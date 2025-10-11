Baltijas balss logotype
Если не хотите испортить психику ребенку: 10 токсичных фраз, которые нельзя говорить 0 462

Дата публикации: 11.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Если не хотите испортить психику ребенку: 10 токсичных фраз, которые нельзя говорить

Каждый родитель старается дать своим детям все самое лучшее: любовь, заботу, возможности — и делает это от всего сердца. Но иногда, по привычке или потому, что их самих так воспитывали, они говорят фразы, которые могут нанести травму хрупкой детской психике.

Конечно, это происходит не со зла, просто родители не всегда обращают внимание на то, что произносят. Мы попросили Галину Ржаксенскую — популярного блогера, телеведущую и маму назвать те самые фразы, которые не следует говорить своему ребенку.

Она также предложила свои формулировки, которые помогут выразиться иначе, по-доброму, чтобы ребенок чувствовал себя любимым и понятым.

Я стараюсь уделить максимум времени и внимания моей дочери Лизе. Я во всем поддерживаю дочь, слежу за тем, что говорю ей, но иногда, конечно, ловлю себя на том, что некоторые вещи можно было бы сказать иначе.

«Не плачь, будь сильным! Это не стоит твоих слез» — нам, взрослым, надо понимать, что малышу может быть плохо, ему нужно выплакаться, а не геройствовать.

Как сказать иначе? «Я вижу, тебе сейчас тяжело. Хочешь, обниму? Расскажи, что тебя расстроило». Просто быть рядом и дать прожить эмоции. Все это спасает от будущих визитов к психологу.

«Ты меня разочаровал» — как сильно это ранит нежную душу ребенка. Он будет бояться допустить ошибку, ведь это может вызвать недовольство мамы!

Скажите лучше: «Мне жаль, что так получилось. Давай вместе придумаем, как это исправить?» Здесь фокус на решении, а не на чувстве вины.

«Из-за тебя я так расстраиваюсь!» — Знаете, что это? Это наша, взрослая, ответственность за эмоции. Не нужно вешать ее на ребенка.

Лучше: «Я немного расстроена, но я справлюсь. Ты для меня самое главное» — так мы четко разделяем: вот мои чувства, а вот — ты.

«А вот Маша/Петя…» — Зачем сравнивать? Каждый ребенок — это целый мир! Сравнения только мешают ему найти себя.

Скажите так: «Мне нравится, как ты [делаешь что-то конкретное]. Попробуем вот так, и получится еще лучше!» Так мы подчеркиваем его индивидуальность.

«Ты глупый/ая!» — слова, которые недопустимы. Не давайте негативные оценки.

Лучше сказать так: «Мне не очень понятно, почему ты так поступил/а. Давай спокойно разберемся». Без крика и осуждения с любовью к ребенку.

«Ты должен/должна стать кем-то!» — вспомните себя и свои эмоции, когда вам так говорили в детстве, это было очень неприятно.

Правильно будет так: «Я хочу, чтобы ты нашел/нашла то, что тебе искренне нравится и приносит радость». Тем самым вы поддерживаете ребенка, его путь и уникальность.

«Ты обязан/обязана меня слушаться!» — неприемлемо, если на первом месте в отношениях у вас стоит доверие.

Запомните эту фразу: «Я прошу тебя, потому что считаю, что так будет правильно. Но если у тебя есть другое мнение — расскажи». Мнение ребенка очень важно и тем самым вы напоминаете ему об этом.

«Не придумывай себе проблем» — не нужно сгущать краски и взваливать ответственность на ребенка.

Скажите так: «Я слышу, что тебя что-то тревожит. Расскажи мне, пожалуйста». Это очень ценно, когда ребенок доверяет, а вам важно просто слушать и быть рядом.

«Мы делаем это для твоего же блага» — обычно за этой фразой стоит наше желание все контролировать.

Советую сказать так: «Я думаю, это поможет тебе. А ты что думаешь?» Тем самым мы даем ребенку право голоса.

«Ты уже взрослый/ая!» — знакомая фраза? Мы, родители, любим так говорить, когда не хотим разбираться сами.

Запомните эту фразу: «Я столкнулся/лась с трудностью. Давай вместе подумаем, как мы можем ее решить?» Так просто и так важно, когда ребенок ощущает, что вы — одна команда.

Если мы будем говорить с нашими детьми с открытым сердцем, с уважением, они вырастут именно такими — добрыми, уверенными и счастливыми. Именно в этой душевности — настоящая сила воспитания.

the-day

#дети и родители
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
