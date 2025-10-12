Baltijas balss logotype
Воскресенье и его энергетика: чем особенный этот день

Люблю!
Дата публикации: 12.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Воскресенье и его энергетика: чем особенный этот день

Воскресенье считается началом нового цикла любых дел. В этот день можно начинать все, что касается не материального. Например, признаться в любви.

Духовная сила дня

Эзотерики рассказали, что воскресенье — это день, который нужно посвятить саморазвитию, своему внутреннему состоянию и медитации. Для последней подойдет молитва, пост, йога. А еще полезно помириться с людьми, с которыми вы в ссоре.

Что нельзя делать в воскресенье

В воскресенье не стоит ничего выбрасывать, убирать, мыть или делать перестановку. Нельзя делать ремонт, убирать, шить, вышивать, вязать, работать с землей. Нельзя употреблять алкоголь, переедать, ссориться и выяснять отношения.

Как провести день правильно

В этот день полезно заняться благотворительностью, навестить родственников или отдохнуть с друзьями. Делитесь едой, одеждой, и дарите деньги нуждающимся. Пусть это будет искренне и без намеков на взаимную благодарность.

Издавна наши предки верили, если в воскресенье забрать себе навсегда бездомного котенка или собачку, то этот человек будет благословенным на 5 лет. Его будут обходить нищета, голод и воры. А еще целый год хозяина животного не смогут взять ни сглаз, ни порча, ни черная магия.

Источник: news.hochu

#стиль жизни
Оставить комментарий

