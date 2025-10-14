Такой штрудель отлично идет в качестве основного блюда - дополняем его сметанным соусом и салатом - и вуаля! Изысканный обед или ужин готов!
Ингредиенты на 4 порции:
Тесто
-
Пшеничная мука 130 грамм
-
Мука дополнительно для вымешивания теста
-
Яйцо (взбить вилкой целое и отделить половину)
-
1/2 шт. растительное масло
-
1 ст.л. холодной воды 60 мл.
Начинка
-
Лосось или другая красная рыба
-
600 г шпината (замороженный подойдет, разморозить и отжать)
-
150 г полутвердого сыра
-
яйцо 1 шт.
-
панировочные сухари 2 ст.л.
-
сливочное масло 20 г
Рецепт приготовления:
Готовим тесто
-
Для этого просеиваем в миску муку, делаем в центре углубление. Вливаем в него половину яйца, масло и воду, замешиваем тесто.
-
Перекладываем его на присыпанный мукой стол и начинаем месить, по чуть-чуть добавляя дополнительную муку. Тесто должно быть мягким и не прилипать к рукам. По времени это займет около 10 минут.
-
Заворачиваем тесто в пленку и даем ему отдохнуть как минимум 30 минут.
Пока тесто отдыхает, готовим начинку.
-
Для этого трем на крупную терку сыр.
-
Нарезаем ломтиками рыбу.
-
Если вы используете свежий шпинат, его нужно припустить. Для этого растапливаем в сковороде на среднем огне 25 г сливочного масла, кладем шпинат и готовим, помешивая, до мягкости.
-
Снимаем с огня. Смешиваем сыр, рыбу, шпинат и яйцо. Солим по вкусу.
-
Далее нужно растянуть тесто. На стол кладем льняное полотенце и присыпаем его мукой. В центр кладем тесто и начинаем раскатывать его скалкой под размеры полотенца (это примерно 50*70).
-
Как только дольше раскатывать станет невозможно – откладываем в сторону скалку и начинаем вытягивать тесто руками. Если тесто замешано правильно – оно будет очень хорошо тянуться. Поэтому не бойтесь, но все же не делайте излишне резких движений. Хорошо вытянутое тесто должно быть очень тонким.
-
Располагаем прямоугольник теста длинной стороной к себе. Посыпаем тесто сухарями, оставив чистыми по паре сантиметров сверху и снизу и около 15 см справа.
-
Поверх сухарей кладем начинку.
-
Приподнимаем край полотенца и скручиваем рулет по направлению к той стороне теста, которую мы оставили свободной. Рулет сам скатится и свернется. Края рулет защипываем.
-
Кладем на застеленный пергаментом противень, смазываем растопленным сливочным маслом.
-
Отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 35 минут.
-
Готовый штрудель вынимаем из духовки, даем постоять 10 минут, затем нарезаем на порционные куски и подаем, посыпав молотой сладкой паприкой (по желанию), со сметанным соусом и салатом из помидоров.
