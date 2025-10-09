Baltijas balss logotype
Как правильно выбрать таблетки от боли в горле

Люблю!
Дата публикации: 09.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Как правильно выбрать таблетки от боли в горле

Боль в горле — один из самых распространённых симптомов простуды и сезонных вирусных заболеваний. Одним из популярных способов облегчить её являются таблетки для рассасывания. Но важно понимать, что не все таблетки одинаково эффективны, и выбирать их стоит с учётом причины дискомфорта, объясняет клинический фармацевт.

Эксперт: Илзе Приедниеце, фармацевт

Разные причины боли в горле

Боль может быть вызвана вирусами (например, аденовирусами, риновирусами), бактериями (стрептококки), перенапряжением голосовых связок или кислотным рефлюксом. Соответственно, лечение подбирается индивидуально.

Таблетки для рассасывания помогают:

  • снять боль,
  • увлажнить слизистую,
  • уменьшить воспаление,
  • при некоторых составах — обладать антибактериальным действием.

Важно: антибиотики не помогают при вирусных инфекциях и применяются только по назначению врача при бактериальных заболеваниях.

Виды таблеток от горла

1. Медикаментозные таблетки Могут содержать:

  • антисептики: цетилпиридиний, деквалиний, амилметакрезол, 2,4-дихлорбензиловый спирт;
  • нестероидные противовоспалительные вещества: флурбипрофен, бензидамин;
  • анестетики, например лидокаин, для уменьшения боли.

Они применяются при воспалении полости рта и горла, охриплости, першении и боли.

2. Растительные таблетки и пастилки Содержат экстракты трав: исландский мох, облепиха, алтей, чистотел, шалфей, эвкалипт, лакрица, ромашка, тимьян, пихтовая хвоя, прополис.

  • Исландский мох увлажняет слизистую и снимает раздражение.
  • Прополис обладает противовоспалительным и противовирусным действием.
  • Другие травы помогают уменьшить першение и сухой кашель.

3. Таблетки с гиалуроновой кислотой Помогают увлажнить слизистую горла и ускорить восстановление тканей.

На что обращать внимание при выборе

  • Состав: изучайте ингредиенты и возможные аллергены, сахар, мед или подсластители.
  • Инструкция по применению: соблюдайте дозировку, чтобы не вызвать раздражение слизистой или желудка.
  • Возрастные ограничения: для детей выбирайте подходящие по возрасту таблетки и храните их в недоступном месте.

Проверьте, нет ли рефлюкса

Иногда боль в горле может быть связана с кислотным рефлюксом. В таком случае лечение отличается: корректируется питание и образ жизни, назначаются препараты для защиты слизистой и снижения кислотности. Оптимальный метод лечения должен рекомендовать врач.

Оставить комментарий

