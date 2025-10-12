Любовь не всегда выражается словами. Кто-то одаривает вниманием и заботой, а кто-то прячет чувства глубоко внутри. Но звёзды знают, как распознать влюблённость — ведь каждый знак Зодиака проявляет симпатию по-своему.

Астрологи уверены: поведение мужчины, едва он влюбляется, можно предсказать по гороскопу. Некоторые становятся мягче и внимательнее, другие — активнее и решительнее. Главное — заметить эти знаки.

Овен: будет дарить сладости и небольшие картины — романтичный, но немного по-детски.

Телец: проявит заботу временем — поможет, поддержит, поднимет настроение.

Близнецы: станут чаще появляться с букетом и рассказывать о своей жизни, открываясь шаг за шагом.

Рак: пригласит в кино или кафе, чтобы быть рядом в уютной атмосфере.

Лев: не сможет скрыть ревность — так он показывает, что вы для него важны.

Дева: возьмёт за руку и устроит приятный сюрприз — в его мире это эквивалент признания в любви.

Весы: будут дарить украшения и смешить — обаяние и лёгкость их фирменное оружие.

Скорпион: накормит домашним ужином, приготовленным собственноручно — для него это знак доверия.

Стрелец: пригласит в поездку или на отдых, ведь рядом с ним должно быть весело и свободно.

Козерог: станет волноваться за вас и дарить цветы без повода — редкий жест для сдержанного знака.

Водолей: поднимет настроение, будет делиться идеями и своим временем, будто случайно — но не случайно.

Рыбы: пообещают сказку и действительно сделают жизнь мягче — с цветами, сладостями и нежностью.

Звёзды подсказывают: у каждого мужчины свой язык любви. Важно не искать универсальные признаки, а прислушаться к тому, как именно он проявляет внимание — тогда и самые скромные чувства станут очевидны.

Источник: news.hochu.ua