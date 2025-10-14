Тесто

Начинка

Готовим тесто

Заворачиваем тесто в пленку и даем ему отдохнуть как минимум 30 минут.

Перекладываем его на присыпанный мукой стол и начинаем месить, по чуть-чуть добавляя дополнительную муку. Тесто должно быть мягким и не прилипать к рукам. По времени это займет около 10 минут.

Для этого просеиваем в миску муку, делаем в центре углубление. Вливаем в него половину яйца, масло и воду, замешиваем тесто.

Пока тесто отдыхает, готовим начинку.

Для этого трем на крупную терку сыр.

Нарезаем ломтиками рыбу.

Если вы используете свежий шпинат, его нужно припустить. Для этого растапливаем в сковороде на среднем огне 25 г сливочного масла, кладем шпинат и готовим, помешивая, до мягкости.

Снимаем с огня. Смешиваем сыр, рыбу, шпинат и яйцо. Солим по вкусу.

Далее нужно растянуть тесто. На стол кладем льняное полотенце и присыпаем его мукой. В центр кладем тесто и начинаем раскатывать его скалкой под размеры полотенца (это примерно 50*70).

Как только дольше раскатывать станет невозможно – откладываем в сторону скалку и начинаем вытягивать тесто руками. Если тесто замешано правильно – оно будет очень хорошо тянуться. Поэтому не бойтесь, но все же не делайте излишне резких движений. Хорошо вытянутое тесто должно быть очень тонким.

Располагаем прямоугольник теста длинной стороной к себе. Посыпаем тесто сухарями, оставив чистыми по паре сантиметров сверху и снизу и около 15 см справа.

Поверх сухарей кладем начинку.

Приподнимаем край полотенца и скручиваем рулет по направлению к той стороне теста, которую мы оставили свободной. Рулет сам скатится и свернется. Края рулет защипываем.

Кладем на застеленный пергаментом противень, смазываем растопленным сливочным маслом.

Отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 35 минут.