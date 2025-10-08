Парижская неделя всегда становится событием, задающим тон для предстоящих сезонов. Вот обобщающий обзор ключевых трендов грядущей весны, на которые мы обратили внимание:

1. Яркие цвета и принты

Весна 2026 будет насыщена яркими цветами — от кислотных оттенков до глубоких насыщенных тонов. Рекомендуем сочетать яркие вещи с нейтральными аксессуарами для баланса. К цветотерапии, как к символу света в атмосфере тотальной тревожности, обратился креативный директор Valentino Алессандро Микеле. Его коллекция под названием “Светлячки” и заметки к показу призывали “разоружить глаза и пробудить взгляд”. Дизайнер черпал вдохновение в письме Пьера Паоло Пазолини 1941 года, который, живя в разгар войны и при фашистском режиме в Италии, писал о светлячках, дающих проблеск света даже в самые темные ночи. Это поэтическое послание надежды перед началом показа зачитала Памела Андерсон, сидевшая в первом ряду вместе с Ланой Дель Рей, Колманом Доминго и другими звездами индустрии.

Фото - соцсети

2. Структурность

Бывший креативный директор Valentino Пьерпаоло Пиччоли ударно дебютировал роли главного дизайнера Balenciaga, пригласив на показ Меган Маркл в элегантном образе от этого бренда. Герцогиня, впервые прибывшая на парижскую неделю моды в своем статусе, надела просторную рубашку цвета слоновой кости, широкие брюки и необъятную шаль, небрежно накинутую на плечи и струящуюся до земли. Пиччоли в интервью перед показом сказал о “необходимости объединить интеллект и эмоцию”. В его дебютной коллекции был сделан акцент на структурность и геометрию кроя, без опаски показаться стандартным и скучным, а также представлена большая палитра цветов: от нежно-розового до кровавого красного, от черно-белого до “баклажана”.

3. Женственность и грация

Наконец-то бесформенный оверсайз потеснила на подиуме осиная талия и точеная женская стать. Подчеркнуть достоинства женской фигуры дизайнеры предлагают разными способами: либо выставив тело напоказ, либо акцентируя талию кроем и ремнем. Например, коллекция Сары Бертон для Givenchy была сосредоточена вокруг идеи “сильной женственности”. В заметках к показу она пояснила: “Я хотела исследовать сильные стороны женщин через женские архетипы. Все началось с того, что я раздвинула рамки кроя, чтобы обнажить кожу и создать ощущение легкости и непринужденности…”. Так рождается тренд на микроскопический топ под деловым жакетом, заниженный до линии плеч ворот объемного плаща, обязательно подпоясанного на талии. Не теряют свою актуальность “голые” платья, прозрачные комбинезоны и другие игривые способы так одеться, чтобы казаться раздетой.

Фото - соцсети

В тренде также кружевные детали, платья-комбинации и боди.

4. Внимание к аксессуарам

Не забывайте о деталях! Объемные сумки с обвесом, необычные клатчи, разноцветные перчатки, увесистые украшения и необычные головные уборы могут стать ключевыми акцентами вашего образа. Ярким примером, как форма головного убора по волшебству трансформирует все привычные категории стиля стал дебют Джонатана Андерсона в Dior. Оригинальные шляпки и изящно интегрированные элементы кроя превратили шоу известного бренда в ошеломительное действие.

5. Устойчивость и экология

Модные бренды продолжают акцентировать внимание на устойчивом производстве. Использование переработанных материалов и экологически чистых тканей стало нормой. Рекомендуем выбирать вещи от брендов, которые придерживаются принципов устойчивой моды. Стелла Маккартни объявила, что девиз ее новой коллекции, которая на 98% изготовлена ​​из осознанных и на 100% не тестированных на животных материалов: — “объединиться ради человечества, животных и Матери-Земли”.

6. Мех, пух, бахрома

Меховые детали проскочившие в весенне-летний гардероб как хитрый енот, угнездились практически везде: на плечах и груди, на брюках и юбках, на обуви, сумках и головных уборах, а также стали бижутерией и оправой для очков. В стремлении объединиться с природой можно прикинуться немного страусом, колибри, зеброй или кроликом. Здесь фантазии предела нет, а возможности производителей искусственных тканей, похожих на натуральные меха, шкуры и оперение, практически не ограничены.

7. Кожа

Все эксперты дружно отмечают, что на подиуме тотально воцарилась кожа. Царство кожи практически ничем не ограничено. Как и прежде, популярны кожаные куртки, укороченные спортивные бомберы с трикотажным поясом и манжетами, а также разноцветные косухи, пиджаки, пальто и все их производные. Чтобы оказаться в тренде, достаточно одеться к кожу с ног до головы, включая белье, не забыв и стильный капор или кепку. Кстати, экокожа успешно конкурирует с натуральной, демонстрируя чудеса тонкости эластичности, износостойкости, разнообразие расцветок и гамму металлических эффектов.

В повседневную и деловую капсулу также гордо возвращается клетка и горох, не сдает свои позиции деним.