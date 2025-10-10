Какое счастье, что не все они рассчитаны на 100500 сезонов, а многие при усердии можно посмотреть даже за выходные.

Для тех, кто не готов связать себя долгосрочными отношениями с какой-нибудь «Игрой престолов», "Титр" выбрал 20 мини-сериалов, которые не успеют вам наскучить. Потому что мало — не значит плохо. Мало — значит интригующе, ёмко и неповторимо.

Музыкальный блог Доктора Ужасного

Доктор Ужасный — обычный парень по имени Билли, в котором постоянно борются добро и зло. С одной стороны он настоящий суперзлодей, который грабит, изобретает супер-оружие и всячески пытается попасть в Злую Лигу Зла. С другой — обычный застенчивый юноша, которому не чужда любовь.

Пустая корона

«Пустая корона» — это цикл экранизаций исторических пьес Уильяма Шекспира от телеканала ВВС Two. Сериал рассказывает о взлете и падении трех королей — Ричарда II, Генриха IV и Генриха V — и о том, как их судьбы формировали историю.

Красота внутри

У Алекса довольно необычный дар — каждое утро он просыпается в новом теле, новым человеком. Засыпая взрослым мужчиной, он может проснуться дряхлым стариком или юной девушкой. Такой феномен ограничивает жизнь героя во многом: работать можно только через интернет, заводить можно только романы-однодневки, а проблемы других людей он испытывает «на своей шкуре» каждое утро, открыв глаза.

Что знает Оливия?

В центре сюжета — Оливия Киттеридж, учительница математики из провинциального городка Кросби. Она строга, не дает спуску ни себе, ни другим (от чего зачастую страдают её муж и сын). На первый взгляд сериал может показаться банальной историей о старой стервозине, но это не так. В сериале показана жизнь — уникальная, реальная, не выдуманная, и от этого вдвойне интересная.

Миллениум

Шведский телесериал, основанный на экранизациях трилогии Стига Ларссона «Миллениум» о детективе-журналисте Микаэле Блумквисте и девушке-хакере Лисбет Саландер. Микаэль по поручению шведского промышленника Хенрика Вагнера начинает заниматься расследованием пропажи его племянницы Харриет. Неожиданная помощь Микаэлю приходит со стороны неуравновешенной девушки-хакера Лисбет.

Одинокий отец

Главный герой картины, Дэйв, переживает настоящую трагедию: погибла его любимая жена, оставив ему на попечение четверых детей. Свою помощь этой семье предлагает лучшая подруга — ведь детям так нужна женская забота! Но для Дэйва, измученного горем и одиночеством, все не так просто…

11.22.63

Главный герой — учитель английского языка, который получает возможность путешествовать во времени. Так он оставляет свою привычную жизнь и оправляется в далекий 1958 год, чтобы в перспективе попробовать предотвратить убийство президента Кеннеди.

Крошка Доррит

Эми — дочка Уильяма Доррита, который стал банкротом и на протяжении многих лет содержался под заключением в тюрьме для должников. Девушка, рожденная и выросшая в тюрьме, несмотря на все невзгоды обладает чистой душой, всегда готова помочь, работает в поте лица и как никто другой заслуживает счастья и любви. Будет ли у ее истории счастливый конец?

Хэтфилды и МакКои

Двое верных друзей, Рэндал МакКой и Уильям Хэтфилд, возвращаются домой к семьям после окончания Гражданской войны. МакКой — в Кентукки, а Хэтфилд — в Западную Виргинию, которые разделены между собой лишь небольшой речушкой. В начале отношения между этими двумя семействами складываются довольно благополучно, но со временем небольшие перепалки, недомолвки и обиды приводят к конфликту между ними, который перерастает в самую настоящую войну…

Прикуп

Фредди Джексон только что вышел из тюрьмы. Он отсидел срок, наладил нужные связи и теперь готов отомстить своим обидчикам. Вместе со своим преданным кузеном Джимми бросить вызов всему миру, не останавливаясь ни перед чем.

