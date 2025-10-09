Боль в горле — один из самых распространённых симптомов простуды и сезонных вирусных заболеваний. Одним из популярных способов облегчить её являются таблетки для рассасывания. Но важно понимать, что не все таблетки одинаково эффективны, и выбирать их стоит с учётом причины дискомфорта, объясняет клинический фармацевт.
Эксперт: Илзе Приедниеце, фармацевт
Разные причины боли в горле
Боль может быть вызвана вирусами (например, аденовирусами, риновирусами), бактериями (стрептококки), перенапряжением голосовых связок или кислотным рефлюксом. Соответственно, лечение подбирается индивидуально.
Таблетки для рассасывания помогают:
- снять боль,
- увлажнить слизистую,
- уменьшить воспаление,
- при некоторых составах — обладать антибактериальным действием.
Важно: антибиотики не помогают при вирусных инфекциях и применяются только по назначению врача при бактериальных заболеваниях.
Виды таблеток от горла
1. Медикаментозные таблетки Могут содержать:
- антисептики: цетилпиридиний, деквалиний, амилметакрезол, 2,4-дихлорбензиловый спирт;
- нестероидные противовоспалительные вещества: флурбипрофен, бензидамин;
- анестетики, например лидокаин, для уменьшения боли.
Они применяются при воспалении полости рта и горла, охриплости, першении и боли.
2. Растительные таблетки и пастилки Содержат экстракты трав: исландский мох, облепиха, алтей, чистотел, шалфей, эвкалипт, лакрица, ромашка, тимьян, пихтовая хвоя, прополис.
- Исландский мох увлажняет слизистую и снимает раздражение.
- Прополис обладает противовоспалительным и противовирусным действием.
- Другие травы помогают уменьшить першение и сухой кашель.
3. Таблетки с гиалуроновой кислотой Помогают увлажнить слизистую горла и ускорить восстановление тканей.
На что обращать внимание при выборе
- Состав: изучайте ингредиенты и возможные аллергены, сахар, мед или подсластители.
- Инструкция по применению: соблюдайте дозировку, чтобы не вызвать раздражение слизистой или желудка.
- Возрастные ограничения: для детей выбирайте подходящие по возрасту таблетки и храните их в недоступном месте.
Проверьте, нет ли рефлюкса
Иногда боль в горле может быть связана с кислотным рефлюксом. В таком случае лечение отличается: корректируется питание и образ жизни, назначаются препараты для защиты слизистой и снижения кислотности. Оптимальный метод лечения должен рекомендовать врач.
