Налет на языке не является болезнью, а выступает в роли симптома и показывает состояние организма. Существует несколько его видов, которые могут указывать, что есть нарушение работы внутренних органов и к решению проблемы нужно подходить комплексно — не только в кабинете стоматолога.

Язык и налет у здорового человека: основные признаки

Главным показателем, что с вашим организмом все в порядке будет ровный язык светло-розового цвета и тонким слоем беловатого налета. Орган должен быть мягким и немного гладким, а движения ним не будут вызывать неприятных ощущений.

Нормальный налет легко распознать по таким признакам:

Он появляется после сна, еды или от недостатка влаги в организме.

Легко снимается в процессе чистки.

Может кратковременно поменять цвет после некоторых продуктов, например, свеклы, шоколада, черного чая.

Через него просматривается поверхность языка достаточно отчетливо.

Не имеет неприятного запаха.

Что такое патологический налет?

Нездоровый налет может иметь разные формы: по цвету, густоте, консистенции, запаху. Вместе с ним меняется и структура языка. Это важный сигнал, что в организме есть какой-то сбой и нужно начать лечение основного заболевания. Также негативно влияет курение — желтоватый оттенок на языке и зубах становится постоянным и трудновыводимым.

Запланировать визит к стоматологу стоит, если вы заметили:

налет, остающийся даже после регулярной чистки;

изменения в его цвете или консистенции;

зловонный запах, который не исчезает после ополаскивателя.

Такие проявления могут быть связаны с:

нарушением работы органов пищеварения;

заболеваниями дыхательной системы — астмой, туберкулезом, бронхитом;

респираторными инфекциями;

воспалительными процессами в ротовой полости;

изменением баланса рН при приеме медикаментов;

снижением иммунитета.

Патологический налет: характеристика по цвету

Белый. Если он тонкий и легко смывается — это хороший показатель. Но плотный, творожистый налет говорит о грибковой инфекции. Дополнительно причиной могут стать авитаминоз, интоксикации или ношение протезов.

Серый. Такой оттенок часто появляется после длительного курса антибиотиков, которые нарушают микрофлору, а также при заболеваниях ЖКТ.

Желтый. Считается одним из наиболее показательных сигналов проблем с печенью и желчным пузырем. Особенно тревожно, если он сочетается с горьким вкусом во рту.

Коричневый. Может указывать на серьезные сбои в пищеварении. Также он часто появляется у курильщиков и любителей крепкого кофе или шоколада.

Оранжевый. Нередко встречается при гастрите — из-за попадания желудочного сока в рот.

Синий. Такой оттенок редко остается незамеченным: он может говорить о нарушениях в работе сердца, проблемах с почками или отравлении тяжелыми металлами. Часто сопровождается слабостью и головокружениями.

Зеленый. Считается самым редким вариантом и обычно связан с серьезными нарушениями работы печени.

Черный. Может быть признаком ацидоза, острых инфекционных процессов, болезни Крона или тяжелого отравления свинцом.

Как поддерживать гигиену языка?

Заблуждение, что достаточно чистить только зубы, распространено очень широко. На языке оседает огромное количество бактерий и микроскопических частиц пищи. Они не только провоцируют неприятный запах, но и становятся причиной воспалений в полости рта.

Регулярное очищение языка помогает:

сохранить свежесть дыхания;

снизить риск кариеса и воспаления десен;

улучшить восприятие вкуса;

укрепить местный иммунитет слизистой.

Рекомендуется очищать язык дважды в день — с утра и вечером. Если проблем со здоровьем нет, то чистите его до тех пор, пока язык не станет розовым. Как правило, этот процесс занимает не больше 30 секунд.

После основной чистки зубов и полоскания полости рта приступайте к языку. Используйте специальные для этого инструменты: скребок, насадку или обратную сторону зубной щетки. Аккуратно надавливайте инструментом на язык как бы подметая его — от корня к кончику. Не прикладывайте усилия и не делайте поперечные движения, чтобы не поцарапать его поверхность. После процедуры хорошо очистите инструмент. И финальный шаг — тщательно прополощите рот чистой водой.