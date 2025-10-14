Baltijas balss logotype
Изысканный ужин: готовим штрудель с лососем и шпинатом

Люблю!
Дата публикации: 14.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Изысканный ужин: готовим штрудель с лососем и шпинатом

Такой штрудель отлично идет в качестве основного блюда - дополняем его сметанным соусом и салатом - и вуаля! Изысканный обед или ужин готов!

Ингредиенты на 4 порции:

Тесто

  • Пшеничная мука 130 грамм

  • Мука дополнительно для вымешивания теста

  • Яйцо (взбить вилкой целое и отделить половину)

  • 1/2 шт. растительное масло

  • 1 ст.л. холодной воды 60 мл.

Начинка

  • Лосось или другая красная рыба

  • 600 г шпината (замороженный подойдет, разморозить и отжать)

  • 150 г полутвердого сыра

  • яйцо 1 шт.

  • панировочные сухари 2 ст.л.

  • сливочное масло 20 г

Рецепт приготовления:

Готовим тесто

  • Для этого просеиваем в миску муку, делаем в центре углубление. Вливаем в него половину яйца, масло и воду, замешиваем тесто.

  • Перекладываем его на присыпанный мукой стол и начинаем месить, по чуть-чуть добавляя дополнительную муку. Тесто должно быть мягким и не прилипать к рукам. По времени это займет около 10 минут.

  • Заворачиваем тесто в пленку и даем ему отдохнуть как минимум 30 минут.

Пока тесто отдыхает, готовим начинку.

  • Для этого трем на крупную терку сыр.

  • Нарезаем ломтиками рыбу.

  • Если вы используете свежий шпинат, его нужно припустить. Для этого растапливаем в сковороде на среднем огне 25 г сливочного масла, кладем шпинат и готовим, помешивая, до мягкости.

  • Снимаем с огня. Смешиваем сыр, рыбу, шпинат и яйцо. Солим по вкусу.

  • Далее нужно растянуть тесто. На стол кладем льняное полотенце и присыпаем его мукой. В центр кладем тесто и начинаем раскатывать его скалкой под размеры полотенца (это примерно 50*70).

  • Как только дольше раскатывать станет невозможно – откладываем в сторону скалку и начинаем вытягивать тесто руками. Если тесто замешано правильно – оно будет очень хорошо тянуться. Поэтому не бойтесь, но все же не делайте излишне резких движений. Хорошо вытянутое тесто должно быть очень тонким.

  • Располагаем прямоугольник теста длинной стороной к себе. Посыпаем тесто сухарями, оставив чистыми по паре сантиметров сверху и снизу и около 15 см справа.

  • Поверх сухарей кладем начинку.

  • Приподнимаем край полотенца и скручиваем рулет по направлению к той стороне теста, которую мы оставили свободной. Рулет сам скатится и свернется. Края рулет защипываем.

  • Кладем на застеленный пергаментом противень, смазываем растопленным сливочным маслом.

  • Отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 35 минут.

  • Готовый штрудель вынимаем из духовки, даем постоять 10 минут, затем нарезаем на порционные куски и подаем, посыпав молотой сладкой паприкой (по желанию), со сметанным соусом и салатом из помидоров.

#еда
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео