Зеленский объявил о смене министра обороны Украины

В мире
Дата публикации: 02.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Зеленский объявил о смене министра обороны Украины
ФОТО: Global Look Press

Зеленский заявил, что новым министром обороны Украины станет Федоров.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о смене министра обороны страны. По его словам, эту должность займет министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Глава государства предложил политику новый пост. Ныне ведомство возглавляет Денис Шмыгаль, до этого занимавший должность премьер-министра Украины.

Ранее Зеленский предложил руководителю Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кириллу Буданову (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) возглавить офис президента Украины. Сам Буданов принял предложение. Он отметил, что повышение станет шагом к решению «критически важных вопросов стратегической безопасности». Его текущая должность освободилась после того, как президент уволил бывшего главу офиса Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала.

Новым главой ГУР стал руководитель Службы внешней разведки (СВР) Украины Олег Иващенко.

#Украина #разведка #политика
Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    2-го января

    Буданов признан террористом,а Украина нет. О чем это говорит?Видимо Буданов является гражданином другого государства,а то государство точно террорист,потому что бывший глава ГУР почему то неотожествлен с Украиной,которую он представляет... Странный расклад от Кремля.,однако

    3
    10

