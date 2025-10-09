Этот джем с необычным сладко-острым вкусом станет вашей секретной находкой! Подавайте его к сыру или мясу, а если не хотите закатывать, просто приготовьте небольшую порцию и храните в холодильнике до 7 дней.
Ингредиенты
сладкий перец - 2 кг
сахар - 600 г
перец чили - 5 штук
соль - на кончике ножа
вода - 100 мл
Приготовление
Почистите перец и нарежьте его крупными кусками.
Выложите их в кастрюлю, добавьте сахар, соль и воду. Если хотите более пикантный вариант, возьмите больше острого перца.
Варите перец примерно 1,5 часа на медленном огне. Помешивайте хотя бы раз в 5 минут, чтобы блюдо не пригорело, до тех пор, пока не выпарится почти вся жидкость.
Снимите кастрюлю с огня и пробейте содержимое погружным блендером до однородной массы.
Разлейте получившийся джем по стерилизованным банкам.
