Как привить ребенку любовь к чтению: 5 хитростей для родителей

Люблю!
Дата публикации: 09.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Как привить ребенку любовь к чтению: 5 хитростей для родителей

В век планшетов и бесконечных мультиков заставить ребёнка полюбить книгу — почти как уговорить кота принять ванну: миссия сложная, но выполнимая. Главное — не превращать чтение в обязаловку, а подать его как удовольствие, приключение и немножко магию. Рассказываем про пять проверенных способов, которые помогут вашему чаду добровольно отложить гаджет ради бумажных страниц.

1. Начните с личного примера

Дети — чемпионы по подражанию, пишет eva Если мама листает ленту в телефоне, а папа зависает перед телевизором, ни один мотивационный плакат про чтение не поможет. Пусть ребёнок регулярно видит вас с книгой. Необязательно за умной классикой — можно с лёгким романом, сборником анекдотов или даже кулинарной книгой.

Маленькая история: одна мама призналась, что её сын «загорелся» чтением, когда она в очередной раз так увлеклась романом, что забыла сварить суп. Ребенок был поражён: «Мама, книга важнее еды?!», — и тоже сел читать, ведь нашла же его мама в книге нечто невероятное.

2. Выбирайте книги, которые цепляют, а не которые «надо»

Существует родительская ловушка: дать ребёнку «полезное» чтение, чтобы развивался. Но у детей свой вкус. И да, он может включать комиксы, книжки с наклейками и истории, где на каждой странице происходит катастрофа. Не спешите осуждать — путь к классической литературе иногда начинается с комиксов про супергероев.

Совет: сходите вместе в книжный магазин или библиотеку и дайте ребенку свободу выбора. Эффект «моя книга» в разы повышает желание читать.

3. Читайте вместе

Чтение в одиночку — хорошо, но совместное — магия. Это ваше личное время с ребёнком, где нет спешки, телефонов и бытовых забот. Пусть это будет хотя бы 10 минут перед сном, когда весь мир за дверью, а вы вдвоём — в мире пиратов, динозавров или принцесс.

Но если чтение все же воспринимается как скучная обязанность («прочти страницу и расскажи, что понял»), мотивация испаряется. А вот если включить элемент шоу — всё меняется.

Пример: читайте вслух вместе с ребенком, меняя голоса. Договаривайтесь, что ребёнок «озвучивает» одного героя, а вы — другого. Или можно «оживить сюжет» с помощью ролевой игры после прочтения, где мама в роли Госпожи Метелицы, а дочка — попавшая в колодец девочка. Придумывайте альтернативные концовки.

Маленькая история: у одной многодетной мамы есть «чашка загадок» — в ней лежат бумажки с вопросами по сюжету книг, которые она вытаскивает после чтения. Дети ждут этого момента больше, чем самой сказки.

4. Создайте книжный уголок — маленький мир, куда хочется возвращаться

Чтение должно иметь свой ритуал и место. Не просто «сел за стол», а «укутался в плед, налил какао, взял любимую подушку и погрузился в историю». Пусть книги будут на уровне глаз ребёнка, чтобы он мог сам их взять.

Совет: добавьте в книжный уголок маленький фонарик или ночник в виде звезды — дети обожают атмосферу «тайного чтения».

5. Хвалите за интерес, а не за объём

Многие родители совершают ошибку: требуют «пять страниц в день» и потом делают серьёзное лицо, если ребёнок прочитал только три. В итоге чтение превращается в соревнование, а не в удовольствие. Лучше хвалите за эмоции: «Ты так смеялся над этой сценой — значит, история тебя зацепила!»

Помните: иногда одно предложение, прочитанное с интересом, важнее, чем 10 страниц «для галочки».

Любовь к книгам — это не внезапная вспышка, а тёплое чувство, которое растёт из совместных эмоций, уютных вечеров и права ребёнка выбирать, что читать. И, возможно, однажды вы с удивлением обнаружите, что ваш подросток тихо ушёл спать… с книжкой под подушкой и фонариком в руке.

#дети и родители
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
