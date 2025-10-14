Baltijas balss logotype
Люблю!
Дата публикации: 14.10.2025
Изображение к статье: Оазис интерьера и дизайна на Кипсале – выставка Riga Furniture & Interior 2025

В течение трех дней – с 17 по 19 октября – Кипсала станет оазисом вдохновения для всех, поскольку здесь пройдет выставка Riga Furniture & Interior 2025. Как профессионалы отрасли, так и все, кто хочет сделать свою окружающую среду более красивой, современной и удобной, смогут в одном месте ознакомиться с широким и разнообразным предложением – мебелью, освещением, текстилем, аксессуарами для интерьера и креативными дизайнерскими решениями.

Riga Furniture and Interior 2025 соберет более 200 участников из Латвии, Литвы, Эстонии, Дании, Финляндии, Швейцарии, Польши, Германии и других стран. На выставке будут мебельные и интерьерные салоны, дизайнеры, художники, архитекторы, специалисты по освещению и звуку, а также производители, предлагающие как современные решения для дома, так и возможность заказать индивидуально адаптированные проекты.

Международные бренды и местные изделия в одном месте

На выставке Riga Furniture & Interior 2025 можно будет почерпнуть идеи для всех помещений – от домашнего офиса до гостиной, от ванной комнаты до гаража. Компактные и регулируемые столы LinERGO и эргономичные стулья RestockFurniture сделают работу в домашнем офисе приятной и эффективной. Решения для гостиной, спальни и интерьера представят Skandi mēbeles, LONAS и Mūzas istaba, предлагая мягкую мебель от скандинавских и балтийских производителей. Новейшие коллекции бренда Deante сделают кухню более функциональной и стильной благодаря современным смесителям и раковинам. Ванная комната оживет благодаря выразительным силуэтам, созданным латвийским производителем ванн PAA, который сумел объединить мастерство, современные технологии и ручную работу. Кстати, именно PAA удалось наладить сотрудничество с международно признанным дизайнером Каримом Рашидом. Совместный результат — новую оригинальную коллекцию ванн — можно будет увидеть на выставке.

Не только мебель, но и освещение является центральным акцентом жилища! Люстры итальянского бренда Reccagni Angelo, Garden Lamp Collection и Olighttube создадут изысканную атмосферу как в помещениях, так и за их пределами. А элементы природы – стабилизированные декорации из мха и растений, объемные настенные цветочные композиции, фигурки лесных животных и многие другие актуальные предметы дизайна – представят Moss Art Studio, DABA deco и др.

На Кипсале будет широкий выбор отделочных материалов – плитка, обои, паркет, ламинат и другие напольные покрытия, а также материалы из натурального камня. Среди инновационных решений будут представлены стеклянные душевые конструкции Stikla serviss, умные дверные замки INO Lock для более удобной повседневной жизни и пленки PDLC Filmbase – современное решение для остекления, которое мгновенно меняет текстуру стекла с прозрачной на матовую. Разнообразное предложение выставки позволяет познакомиться с актуальными инновациями, сравнить варианты от различных компаний, найти свой стиль и вдохновиться на будущие изменения.

Идеи и решения дизайнеров интерьера

На выставке Riga Furniture & Interior 2025 каждый сможет получить профессиональные рекомендации о том, как сделать свой дом или рабочую среду более функциональной, уютной и эстетически привлекательной. В течение трех дней на выставке Латвийского союза дизайнеров будут проводиться индивидуальные консультации, где можно узнать, с чего начать изменения, как избежать наиболее распространенных ошибок и какие простые решения использовать, чтобы с минимальными средствами добиться большого эффекта.

Эксперты расскажут о последних тенденциях – натуральных материалах, значении света и технологических возможностях, а также дадут практические индивидуальные советы. Чтобы консультация была максимально полезной, рекомендуется взять с собой планы помещений или фотографии и подготовить актуальные вопросы.

Молодые таланты и современное искусство

Уже второй год посетители выставки смогут насладиться творческим мероприятием ARTISTS RUNWAY 2025 — галереей поп-ап, в которой искусство встречается с дизайном, сценографией и светом. Ее создадут архитектор Анда Алксниня и творческое объединение MĀK под руководством художницы Илдзе Осе совместно с искусствоведом и куратором Улдисом Яунземсом-Петерсонсом. Это пространство вдохновения, созданное как признанными художниками, так и молодыми талантами, подарит яркие впечатления всем посетителям выставки.

Особое внимание будет уделено работам молодых дизайнеров и художников – экспозиции художественных и дизайнерских школ, которые откроют новое поколение творческой индустрии.

Будущий путь латвийской мебельной индустрии

Начатая в прошлом году традиция – конференция, посвященная латвийской мебельной отрасли «Мебельная промышленность в Латвии и мире. Сегодня и завтра» – и в этом году на Riga Furniture & Interior соберет лидеров отрасли для открытого обсуждения будущего данной сферы. Центральная тема этого года – человеческий капитал и конкурентоспособность рынка. Это вопросы о том, будут ли производство мебели в Латвии продолжать люди или роботы, как далеко зайдет автоматизация, как привлечь и удержать сотрудников, как новое поколение меняет культуру труда и какие возможности открывают цифровизация и сотрудничество с архитекторами и дизайнерами.

В мероприятии примут участие представители Латвийской ассоциации устойчивых закупок, Латвийского союза дизайнеров, Латвийского союза архитекторов, банк SEB и эксперты из таких компаний, как Nakts mēbeles, Bolderāja serviss, Intarsija, Peruza, Hettich, Industriālais krāsu apgāds, Kronospan и др. Эта конференция уже стала важным событием для профессионалов, где можно проанализировать вызовы и найти общие решения для развития отрасли.

Подробнее: www.mebelesundizains.lv

Следите за новостями также в соцсетях:

Время работы:

17 и 18 октября 10.00–18.00

19 октября 10.00–17.00

Стоимость входных билетов

Входной билет – 7 €

Для студентов, школьников, пенсионеров и лиц с инвалидностью (предъявив удостоверение) – 5 €

Детям до 11 лет – вход бесплатный

Семейный билет (2 взрослых + 2 детей) – 16 €

Видео