной хореографии.