Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Можно ли облысеть из-за стресса или это миф? 0 189

Люблю!
Дата публикации: 10.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Можно ли облысеть из-за стресса или это миф?

Стресс влияет не только на внутреннее состояние, но и на внешность. Вместе с эндокринологом разбираемся, могут ли сильные переживания привести к потере волос и как понять, что выпадение связано именно со стрессом.

Эксперт - Татьяна Филиппова, эндокринолог, трихолог

Может ли одна сильная стрессовая ситуация запустить выпадение волос?

Может. Чаще всего это состояние будет относиться к острому телогеновому выпадению волос. Но если не работать над своим эмоциональным состоянием, проблема может стать и хронической.

Процесс выпадения может затянуться на шесть и более месяцев. Но полного облысения при этом всё равно не произойдёт.

Как понять, что выпадение связано именно со стрессом?

В первую очередь надо обратить внимание на видимые изменения. Нормальное количество выпавших волосинок в день — примерно 60–120.

Если причина в стрессе, то выпадает от 300 и более волосинок. Выпадают они равномерно, без «голых» участков. Кожа головы при этом чаще всего никак не меняется: нет зуда, шелушения, покраснений. В противном случае речь может идти не о последствии стресса, а об алопеции.

Для того чтобы точно определить объём выпадения и не упустить более серьёзную причину, может понадобиться дополнительное проведение фототрихограммы.

Волосы перестанут выпадать, когда ментальное состояние улучшится?

Да. Восстановление состояния и роста волос происходит примерно через четыре месяца после стрессового события. Чтобы поддерживать стабильное психоэмоциональное состояние и не допускать подобных ситуаций в будущем, стоит не пренебрегать обращением за помощью к психологу или психотерапевту.

Читайте нас также:
#здоровье #волосы
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

4 признака женщины, которой удастся построить счастливый брак
Изображение к статье: 4 признака женщины, которой удастся построить счастливый брак
Блестящие как шёлк: как добиться сияния волос всего за неделю
Изображение к статье: Блестящие как шёлк: как добиться сияния волос всего за неделю
Пушистые терапевты: как кошки лечат нас без таблеток
Изображение к статье: Пушистые терапевты: как кошки лечат нас без таблеток
Постирала салфетку в кармане: как легко очистить одежду
Изображение к статье: Постирала салфетку в кармане: как легко очистить одежду
Изображение к статье: Если не хотите испортить психику ребенку: 10 токсичных фраз, которые нельзя говорить
Если не хотите испортить психику ребенку: 10 токсичных фраз, которые нельзя говорить 269
Изображение к статье: Не попадись на крючок: тревожные признаки в поведении мужчины на сайте знакомств. ТЕСТ
Не попадись на крючок: тревожные признаки в поведении мужчины на сайте знакомств. ТЕСТ 219
Изображение к статье: Чтобы растения лучше росли: как правильно вносить удобрения в землю перед зимовкой
Чтобы растения лучше росли: как правильно вносить удобрения в землю перед зимовкой 136
Изображение к статье: Завтрак до восьми: секрет здоровья и защиты от диабета
Завтрак до восьми: секрет здоровья и защиты от диабета 200

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: СГД заморозила капитал и залоги «Рижского электромашиностроительного завода»
Бизнес
СГД заморозила капитал и залоги «Рижского электромашиностроительного завода» 57
Изображение к статье: Новак Джокович сенсационно проиграл 204-й ракетке мира Валантену Вашеро в полуфинале «Мастерса» в Шанхае
Спорт
Новак Джокович сенсационно проиграл 204-й ракетке мира Валантену Вашеро в полуфинале «Мастерса» в Шанхае 20
Изображение к статье: Неймар может присоединиться к «Интер Майами»
Спорт
Неймар может присоединиться к «Интер Майами» 17
Изображение к статье: 4 признака женщины, которой удастся построить счастливый брак
Люблю!
4 признака женщины, которой удастся построить счастливый брак 90
Изображение к статье: Концерт отменен, а что с деньгами? Рижского меломана каждый обидеть может
ЧП и криминал
Концерт отменен, а что с деньгами? Рижского меломана каждый обидеть может 91
Изображение к статье: x.com/CinC_AFU
В мире
Эффективность украинской ПВО составляет 74% - Сырский 70
Изображение к статье: СГД заморозила капитал и залоги «Рижского электромашиностроительного завода»
Бизнес
СГД заморозила капитал и залоги «Рижского электромашиностроительного завода» 57
Изображение к статье: Новак Джокович сенсационно проиграл 204-й ракетке мира Валантену Вашеро в полуфинале «Мастерса» в Шанхае
Спорт
Новак Джокович сенсационно проиграл 204-й ракетке мира Валантену Вашеро в полуфинале «Мастерса» в Шанхае 20
Изображение к статье: Неймар может присоединиться к «Интер Майами»
Спорт
Неймар может присоединиться к «Интер Майами» 17

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео