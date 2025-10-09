Выложите их в кастрюлю, добавьте сахар, соль и воду. Если хотите более пикантный вариант, возьмите больше острого перца.

Варите перец примерно 1,5 часа на медленном огне. Помешивайте хотя бы раз в 5 минут, чтобы блюдо не пригорело, до тех пор, пока не выпарится почти вся жидкость.