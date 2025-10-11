Baltijas balss logotype
Пушистые терапевты: как кошки лечат нас без таблеток 0 259

Люблю!
Дата публикации: 11.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Пушистые терапевты: как кошки лечат нас без таблеток

Ученые подтвердили: кошки снижают уровень стресса, улучшают работу сердца и помогают преодолевать одиночество. Их мурлыканье положительно влияет на психику и физическое состояние человека. Кошки не просто домашние любимцы — это «терапевты», эффект лечения которых имеет научное обоснование.

Кошки — источник позитива и мощный фактор психического, и физического благополучия человека. Ученые доказали, что эти животные снижают уровень стресса, поддерживают сердечно-сосудистую систему и улучшают эмоциональное состояние. Об этом сообщило издание Healthline.

Как кошки помогают преодолевать одиночество и снижают уровень стресса

Для многих людей кошки — полноценные члены семьи, более 80% владельцев домашних животных называют своих питомцев «детьми».

Эта связь, как отмечают психологи, снижает уровень тревожности, помогает бороться с одиночеством и способствует выработке эндорфинов. Игривое поведение кошек и мурлыканье вызывают улыбки и положительные эмоции, что формирует естественный антистрессовый эффект.

Научные эксперименты показывают, что присутствие кошки рядом помогает человеку быстрее восстановиться после стресса. Так, в исследовании с участием 120 семейных пар наименьшее повышение давления и частоты сердцебиения наблюдали у тех, кто имел рядом кота.

Исследователи также обнаружили, что 10 минут взаимодействия с питомцем способны существенно снизить уровень кортизола — гормона стресса. Если же человек живет с кошкой длительное время, эффект накапливается: он становится более спокойным, собранным и уравновешенным.

Кошки улучшают эмоциональное состояние

Постоянное общение с кошкой развивает доброту, заботливость и эмпатию. Владельцы таких животных часто демонстрируют более стабильное эмоциональное поведение и легче устанавливают контакт с другими людьми.

Психологи отмечают, что кошки особенно полезны людям с тревожными расстройствами: они создают атмосферу безопасности, помогают сосредоточиться и восстановить внутреннее равновесие.

Кошки улучшают физическое здоровье

Кошки положительно влияют и на физическое состояние. Прогулки с ними на свежем воздухе улучшают настроение, стимулируют двигательную активность и снижают риск сердечно-сосудистых проблем.

Мурлыканье кошек обладает особым терапевтическим эффектом. Частота звука от 25 до 150 герц, по данным исследований, стабилизирует сердечный ритм и ускоряет восстановление после травм. Некоторые ученые считают, что эти звуки снижают вероятность сердечных приступов.

#кошки
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

