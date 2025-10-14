Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Скрытая угроза на вашей тарелке: 6 добавок, которых стоит опасаться 0 450

Люблю!
Дата публикации: 14.10.2025
Mediasole
Изображение к статье: Скрытая угроза на вашей тарелке: 6 добавок, которых стоит опасаться

Сегодня многие покупатели с настороженностью относятся к пищевым добавкам. Опасения не случайны: часть из них действительно безвредна, но некоторые вещества способны нанести серьёзный вред здоровью. Поэтому важно уметь читать состав на упаковке и понимать, что скрывается за маркировкой «Е».

Ниже приведены добавки, разрешённые к использованию, но вызывающие вопросы у специалистов.

Нитрит натрия (Е250)

Эта соль азотистой кислоты часто используется в мясных продуктах для придания им привлекательного розового оттенка и для профилактики ботулизма. Однако у вещества есть и обратная сторона: при взаимодействии с аминами в мясе образуются нитрозамины, обладающие канцерогенным эффектом. Учёные связывают регулярное употребление переработанного мяса с повышенным риском рака кишечника. Кроме того, нитрит натрия может провоцировать мигрень.

Диоксид серы (Е220)

Консервант, который можно встретить в сухофруктах и винодельческой продукции. Он замедляет процессы окисления и подавляет рост микроорганизмов. В малых дозах диоксид серы относительно безопасен, но у чувствительных людей может вызывать аллергические реакции и обострения астмы. Чтобы снизить его концентрацию, сухофрукты рекомендуется тщательно мыть и замачивать в горячей воде.

Бутилгидроксианизол (Е320)

Антиоксидант и консервант, используемый для продления срока хранения продуктов. Ряд исследований указывает на возможные канцерогенные свойства вещества. В небольших дозах они не выявлены, но специалисты отмечают: многие добавки со временем пересматриваются, и то, что считалось безопасным вчера, может оказаться вредным завтра.

Бензоат натрия (Е211)

Один из наиболее распространённых консервантов. Опасность усиливается при взаимодействии с витамином С: в этом случае образуются канцерогенные соединения. Поэтому, например, квашеная капуста с бензоатом натрия становится потенциально опасным продуктом.

Бромат калия (Е924)

Применяется в хлебобулочной промышленности для придания тесту мягкости и воздушной структуры. Однако исследования показывают его канцерогенные свойства, что вызывает серьёзные опасения у специалистов.

Что важно помнить

  • Даже разрешённые добавки могут быть небезопасны, если их употреблять регулярно или в сочетании с другими веществами.

  • При покупке стоит обращать внимание на состав и по возможности выбирать продукты без лишних консервантов и красителей.

  • Сухофрукты, вино, колбасные изделия и хлебобулочные продукты — именно та категория товаров, где чаще всего встречаются спорные добавки.

  • Чтение этикеток — простой, но эффективный способ защитить себя и свою семью от потенциально опасных веществ.

Читайте нас также:
#здоровье #еда
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Как «болят» психологические травмы: неприятная правда, которую должен знать каждый
Изображение к статье: Как «болят» психологические травмы: неприятная правда, которую должен знать каждый
Почему в браке исчезает секс и как вернуть интимность
Изображение к статье: Почему в браке исчезает секс и как вернуть интимность
Шлейф загадки: пять ароматных трендов для первого свидания
Изображение к статье: Шлейф загадки: пять ароматных трендов для первого свидания
Всё по полочкам: как правильно упаковать летние вещи на зиму
Изображение к статье: Всё по полочкам: как правильно упаковать летние вещи на зиму
Изображение к статье: Бархатный сезон: яркое возвращение забытого тренда
Бархатный сезон: яркое возвращение забытого тренда 156
Изображение к статье: Кофе, вода или алкоголь: что реально помогает справляться со стрессом
Кофе, вода или алкоголь: что реально помогает справляться со стрессом 158
Изображение к статье: «Немного приврал»: 3 типичных варианта лжи, которые разрушают отношения в самом начале
«Немного приврал»: 3 типичных варианта лжи, которые разрушают отношения в самом начале 144
Изображение к статье: Семья, любовь и пятеро детей: Тарханова трогательно отметила 20 лет брака
Семья, любовь и пятеро детей: Тарханова трогательно отметила 20 лет брака 528

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Позорница! Садальскому не дают покоя латышские красавицы: после Браже - Вайкуле
Lifenews
Позорница! Садальскому не дают покоя латышские красавицы: после Браже - Вайкуле 59
Изображение к статье: Борцовский характер в деда. Иконка видео
Lifenews
1
Бориса Немцов-младший, проживающий в Эмиратах, в 6 лет завоевал престижный приз 1 37
Изображение к статье: Суд отклонил жалобу на решение министра внутренних дел о запрете выезда из Латвии
ЧП и криминал
Суд отклонил жалобу на решение министра внутренних дел о запрете выезда из Латвии 51
Изображение к статье: В Румынии осужденный хакер взломал тюремную систему и сократил сроки сокамерникам
ЧП и криминал
В Румынии осужденный хакер взломал тюремную систему и сократил сроки сокамерникам 57
Изображение к статье: Как «болят» психологические травмы: неприятная правда, которую должен знать каждый
Люблю!
Как «болят» психологические травмы: неприятная правда, которую должен знать каждый 84
Изображение к статье: Народ остановит приватизацию? Начался сбор подписей за поправку к Конституции
Политика
Народ остановит приватизацию? Начался сбор подписей за поправку к Конституции 42
Изображение к статье: Позорница! Садальскому не дают покоя латышские красавицы: после Браже - Вайкуле
Lifenews
Позорница! Садальскому не дают покоя латышские красавицы: после Браже - Вайкуле 59
Изображение к статье: Борцовский характер в деда. Иконка видео
Lifenews
1
Бориса Немцов-младший, проживающий в Эмиратах, в 6 лет завоевал престижный приз 1 37
Изображение к статье: Суд отклонил жалобу на решение министра внутренних дел о запрете выезда из Латвии
ЧП и криминал
Суд отклонил жалобу на решение министра внутренних дел о запрете выезда из Латвии 51

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео