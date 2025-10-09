Baltijas balss logotype
Утепляемся модно: какие свитеры в тренде осенью 2025

Люблю!
Дата публикации: 09.10.2025
womanhit
Изображение к статье: Утепляемся модно: какие свитеры в тренде осенью 2025

Свитер для нашей осени — это и необходимая теплая вещь, и один из важных акцентов образа. В моде — чистые формы, хорошая посадка и игра фактур. Палитра спокойная и благородная: молочный, овсяный, верблюжий, графит, темно-синий. Для смелых — вишневый, хвойный и приглушенный красный, работают приемы многослойности и продуманной простоты, когда одна вещь задает настроение всему образу. Стилист Маша Ведерникова рассказала о модных моделях сезона и дала подсказки, как стилизовать их.

Объемный джемпер прямого кроя

Идеальный вариант на каждый день. Носите с прямыми джинсами и лоферами, добавьте длинный шерстяной шарф и сумку жесткой формы. «Для баланса объема выбирайте гладкий низ: узкие брюки со стрелками, юбку-карандаш или миди, кроеное по косой. Работает прием частичной заправки переднего края, он вытягивает силуэт и показывает талию. Верх — мягкая шерсть или смесь с кашемиром, низ — кожа, деним или костюмная ткань», — говорит эксперт.

udlinennyj.jpg

Водолазка

Тонкая и эластичная, она прекрасно держит форму и почти не добавляет толщины слою одежды. Надевайте под жакет, жилет, сарафан миди или платье без рукавов. В монохроме выглядит дорого: графит к графиту, молочный к молочному. Для контраста попробуйте, например, черную водолазку с белой рубашкой поверх и свободным кашемировым пальто.

333.jpg

Свитер с воротником на молнии или поло

Самый модный спортивный вариант сезона. Когда застежка расстегнута на пару сантиметров, воротник лежит треугольником, а линия шеи выглядит легче. «Сочетайте с прямой кожаной юбкой и сапогами с высоким голенищем, либо с джинсами индиго и кроссовками. Сверху будет хорош тренч или короткая дубленка», — уверяет стилист.

6e8.jpg

Фактурный аран с косами

Аран — это вид рельефной вязки с характерными «косами», сотами и ромбами. Название пришло с островов Аран у берегов Ирландии, где такие свитеры из толстой овечьей шерсти носили рыбаки. Узоры делали не только ради красоты. Объемная вязка удерживает воздух и лучше греет, а натуральная шерсть с ланолином отталкивала влагу. Фактура дает объем и сразу тянет внимание на первый план. Пусть все вокруг в этом случае будет гладким и простым. Отличная пара — шелковая юбка миди и высокие сапоги, либо строгие черные брюки и балетки. Кстати, актуальный в этом сезоне молочный аран красиво смотрится в светлом тотал-луке. Если нужен акцент, берите темно-вишневую помаду или кожаный ремень коньячного оттенка.

c77.jpg

Платье-свитер миди

Это отличный универсал на осень, который работает сам по себе. Днем носите с плотными колготками и грубыми ботинками или кедами, вечером — с замшевыми ботфортами и длинным пальто. Чтобы силуэт не потерялся, добавьте пояс на талии. Хорошо играют вертикали: длинный шарф, контрастная сумка-конверт, пальто прямого кроя. Если выбираете узор, пусть он будет спокойным, например тонкая полоска или мелкая рисовая вязка.

6777.jpg

#мода