Мастер побега

Уилл Бертон — озорной, успешный, красивый и очень талантливый адвокат, который успел разменять четвертый десяток, но не проиграть ни одного дела. Однажды во время судебных слушаний Уилл оправдывает главного подозреваемого в зверском преступлении. Однако спустя пару недель выясняется, что с его помощью на воле оказался серийный убийца. Пытаясь загладить вину, юрист подключается к расследованию.

Милдред Пирс

В жизни Милдред Пирс было все: красивый муж, любимая дочь и уютный дом. Но со временем обычные семейные будни превратились в сущий ад: супруг превратился в тирана, который не давал ей покоя и постоянно избивал ее. В полном отчаянии и безнадежности она решает бросить его, чтобы спасти саму себя.

Багровый лепесток и белый

Даже среди девушек, торгующих своим телом, можно встретить талантливую, умную и довольно интересную личность. «Ночная бабочка» по прозвищу Конфетка занимается проституцией и пользуется большим спросом. Однажды судьба сводит Конфетку с человеком по имени Уильям Рэкхэм. Восхищённый не только сексуальными навыками, но и эрудированностью и интересами девушки, он делает ей очень выгодное предложение…

Ночной администратор

Бывший солдат британской армии Джонатан Пайн получает предложение от сотрудницы разведки, которая просит героя поспособствовать ликвидации синдиката, занимающегося торговлей оружием. Оказавшись в «преступной среде», герой попадает в непредсказуемый мир международных интриг, где каждый неправильный шаг грозит неминуемой смертью.

Гудини

Сериал рассказывает об Эрике Вайсе, более известном, как великий Гудини. Еще в детстве маленький Эрик, увидев выступление уличного фокусника, пообещал себе стать величайшим иллюзионистом в истории. Со временем, постоянно тренируя свое тело и оттачивая мастерство, он стал самым известным человеком. Человеком, играющим со смертью.

И никого не стало

Восемь незнакомых друг с другом человек оказываются приглашенными супругами Оуэн в великолепный замок, расположенный на острове. Правда, хозяева поместья на остров так и не приезжают. И, как выясняется, никто из гостей лично с хозяевами поместья не знаком. В разгар ужина первого дня звучит граммофонная запись, в которой все находящиеся в доме, обвиняются в различных убийствах и приговариваются к смерти. После ужина первого же дня один из гостей погибает от цианистого калия…

Тупик

Британский мини-сериал про героев реалити-шоу «Большой брат», которые становятся свидетелями зомби-апокалипсиса и пытаются выжить вместе, несмотря на то, что изначально подбирались телепродюсерами по принципу максимальной несовместимости характеров.

Не те парни

Сэм и Фил — друзья и по совместительству простые офисные служащие, живущие обычной жизнью без всяких приключений. Однажды Сэм становится свидетелем ужасной автомобильной аварии, и приятели оказываются втянутыми в опасные приключения. Попытка помочь незнакомому человеку оборачивается целой вереницей опасностей, перестрелок и погонь.

Великое ограбление поезда

Картина от канала ВВС представляет собой своеобразную реконструкцию знаменитого ограбления почтового поезда «Глазго — Лондон», которое произошло 8 августа 1963 года. Банда преступников в августе 1963 года решила посягнуть на поезд Её Величества и заполучила таким образом «прибыль» в 2,6 миллиона английских фунтов.

Пощечина

По случаю 40-летия Гектора его жена Аиша устраивает вечеринку. В самый разгар вечера один из детей отказывается играть по правилам и замахивается бейсбольной битой на другого ребенка. Один из взрослых дает ребенку пощечину. Родители малыша решают подать иск в суд за нанесение психологической травмы. Вначале никто не принимает их решение всерьез, но подача иска запускает цепь событий, которая вытаскивает на поверхность множество похороненных, казалось бы, навсегда тайн.