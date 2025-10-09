Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Яблочный уксус: секрет здоровья, молодости и сияющей кожи 0 144

Люблю!
Дата публикации: 09.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Яблочный уксус: секрет здоровья, молодости и сияющей кожи

В яблочном уксусе сосредоточено множество полезных веществ — ферментов, минералов и витаминов, среди которых натрий, кальций и железо. Этот продукт способен не только укрепить организм, но и заметно улучшить внешний вид.

Польза для самочувствия

Яблочный уксус помогает расщеплять белки до аминокислот, которые регулируют выработку гормонов стресса. Во время этого процесса образуется триптофан — вещество, способствующее выработке серотонина, известного как «гормон счастья». Он отвечает за хорошее настроение, внутреннее спокойствие и устойчивость к стрессу.

Регулярное поддержание естественного уровня серотонина помогает справляться с тревожностью, депрессией и эмоциональным выгоранием, возвращая ощущение гармонии и бодрости.

Воздействие на организм

Этот натуральный продукт оказывает мягкое, но заметное воздействие на пищеварительную систему. Он стимулирует выработку желудочного сока, улучшает усвоение пищи, нормализует микрофлору кишечника и ускоряет обмен веществ.

Разбавленный в воде уксус, выпитый перед едой, способен снизить кислотность, предотвратить изжогу и сбалансировать pH в организме — особенно у тех, кто часто употребляет кофе, алкоголь или сладости.

Считается, что поддержание щелочной среды препятствует развитию опухолевых процессов, а яблочный уксус помогает удерживать этот баланс на оптимальном уровне.

Средство красоты

Разведённый с водой в пропорции 1:1 яблочный уксус (концентрация не выше 2,5%) можно использовать как тоник для лица. Он осветляет следы от воспалений, снимает раздражение, улучшает упругость кожи и помогает сгладить мимические морщины.

Кроме того, уксус нейтрализует запах пота, действуя как природный дезодорант. После высыхания его аромат полностью исчезает, оставляя ощущение свежести.

Он также полезен для волос: помогает сбалансировать pH кожи головы, делает пряди гладкими, блестящими и избавляет от перхоти. Чтобы добиться эффекта, добавьте немного уксуса в воду, распределите по волосам, помассируйте кожу головы, оставьте на несколько минут, затем смойте прохладной водой.

Источник: golos

Читайте нас также:
#красота
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Какое хищное животное скрыто в вашем знаке Зодиака
Изображение к статье: Какое хищное животное скрыто в вашем знаке Зодиака
Учёные объяснили, зачем кошки едят траву и комнатные растения
Изображение к статье: Учёные объяснили, зачем кошки едят траву и комнатные растения
Совместная пятница и не только: 8 семейных традиций, которые сделают ваши отношения крепче
Изображение к статье: Совместная пятница и не только: 8 семейных традиций, которые сделают ваши отношения крепче
Как привить ребенку любовь к чтению: 5 хитростей для родителей
Изображение к статье: Как привить ребенку любовь к чтению: 5 хитростей для родителей
Изображение к статье: Как справляться с домашним бардаком, если ваш близкий человек не любит порядок
Как справляться с домашним бардаком, если ваш близкий человек не любит порядок 246
Изображение к статье: Оригинальная осенняя закуска: джем из болгарского перца
Оригинальная осенняя закуска: джем из болгарского перца 161
Изображение к статье: Пора на выброс: 11 вещей на кухне, которые портят даже современный дизайн
Пора на выброс: 11 вещей на кухне, которые портят даже современный дизайн 610
Изображение к статье: Эти продукты разрушают поджелудочную не хуже алкоголя — проверьте своё меню
Эти продукты разрушают поджелудочную не хуже алкоголя — проверьте своё меню 894

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Куда пропал выдворенный из Латвии пенсионер Григорий?
Наша Латвия
Куда пропал выдворенный из Латвии пенсионер Григорий? 0
Изображение к статье: Недоперепили! Сбор от акциза на алкоголь демонстрирует падение
Наша Латвия
Недоперепили! Сбор от акциза на алкоголь демонстрирует падение 212
Изображение к статье: Президент Европарламента встретится с премьер-министром и спикером Сейма
Политика
2
Президент Европарламента встретится с премьер-министром и спикером Сейма 2 64
Изображение к статье: Какое хищное животное скрыто в вашем знаке Зодиака
Люблю!
Какое хищное животное скрыто в вашем знаке Зодиака 419
Изображение к статье: Сдавали жилье в итернете? - Заплатите налог за три года! - Сюрприз от СГД
Наша Латвия
Сдавали жилье в итернете? - Заплатите налог за три года! - Сюрприз от СГД 816
Изображение к статье: F-80 Shooting Star широко применялись на начальном этапе войны в Корее.
ЧП и криминал
Без объявления войны: зачем 75 лет назад США расстреляли мирный советский аэродром 671
Изображение к статье: Куда пропал выдворенный из Латвии пенсионер Григорий?
Наша Латвия
Куда пропал выдворенный из Латвии пенсионер Григорий? 0
Изображение к статье: Недоперепили! Сбор от акциза на алкоголь демонстрирует падение
Наша Латвия
Недоперепили! Сбор от акциза на алкоголь демонстрирует падение 212
Изображение к статье: Президент Европарламента встретится с премьер-министром и спикером Сейма
Политика
2
Президент Европарламента встретится с премьер-министром и спикером Сейма 2 64

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео