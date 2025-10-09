Исследования показали, что человеческий мозг постепенно уменьшается в объеме. За последние 40 тысяч лет его размер сократился примерно на 10%.

Антропологи отмечают, что изменение объемов мозга происходило на протяжении миллионов лет. Максимального размера череп достиг в эпоху мезолита — от 15 до 12 тысяч лет назад. Тогда средний объем мозга составлял 1600 см³ у мужчин и 1500 см³ у женщин.

Изучив данные о 12 тысячах человек со всего мира, ученые выяснили, что мозг современных мужчин в среднем меньше на 160 мл, а у женщин — на 250 мл. Эти результаты подтверждались неоднократно, хотя точное объяснение пока не найдено.

Есть несколько версий происходящего. Одни эксперты считают, что мозг уменьшается из-за адаптации к климатическим изменениям. Другие связывают это с повышением энергетической эффективности организма. Также существует гипотеза, что сокращение объема мозга — следствие «одомашнивания» человека, как и у животных, живущих рядом с людьми.

При этом специалисты подчеркивают: объем мозга не связан с интеллектом.

