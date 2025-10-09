Baltijas balss logotype
Оригинальная осенняя закуска: джем из болгарского перца

Люблю!
Дата публикации: 09.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Оригинальная осенняя закуска: джем из болгарского перца

Этот джем с необычным сладко-острым вкусом станет вашей секретной находкой! Подавайте его к сыру или мясу, а если не хотите закатывать, просто приготовьте небольшую порцию и храните в холодильнике до 7 дней.

Ингредиенты

  • сладкий перец - 2 кг

  • сахар - 600 г

  • перец чили - 5 штук

  • соль - на кончике ножа

  • вода - 100 мл

Приготовление

  • Почистите перец и нарежьте его крупными кусками.

  • Выложите их в кастрюлю, добавьте сахар, соль и воду. Если хотите более пикантный вариант, возьмите больше острого перца.

  • Варите перец примерно 1,5 часа на медленном огне. Помешивайте хотя бы раз в 5 минут, чтобы блюдо не пригорело, до тех пор, пока не выпарится почти вся жидкость.

  • Снимите кастрюлю с огня и пробейте содержимое погружным блендером до однородной массы.

  • Разлейте получившийся джем по стерилизованным банкам.

#еда
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
