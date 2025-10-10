Стресс влияет не только на внутреннее состояние, но и на внешность. Вместе с эндокринологом разбираемся, могут ли сильные переживания привести к потере волос и как понять, что выпадение связано именно со стрессом.

Эксперт - Татьяна Филиппова, эндокринолог, трихолог

Может ли одна сильная стрессовая ситуация запустить выпадение волос?

Может. Чаще всего это состояние будет относиться к острому телогеновому выпадению волос. Но если не работать над своим эмоциональным состоянием, проблема может стать и хронической.

Процесс выпадения может затянуться на шесть и более месяцев. Но полного облысения при этом всё равно не произойдёт.

Как понять, что выпадение связано именно со стрессом?

В первую очередь надо обратить внимание на видимые изменения. Нормальное количество выпавших волосинок в день — примерно 60–120.

Если причина в стрессе, то выпадает от 300 и более волосинок. Выпадают они равномерно, без «голых» участков. Кожа головы при этом чаще всего никак не меняется: нет зуда, шелушения, покраснений. В противном случае речь может идти не о последствии стресса, а об алопеции.

Для того чтобы точно определить объём выпадения и не упустить более серьёзную причину, может понадобиться дополнительное проведение фототрихограммы.

Волосы перестанут выпадать, когда ментальное состояние улучшится?

Да. Восстановление состояния и роста волос происходит примерно через четыре месяца после стрессового события. Чтобы поддерживать стабильное психоэмоциональное состояние и не допускать подобных ситуаций в будущем, стоит не пренебрегать обращением за помощью к психологу или психотерапевту.