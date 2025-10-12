Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Какой свет действительно заводит: наука против свечей и полумрака 0 316

Люблю!
Дата публикации: 12.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Какой свет действительно заводит: наука против свечей и полумрака

Забудьте о тусклом мерцании свечей и романтическом полумраке — именно они мешают страсти, а не усиливают её. Исследования показывают: правильное освещение может не только изменить настроение, но и буквально повысить уровень возбуждения.

Первое, что делают многие женщины перед интимным вечером, — гасят свет. Однако это одна из самых распространённых ошибок: недостаток освещения мешает телесному и эмоциональному контакту. Свет играет куда более важную роль, чем кажется.

Согласно исследованиям компаний, занимающихся световыми технологиями, оттенки освещения напрямую влияют на восприятие партнёра и уровень сексуального желания. Специалисты изучили цветовые схемы 50 самых эмоциональных сцен любви в кино, чтобы понять, какие тона вызывали у зрителей наибольшее влечение.

Самым возбуждающим оказался коричневый свет. В большинстве кинематографических эпизодов использовались тёплые тона, но зрители чаще всего отмечали карамельно-коричневый оттенок. Именно он встречается в культовых сценах из фильмов «Пятьдесят оттенков серого», «Игра престолов» и «Искупление».

Однако этот цвет — не единственный, который способен зажечь страсть. Среди других стимулирующих оттенков оказались голубой, нюдовый, фиолетовый, зелёный, красный, серый, персиковый, сиреневый и кирпичный. Каждый из них по-своему влияет на восприятие тепла, близости и возбуждения.

Исследования также показали: при более ярком освещении мужчины испытывают в три раза больше удовлетворения, а уровень тестостерона возрастает с 2,1 нг/мл до 3,6 нг/мл всего за две недели.

Так что если хотите вернуть страсть в отношения, забудьте о свечах и полумраке. Настоящая романтика — это яркий, живой свет с карамельным оттенком, который делает всё вокруг теплее, телеснее и ближе.

Читайте нас также:
#секс #отношения
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Эффект первого впечатления: почему первые 7 секунд знакомства так важны
Изображение к статье: Эффект первого впечатления: почему первые 7 секунд знакомства так важны
Как перестать болеть: 5 советов врача, которые точно работают
Изображение к статье: Как перестать болеть: 5 советов врача, которые точно работают
5 тревожных сигналов, что ваши гормоны вышли из равновесия
Изображение к статье: 5 тревожных сигналов, что ваши гормоны вышли из равновесия
Быстро, еще быстрее: почему постоянная нехватка времени вредит психике и что с этим делать
Изображение к статье: Быстро, еще быстрее: почему постоянная нехватка времени вредит психике и что с этим делать
Изображение к статье: Фиолетовый, белый или жёлтый? Выбираем лук для иммунитета и сосудов
Фиолетовый, белый или жёлтый? Выбираем лук для иммунитета и сосудов 233
Изображение к статье: В ожидании «Неизвестного друга»
В ожидании «Неизвестного друга» 252
Изображение к статье: Жарить, тушить, запекать: на что обратить внимание при выборе растительного масла
Жарить, тушить, запекать: на что обратить внимание при выборе растительного масла 162
Изображение к статье: Эти слова портят впечатление: что нельзя говорить о себе
Эти слова портят впечатление: что нельзя говорить о себе 366

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: На время приезда английский фантов памятник Свободы спрячут за забором
ЧП и криминал
На время приезда английский фантов памятник Свободы спрячут за забором 1
Изображение к статье: Погранохрана: на латвийско-российской границе подозрительных групп не замечено
Наша Латвия
Погранохрана: на латвийско-российской границе подозрительных групп не замечено 2
Изображение к статье: Эффект первого впечатления: почему первые 7 секунд знакомства так важны
Люблю!
Эффект первого впечатления: почему первые 7 секунд знакомства так важны 14
Изображение к статье: Найден природный способ остановить порчу продуктов
Дом и сад
Найден природный способ остановить порчу продуктов 69
Изображение к статье: Глава разведслужбы Германии призвал готовиться к обострению конфликта с РФ
В мире
Глава разведслужбы Германии призвал готовиться к обострению конфликта с РФ 100
Изображение к статье: фото: instagram.com/tchalamet
Lifenews
Тимоти Шаламе заметили на прогулке с женской мини-сумкой за 23 тысячи евро 172
Изображение к статье: На время приезда английский фантов памятник Свободы спрячут за забором
ЧП и криминал
На время приезда английский фантов памятник Свободы спрячут за забором 1
Изображение к статье: Погранохрана: на латвийско-российской границе подозрительных групп не замечено
Наша Латвия
Погранохрана: на латвийско-российской границе подозрительных групп не замечено 2
Изображение к статье: Эффект первого впечатления: почему первые 7 секунд знакомства так важны
Люблю!
Эффект первого впечатления: почему первые 7 секунд знакомства так важны 14

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео