Почему человеку полезно стоять в очереди. Вы удивитесь, как это меняет нашу психику.

Преподаватель психологии назвала минимум четыре бонуса, которые получают люди в очередях. Главное — не тянуться к телефону.

Когда верующие люди стоят по нескольку часов в очереди, чтобы прикоснуться к святыне, говорят, что так они испытывают свою веру. Поэтому здесь вряд ли будут склоки и возмущения вроде «Женщина, вообще-то я тут стояла».

Другое дело — очереди в паспортном столе, в поликлинике или на кассе. Среди «непросветленных» наше смирение как-то быстро исчезает. Хорошо, если можно уткнуться в книжку или смартфон, однако ощущение, что мы тратим свое драгоценное время впустую, очень огорчает.

Но психологи советуют взглянуть на ожидание с другой стороны. Оказалось, что очереди развивают в нас одно очень полезное качество — самоконтроль.

«Самоконтроль — это умение управлять своими мыслями, эмоциями, действиями, когда долгосрочные цели сталкиваются с сиюминутными искушениями», — рассказывает психолог из Университета Восточного Лондона Айше Бурчин Башкурт.

В учебе, на работе, в отношениях — везде, где важно противостоять искушениям, решающую роль играет самоконтроль. И то, насколько мы справляемся с ожиданием, показывает, насколько это качество в нас развито.

«Самоконтроль создает дистанцию между импульсом и действием», — рассказывает изданию The Conversation психолог Башкурт.

Допустим, вы прочитали сообщение, которое вас разозлило. Но вы не бросились писать гневный ответ, а взяли паузу, успокоились, обдумали свои слова. Значит, с самоконтролем у вас все в порядке. Или обратный пример. Человек пытается правильно питаться, но вот он видит вредное блюдо и не может устоять. Здесь с самоконтролем проблемы.

«Даже короткие задержки, например ожидание перед покупкой, могут остудить импульсы и помочь нам расставить правильные приоритеты», — говорит психолог.

На собеседовании и при любом другом разговоре пауза перед ответом дает возможность собраться, обдумать свои мысли и эмоции. И здесь опять же важен самоконтроль, чтобы сдержаться, не ляпнуть первое, что пришло в голову.

В различных культурах к очередям относятся по-разному. Говорят, что в Великобритании и Японии очереди достаточно организованные, а в Бразилии, напротив, хаотичные, больше похожие на столпотворение. Возможно, все дело в разнице темпераментов.

«Но особенно раздражаются в очередях те, кто постоянно жаждет некой стимуляции», — подчеркивает эксперт.

Да, ожидание часто утомляет, однако психолог советует переосмыслить свое отношение к этому процессу. Вот четыре ценности, которые можно приобрести, стоя в очереди.

Предвкушение

Вспомните, с какой радостью вы собирались в театр или на концерт, с каким воодушевлением планировали отпуск. По словам психолога, предвкушение усиливает радость от предстоящего события, помогает продлить удовольствие.

Так что, стоя в очереди, предвкушайте, думайте о том хорошем, что случится после. Визуализация приятных и долгожданных событий делает ожидание менее обременительным.

Благодарность

Если вы сидите в очереди к врачу и переживаете о результатах анализов, подумайте о том, за что вы в этой жизни благодарны. Возможно, вы почувствуете некую признательность, а страх и беспокойство отойдут на второй план.

Полезная пауза

В следующий раз, когда вы окажетесь в длинной очереди, попробуйте посмотреть на ситуацию с другой стороны. Воспринимайте это не как неудобство, а как возможность отдохнуть, сделать паузу, поразмышлять.

«Когда ожидание связано с чувством цели, оно приобретает смысл», — объясняет эксперт.

Осознанность

Если вы начали закипать, стоя в очереди, эксперт советует попрактиковать осознанность.

«Попробуйте намеренно понаблюдать, что происходит внутри вас и вокруг вас. Это поможет расслабиться и взять эмоции под контроль», — объясняет Айше Бурчин Башкурт.

Конечно, все эти советы вовсе не означают, что нужно намеренно искать очереди. Однако, если случилось так, что вам пришлось ждать, проведите это время с пользой.