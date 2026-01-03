Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Почему лососевые рыбы умирают после нереста и возможно ли это предотвратить 0 253

В мире животных
Дата публикации: 03.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему лососевые рыбы умирают после нереста и возможно ли это предотвратить

Все животные имеют свои уникальные особенности. Некоторые виды наделены высоким интеллектом, другие — выдающейся выносливостью. Однако есть и такие, чья судьба предопределена с момента рождения.

 

В фантастических фильмах часто встречается сюжет, где главный герой узнает дату своей смерти и обстоятельства, при которых это произойдет. Конечно, он пытается изменить свою судьбу, и иногда ему это удается. Но в реальной жизни мы не можем предсказать момент смерти человека, тогда как возраст, в котором погибает лосось, вполне предсказуем.

Известно, что лососевые рыбы умирают после нереста, оставляя потомство. И это потомство ожидает та же участь. Но почему это происходит? Причин несколько. Лососевые появляются на свет в реках, но затем мигрируют в море. Когда приходит время нереста, они возвращаются «домой». Обычно лососевые нерестятся в холодных реках, где пища крайне ограничена.

Для нереста лососевым необходимо создать гнезда, но сначала им нужно добраться до места, где они откладывают икру. После завершения нереста у рыб практически не остается сил. Одна из теорий утверждает, что их смерть вызвана истощением, так как вокруг нет пищи. Это поведение можно объяснить тем, что рыбы оставляют скудную растительность нерестовых рек для своих мальков. Таким образом, родители фактически жертвуют собой ради обеспечения питания своих детей. Интересно, что погибают все без исключения.

Хотя такая, на первый взгляд, глупая смерть может показаться странной, на самом деле это довольно эффективная стратегия. Она позволяет избежать конкуренции между взрослыми особями и молодью за пищу, а также защищает потомство от хищников, которые не проникают в холодные и бедные растительностью реки.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Почему одни слоны способны издавать звуки, а другие нет
Изображение к статье: Колибри и их алкогольные предпочтения - исследование
Изображение к статье: Существуют ли дятлы вне лесных массивов?
Изображение к статье: Как ухаживать за игуаной

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: L«Equipe составил символическую сборную лучших игроков 2025 года. Чем примечателен состав?
Спорт
Изображение к статье: Раз в полчаса? В 15 минут? - С сети спорят, как часто должен ходить транспорт в Риге
Наша Латвия
Изображение к статье: Почему коты реагируют на зов «кс-кс» или «кис-кис-кис»?
В мире животных
Изображение к статье: Вучич увидел знакомый сценарий в событиях в Венесуэле
В мире
Изображение к статье: Не проблема: как долго таракан может обходиться без головы и что этому способствует
В мире животных
Изображение к статье: Можно ли повторно заваривать чай? Вредно ли это для здоровья?
Еда и рецепты
Изображение к статье: L«Equipe составил символическую сборную лучших игроков 2025 года. Чем примечателен состав?
Спорт
Изображение к статье: Раз в полчаса? В 15 минут? - С сети спорят, как часто должен ходить транспорт в Риге
Наша Латвия
Изображение к статье: Почему коты реагируют на зов «кс-кс» или «кис-кис-кис»?
В мире животных

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео