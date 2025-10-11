Baltijas balss logotype
Микроволновка — твой лучший помощник: 7 неожиданных способов применения

Люблю!
Дата публикации: 11.10.2025
pomada
Изображение к статье: Микроволновка — твой лучший помощник: 7 неожиданных способов применения

Всего пару лет назад отношения к этому кухонному прибору у большинства людей было негативным. Но со временем люди поняли, как можно правильно и без вреда пользоваться этим, запасаясь дополнительными полезными фишками.

Лайфхаки для всех любителей микроволновой печки

1. Снятие кожуры с фруктов и овощей

Для того чтобы без лишних усилий очистить шкурку персика или помидор нужно просто поставить продукты в кухонный прибор на 30 секунд, на максимальную температуру. А после того, как остынет, можно не прикладывая никаких усилий снимать шкурки с продуктов.

2. Подтаявшее мороженное

Для всех тех, кому не нравится слишком твердое или слишком жидкое мороженное, подойдет это простой лайфхак.

Чтобы сэкономить время, достаточно поставить на максимальную температуру мороженное в СВЧ-печь. 10-15 сек будет достаточно. Вы будете удивлены, но мороженное не растает и приобретет нужную вам консистенцию.

3. Чистка чеснока

Это довольно нервное занятие, особенно если дольки чеснока меньше обычного. Вместо того, чтобы столько возиться с его чисткой, поместите на 15 секунд продукт в микроволновую печь. Когда достанете, дайте чесноку остыть и только после этого вы заметите, что увлажненные зубчики чеснока чистятся в два счета.

4. Свежевыжатый сок

Чтобы любимого напитка стало больше достаточно будет поставить лимоны на 15 сек в микроволновку на максимальную температуру. После остывания, вы сразу же заметите, что лимон стал намного более сочным и из него можно будет выжать больше сока.

5. Сушить травы

Если вы любитель всего натурального и часто сушите травы и семена, тогда для экономии времени и сил можно просто поместить все необходимое в кухонный прибор на 3 минуты. Для лучшего эффекта рекомендуется постелить бумагу и периодически ее мять.

6. Размочить бобовые

Чрезвычайно вкусные продукты и блюда из них, но как долго нужно с ними возиться. Чечевицу или бобы следует оставить на всю ночь в СВЧ-печи или же... На 10 минут в микроволновку, с добавлением грамма соды. Через полчаса "отдыха" продукты уже готовы к использованию.

7. Декристализация

И в основном подразумевается мед. Если эта сладость стала твердой, тогда просто оставьте продукт на 2-3 минуты в приборе, а после остывания наслаждайтесь текучим лакомством.

#дом #полезно знать
Оставить комментарий

Видео