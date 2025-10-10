Baltijas balss logotype
Как отпустить длинные волосы и сохранить их здоровье

Люблю!
Дата публикации: 10.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Как отпустить длинные волосы и сохранить их здоровье

Мечта о длинных и ухоженных волосах знакома почти каждой женщине. Однако длина без здоровья — это лишь иллюзия. Чтобы волосы росли густыми и сильными, важно знать несколько простых, но эффективных правил ухода. Трихолог рассказывает, как сочетание правильного ухода и образа жизни помогает достичь желаемой длины и сохранить волос в идеальном состоянии.

Эксперт: Юлия Седлецкая, трихолог

Генетика и уход: что влияет на рост волос

По словам специалиста, генетика определяет количество волосяных фолликулов, цвет, форму и фазу роста волос. Но даже если природная «запасная длина» ограничена, грамотный уход и здоровый образ жизни поддерживают плотность волос и ускоряют их рост.

«Правильный трихологический уход за кожей головы и стержнем волос дает заметный результат. Рекомендую проходить трихоскопическое обследование раз в год, сдавать анализы и использовать профессиональные средства дома: пилинги, питательные лосьоны для кожи головы, шампуни по типу кожи, маски и бальзамы для длины, а также несмываемые сыворотки для стержня волос», — отмечает Юлия.

Основные потребности длинных волос

Длинные волосы требуют увлажнения и защиты от механического повреждения. Для домашнего ухода трихолог советует:

  • Раз в неделю наносить низкомолекулярные маски, закрепляя их бальзамами с мягким pH.
  • Использовать расчески с гибкими зубцами, чтобы минимизировать травмы.
  • Сушить волосы профессиональными фенами на средних температурных режимах или позволять им высыхать естественным образом.
  • Наносить несмываемые средства на всю длину волос, а не только на кончики.

5 правил, которые реально помогают

  1. Собирайте волосы во время сна в свободный пучок или легкую косичку. То же касается занятий спортом.
  2. Используйте только профессиональные гребешки и фены.
  3. Не экономьте на шампуне — он контактирует с кожей головы и поддерживает её микробиом. Здоровая кожа — здоровые волосы.
  4. Минимизируйте нагрев волос: избегайте горячих укладок и частого использования фена.
  5. Не оставляйте полотенце на голове надолго. Влажные волосы от тяжёлого полотенца растягиваются и ломаются. Лучше использовать лёгкий махровый тюрбан.

Следуя этим правилам, можно ускорить рост волос и сохранить их блеск, силу и красоту.

Источник: rbc

#волосы
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
