Сыграть всухую: помогает ли массажная щетка от целлюлита?

Люблю!
Дата публикации: 12.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Сыграть всухую: помогает ли массажная щетка от целлюлита?

Там, где обещания счастливого избавления от морщин и целлюлита, там и новые тренды. Но все модные процедуры и уловки слишком хороши, чтобы быть правдой. Сегодня топ-блогеры активно осваивают сухой массаж щеткой и призывают всех последовать их примеру. Но так ли хороша эта процедура и сможет ли она победить ненавистные бугры на ягодицах?

«Не существует научных исследований, подтверждающих эффективность такого массажа в борьбе с целлюлитом, — говорит Мона Гохара, дерматолог, эксперт American Academy of Dermatology. — Но эта процедура имеет другие косметические преимущества». Так что не спешите разочарованно прятать только что приобретенную щетку на дальнюю полку шкафчика в ванной.

Чем хорош массаж щеткой?

«Массаж щеткой улучшает кровообращение и помогает выводить шлаки и токсины, улучшая работу лимфатической системы, — объясняет Гохара. — Выполняя его, вы можете вернуть коже тонус и упругость. После процедуры вы заметите, что кожа порозовела и слегка припухла. Это легко объяснимо: кровь приливает к коже, что приводит к расширению сосудов, а это, в свою очередь, приводит к временному набуханию кожи, что и делает целлюлит менее заметным. Правда, лишь на время.

Еще одно преимущество сухого массажа — отшелушивание. Конечно, избавление от омертвевших клеток не сделает ваши ягодицы и бедра идеально гладкими, но ваша дерма станет более восприимчивой к влаге и увлажнению. Пилинг действительно является залогом здоровой и упругой кожи.

«Сухой массаж щеткой — техника, известная в Индии более 5000 лет, — объясняет Шадох Пуннапужа, основатель аюрведического косметического бренда Taïla. — Эта древняя практика является частью ежедневных процедур красоты и в современной Индии». По мнению Пуннапужа, эта практика хороша и для вашего эмоционального состояния. Массаж стимулирует лимфатическую систему и помогает организму избавиться от токсинов, что оказывает успокаивающий эффект, помогает избавляться от стресса и расслабляет мышцы.

Как правильно проводить процедуру

Шаг первый: выберите щетку

Отдайте предпочтение щетке с натуральной ультратонкой щетиной. Жесткая или синтетическая щетина может вызвать раздражение или даже микроскопические порезы. «Вы должны использовать щетку, которая была бы безопасна даже для кожи ребенка», — говорит Гохара.

Шаг второй: кругом и вверх

Используя щетку, массируйте сухую кожу мягкими круговыми движениями, начиная с ног и двигаясь вверх к сердцу. Лучше всего делать это перед душем, а сразу после — нанести на кожу щедрую порцию увлажняющего крема, пока кожа еще влажная. Откажитесь от массажа щеткой, если у вас очень чувствительная кожа, акне или экзема.

Шаг третий: повторяйте массаж до трех раз в неделю

После первого массажа сухой щеткой вы можете решить, что готовы использовать эту технику каждый день. Но не переусердствуйте! «Я рекомендую проводить процедуру не чаще двух раз в неделю, если у вас чувствительная кожа, и не чаще трех раз в неделю при нормальной коже, — советует Гохара. — Не будьте чрезмерно энергичными и мягко массируйте участки тела с тонкой кожей, например, шею или под коленями».

#красота
