Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как ведут себя мужчины, когда влюблены: гороскоп выдаёт всё 0 353

Люблю!
Дата публикации: 12.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Как ведут себя мужчины, когда влюблены: гороскоп выдаёт всё

Любовь не всегда выражается словами. Кто-то одаривает вниманием и заботой, а кто-то прячет чувства глубоко внутри. Но звёзды знают, как распознать влюблённость — ведь каждый знак Зодиака проявляет симпатию по-своему.

Астрологи уверены: поведение мужчины, едва он влюбляется, можно предсказать по гороскопу. Некоторые становятся мягче и внимательнее, другие — активнее и решительнее. Главное — заметить эти знаки.

Овен: будет дарить сладости и небольшие картины — романтичный, но немного по-детски.

Телец: проявит заботу временем — поможет, поддержит, поднимет настроение.

Близнецы: станут чаще появляться с букетом и рассказывать о своей жизни, открываясь шаг за шагом.

Рак: пригласит в кино или кафе, чтобы быть рядом в уютной атмосфере.

Лев: не сможет скрыть ревность — так он показывает, что вы для него важны.

Дева: возьмёт за руку и устроит приятный сюрприз — в его мире это эквивалент признания в любви.

Весы: будут дарить украшения и смешить — обаяние и лёгкость их фирменное оружие.

Скорпион: накормит домашним ужином, приготовленным собственноручно — для него это знак доверия.

Стрелец: пригласит в поездку или на отдых, ведь рядом с ним должно быть весело и свободно.

Козерог: станет волноваться за вас и дарить цветы без повода — редкий жест для сдержанного знака.

Водолей: поднимет настроение, будет делиться идеями и своим временем, будто случайно — но не случайно.

Рыбы: пообещают сказку и действительно сделают жизнь мягче — с цветами, сладостями и нежностью.

Звёзды подсказывают: у каждого мужчины свой язык любви. Важно не искать универсальные признаки, а прислушаться к тому, как именно он проявляет внимание — тогда и самые скромные чувства станут очевидны.

Источник: news.hochu.ua

Читайте нас также:
#гороскоп
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Эффект первого впечатления: почему первые 7 секунд знакомства так важны
Изображение к статье: Эффект первого впечатления: почему первые 7 секунд знакомства так важны
Как перестать болеть: 5 советов врача, которые точно работают
Изображение к статье: Как перестать болеть: 5 советов врача, которые точно работают
5 тревожных сигналов, что ваши гормоны вышли из равновесия
Изображение к статье: 5 тревожных сигналов, что ваши гормоны вышли из равновесия
Быстро, еще быстрее: почему постоянная нехватка времени вредит психике и что с этим делать
Изображение к статье: Быстро, еще быстрее: почему постоянная нехватка времени вредит психике и что с этим делать
Изображение к статье: Фиолетовый, белый или жёлтый? Выбираем лук для иммунитета и сосудов
Фиолетовый, белый или жёлтый? Выбираем лук для иммунитета и сосудов 233
Изображение к статье: В ожидании «Неизвестного друга»
В ожидании «Неизвестного друга» 252
Изображение к статье: Жарить, тушить, запекать: на что обратить внимание при выборе растительного масла
Жарить, тушить, запекать: на что обратить внимание при выборе растительного масла 162
Изображение к статье: Эти слова портят впечатление: что нельзя говорить о себе
Эти слова портят впечатление: что нельзя говорить о себе 366

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: На время приезда английский фантов памятник Свободы спрячут за забором
ЧП и криминал
На время приезда английский фантов памятник Свободы спрячут за забором 1
Изображение к статье: Погранохрана: на латвийско-российской границе подозрительных групп не замечено
Наша Латвия
Погранохрана: на латвийско-российской границе подозрительных групп не замечено 2
Изображение к статье: Эффект первого впечатления: почему первые 7 секунд знакомства так важны
Люблю!
Эффект первого впечатления: почему первые 7 секунд знакомства так важны 14
Изображение к статье: Найден природный способ остановить порчу продуктов
Дом и сад
Найден природный способ остановить порчу продуктов 69
Изображение к статье: Глава разведслужбы Германии призвал готовиться к обострению конфликта с РФ
В мире
Глава разведслужбы Германии призвал готовиться к обострению конфликта с РФ 100
Изображение к статье: фото: instagram.com/tchalamet
Lifenews
Тимоти Шаламе заметили на прогулке с женской мини-сумкой за 23 тысячи евро 172
Изображение к статье: На время приезда английский фантов памятник Свободы спрячут за забором
ЧП и криминал
На время приезда английский фантов памятник Свободы спрячут за забором 1
Изображение к статье: Погранохрана: на латвийско-российской границе подозрительных групп не замечено
Наша Латвия
Погранохрана: на латвийско-российской границе подозрительных групп не замечено 2
Изображение к статье: Эффект первого впечатления: почему первые 7 секунд знакомства так важны
Люблю!
Эффект первого впечатления: почему первые 7 секунд знакомства так важны 14

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео