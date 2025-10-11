Baltijas balss logotype
Деньги тают как вода: 3 знака Зодиака, которые не умеют экономить

Люблю!
Дата публикации: 11.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Деньги тают как вода: 3 знака Зодиака, которые не умеют экономить

Некоторые знаки Зодиака просто не созданы для жизни по бюджету. Они с лёгкостью могут потратить последние деньги на новое платье, спонтанное путешествие или визит в салон красоты — и при этом даже не вспомнить, что дома пустой холодильник. Астрологи выделили три знака, для которых умение копить — настоящая пытка. Их философия проста: деньги должны приносить радость, а не пылиться на счету.

♓ Рыбы — эмоциональные растратчики

Рыбы живут сегодняшним днём и редко задумываются о завтрашнем. Они действуют по импульсу, руководствуясь настроением и желаниями. Поэтому нередко спускают последние сбережения на то, что им даже не нужно. Такая легкость в обращении с деньгами нередко приводит к недопониманию с близкими.

♐ Стрелец — любитель шопинга без причины

Стрельцы обожают покупать всё подряд: от сувениров до очередного гаджета, который потом пылится на полке. Для них процесс покупки важнее результата. Деньги тают быстрее, чем месяц подходит к концу, а мысль о пустом холодильнике приходит слишком поздно.

♒ Водолей — коллекционер ненужных вещей

Водолеи — прирожденные экспериментаторы. Им важно ощущение новизны, и они не могут устоять перед очередной модной вещицей. Шкафы ломятся от одежды и аксессуаров, а удовольствия от этого всё меньше. Главное для Водолея — сам факт покупки, а не её польза.

Астрологи советуют этим знакам учиться контролировать импульсы и искать радость не только в шопинге, но и в впечатлениях, которые не требуют трат.

Источник: news.hochu

#астрология
Видео