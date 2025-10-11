Baltijas balss logotype
Мода вне времени: как найти свой стиль в любом возрасте 0 102

Люблю!
Дата публикации: 11.10.2025
womanhit
Изображение к статье: Мода вне времени: как найти свой стиль в любом возрасте

Долгое время в обществе бытовало мнение: мода — только для молодых. Добавим: еще и размера XS. Современный мир гораздо толерантнее, мы признаем уникальность каждой личности, свободу самовыражения, соответственно, диктат моды уже не такой жесткий. На подиумах можно увидеть моделей, далеких от идеальных общепринятых стандартов: plus size, возрастных. Красота гораздо шире установленных рамок, у моды и стиля нет границ.

«Абсолютно не важно, сколько вам лет, в каком городе или стране вы живете, какой у вас размер, прическа или лицо. Выглядеть отлично и найти свой стиль можно при любых обстоятельствах. Зависит это напрямую только от вашего внутреннего запроса и намерения», — говорит Татьяна Минич, стилист и модный инфлюенсер.

Почему стиль — это важно

Сегодня мы говорим не о том, чтобы слепо копировать модные тренды или понравившееся приемы из соцсетей fashion-блогеров. Задача — найти свой стиль, изюминку, подчеркнуть достоинства. Одежда — это часть нашего образа, это то, как мы хотим презентовать себя миру. Что вы хотите рассказать о себе с помощью визуального эффекта? Может быть, вы деловая, собранная, бизнес-леди, с вами можно иметь дело? Может быть, вы творческая личность, художница и в вами не соскучишься? А может вы, дама с опытом, мудрая, интересная, способная очаровать?

«Для достижения наилучшего результата, в первую очередь, стоит повернуться к себе и проанализировать помимо внешности и фигуры, ваш сегодняшний образ жизни: где вы находитесь, какая одежда будет комфортной для того, чтобы выглядеть не только модно, но еще удобно и уместно. Важно акцентировать внимание на достоинствах и изучать способы подчеркивания сильных сторон, нежели работать только над коррекцией недочетов. Усиливая сильные стороны, вы не только добьетесь лучших результатов в построении гардероба, но и начнете чувствовать себя более уверенно», — советует наш эксперт.

fdd.jpg

Тренируйте насмотренность

Не только Недели моды, социальные сети, журналы, телевидение транслируют большой поток информации, которую можно интегрировать в гардероб через свою призму. Попробуйте изучить, как одеваются медийные личности, чей стиль вас привлекает, найдите общие тенденции. Отталкиваясь от своих знаний о себе, попробуйте внедрять новое в свой гардероб. Не бойтесь экспериментировать, примерять, меняться. Это увлекательное путешествие, возможно, поможет вам и в чем-то лучше понять себя. И помните, что возрастные рамки существуют только в голове.

«Такие яркие примеры безупречного стиля в любом возрасте, как актриса Дайана Китон, дизайнер Айрис Апфель, стилист Грейс Коддингтон дарят еще больше вдохновения. Идейными вдохновителями так же могут стать блогеры. Одни из ярких представителей fashion инфлюенсеров, которые вдохновляют миллионы людей своими образами, это Лин Слейтер и Грис Ганем. Обе они ломают все стереотипы и показывают на своем примере, что выглядеть стильно, модно, более того, быть ведущими фигурами в индустрии возможно в любом возрасте!», — говорит Татьяна Минич.

cd62.jpg

Несколько трендовых приемов от нашего стилиста:

  • Сейчас актуальны гиперболизированные объемы. Не бойтесь добавлять объемы в свои образы, например, выбирать брюки о-образного силуэта или жакеты с выраженными плечами и подчеркнутой линией талии.

  • Использование color-блока приема. Если вы любите яркие цвета, можно использовать до двух и даже трех в образе, не бойтесь этого, экспериментируйте. Такие луки всегда выглядят намного интереснее.

  • Монохромные образы в одном цвете комплекта тоже всегда смотрятся стильно, дорого, элегантно и подходят вообще под любой возраст и ситуацию.

  • Используйте одежду с четкими линиями, которые четко держат форму: прямые жакеты, брюки со стрелками. Это всегда визуально вытягивает фигуру, выглядит благородно.

  • Не забывайте про аксессуары. Выберите украшения, которые не просто находятся на пике популярности, но способны рассказать о вас какую-то историю. Стильные очки, платки, перчатки, ремни способны преобразить ваш образ.

У моды и стиля нет границ. Важно лишь ваше желание и немного действий. Начав с экспериментов в собственном гардеробе, вы почувствуете себя увереннее, ведь одежда станет отражением вашей личности.

6025.jpg

#мода
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео