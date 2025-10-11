В начале отношений все может складываться гармонично: вы смеетесь, смотрите друг на друга с влечением, чувствуете близость. Но со временем что-то меняется: женщина начинает принимать решения за двоих, а мужчина отстраняется, становится пассивным, раздраженным. Знакомо? Это может быть признак того, что в паре нарушен системный баланс ролей, и вы незаметно оказались в позиции «мамы» по отношению к мужу. Психолог Анна Хефорс дает советы как этого избежать.

Почему это происходит?

С позиции системной психотерапии такие ситуации рассматриваются не как личные провалы, а как системные сбои. Часто женщина автоматически начинает «заботиться о мужчине», потому что:

в ее родительской семье была гиперответственная мать;

она рано повзрослела и привыкла «тянуть» всех на себе;

она сама не чувствует себя в безопасности и ищет ее через контроль.

Внутренний голос говорит: «Если я не возьму все в свои руки — все развалится». А значит, женщина перестает быть в паре и становится опорой, родителем, спасателем. Именно это и запускает искажение.

Признаки, что вы стали «мамой» для мужа

Вы берете на себя всю ответственность - за бюджет, быт, решения, планы, детей.

Вы постоянно проверяете, напоминаете, направляете — как-будто он без вас не справится.

Вы редко просите о помощи, но часто раздражаетесь, что «все на вас».

Если мужчина бессознательно воспринимается как ребенок, телесное и сексуальное притяжение угасает — ведь оно требует равноправного партнерства, а не заботы и контроля.

Вы чувствуете, что стали сильной, но при этом одинокой и уставшей.

Как выйти из этой роли: пять шагов к восстановлению баланса

Шаг 1. Признать, что вы в родительской позиции

Первый шаг — это честная диагностика. Пока вы считаете, что «просто так сложилось», изменений не произойдет. Спросите себя: «Где я беру на себя больше, чем нужно? Где я не даю мужчине проявиться?»

В течение недели фиксируйте, какие бытовые или эмоциональные задачи вы решаете за него. Просто наблюдайте, без вины, но с осознанностью.

Шаг 2. Освободить мужчину от роли «сына»

Когда вы перестаете быть «мамой», мужчина автоматически перестает быть «сыном». Но чтобы он встал на свое место, ему нужно дать пространство для ответственности. Перестаньте делать за него то, что он может (и должен) делать сам. Выполняйте только функционал женщины.

Пример: Если он опаздывает — не звоните и не напоминайте. Если обещал что-то сделать — не берите это на себя. Пусть сам почувствует последствия своих (не) действий.

Шаг 3. Вернуть себе Женщину

Женщина в роли «мамы» теряет контакт с телом, чувствами и сексуальностью. Чтобы восстановить привлекательность, мягкость и вдохновение, нужно вернуться к себе.

Что помогает:

телесные практики, движения, прикосновения, дыхание;

«дни для себя», где вы не заботитесь ни о ком;

эстетика: одежда, обстановка, ароматы;

Когда женщина снова соединяется с собой — телом, чувствами, желаниями —мужчина чувствует это и начинает тянуться к ней.

Шаг 4. Восстановить уважение к Мужчине

Женское осуждение или презрение к мужчине блокирует его рост. Если вы внутренне считаете, что «он слабый», «он не справится», «он безответственный» — мужчина начинает это бессознательно реализовывать. Найдите в нем хотя бы одну черту, достойную уважения, и начните с нее. Каждый вечер записывайте 1–3 качества или поступка мужа, которые вы цените. Это переключает внимание с претензий на контакт и признание. Вспомните все его качества, в которые вы когда-то влюбились, и фокусируйтесь на них.

Шаг 5. Вернуться в свое системное место — Жена

В системной терапии очень важно на каком месте находится человек. Жена — это равный партнер, не родитель. У нее есть свое пространство, своя энергия, свое место силы. Женщина, которая занимает свое место — место Жены, а не «мамы», дает мужчине возможность быть Мужчиной.

Это значит:

не контролировать, а доверять;

не спасать, а уважать;

не делать за него, а поддерживать его проявления.

И еще один важный шаг: вспомните, что действительно важно для вашего мужчины. Какой знак внимания он любит больше всего? Это может быть: поцелуй перед сном, чашка чая, принесенная молча и с теплом, прикосновение к плечу, слова признания за что-то конкретное или искренний взгляд без ожиданий.

Начните делать это по чуть-чуть, каждый день. Не потому что «надо», а потому что вы выбираете вернуться в отношения как Женщина. Это и есть возвращение на свое место, не «сверху» и не «вместо», а рядом с Мужчиной.

Что меняется, когда уходит роль «мамы»

Стать «мамой» для мужа — не приговор, а сигнал: в отношениях что-то пошло не по любви, а по страху и контролю. Но это можно изменить.

Когда женщина осознает свою позицию и возвращается к себе — живой, чувствующей, женственной, отношения начинают перестраиваться. Не мгновенно, но неотвратимо.

Уходит тяжесть, появляется воздух. И в этом пространстве партнерства мужчина получает шанс повзрослеть, взять ответственность, раскрыться как Мужчина. А женщина - восстановить свою легкость, чувственность и снова стать желанной, не потому что «надо», а потому что это естественно.