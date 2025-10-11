Учёные и врачи отмечают, что время приёма пищи по утрам напрямую влияет на здоровье. Эндокринолог Зухра Павлова советует завтракать до восьми утра, чтобы снизить риск развития сахарного диабета и поддерживать стабильный уровень энергии на весь день.

Почему важно завтракать вовремя

Приём пищи в ранние часы помогает организму «проснуться» после ночного сна, стимулирует метаболизм и нормализует работу инсулина. Пропуск или поздний завтрак может повысить риск нарушений обмена веществ и способствовать набору веса.

Научные доказательства

Исследование Барселонского института глобального здравоохранения включало более 103 тысяч участников, за которыми наблюдали около семи лет. Учёные отметили: те, кто завтракал до 08:00, реже сталкивались с преддиабетом и другими нарушениями сахара в крови.

Рекомендации эксперта

Планируйте утренний приём пищи заранее, чтобы завтрак был полноценным.

Включайте белки, сложные углеводы и полезные жиры — это поддержит сытость и энергию до обеда.

Старайтесь избегать сладких и высокообработанных продуктов в утреннее время.

Итог: завтрак до восьми утра — не просто привычка, а важная стратегия для здоровья и профилактики диабета.