Сегодня многие покупатели с настороженностью относятся к пищевым добавкам. Опасения не случайны: часть из них действительно безвредна, но некоторые вещества способны нанести серьёзный вред здоровью. Поэтому важно уметь читать состав на упаковке и понимать, что скрывается за маркировкой «Е».
Ниже приведены добавки, разрешённые к использованию, но вызывающие вопросы у специалистов.
Нитрит натрия (Е250)
Эта соль азотистой кислоты часто используется в мясных продуктах для придания им привлекательного розового оттенка и для профилактики ботулизма. Однако у вещества есть и обратная сторона: при взаимодействии с аминами в мясе образуются нитрозамины, обладающие канцерогенным эффектом. Учёные связывают регулярное употребление переработанного мяса с повышенным риском рака кишечника. Кроме того, нитрит натрия может провоцировать мигрень.
Диоксид серы (Е220)
Консервант, который можно встретить в сухофруктах и винодельческой продукции. Он замедляет процессы окисления и подавляет рост микроорганизмов. В малых дозах диоксид серы относительно безопасен, но у чувствительных людей может вызывать аллергические реакции и обострения астмы. Чтобы снизить его концентрацию, сухофрукты рекомендуется тщательно мыть и замачивать в горячей воде.
Бутилгидроксианизол (Е320)
Антиоксидант и консервант, используемый для продления срока хранения продуктов. Ряд исследований указывает на возможные канцерогенные свойства вещества. В небольших дозах они не выявлены, но специалисты отмечают: многие добавки со временем пересматриваются, и то, что считалось безопасным вчера, может оказаться вредным завтра.
Бензоат натрия (Е211)
Один из наиболее распространённых консервантов. Опасность усиливается при взаимодействии с витамином С: в этом случае образуются канцерогенные соединения. Поэтому, например, квашеная капуста с бензоатом натрия становится потенциально опасным продуктом.
Бромат калия (Е924)
Применяется в хлебобулочной промышленности для придания тесту мягкости и воздушной структуры. Однако исследования показывают его канцерогенные свойства, что вызывает серьёзные опасения у специалистов.
Что важно помнить
-
Даже разрешённые добавки могут быть небезопасны, если их употреблять регулярно или в сочетании с другими веществами.
-
При покупке стоит обращать внимание на состав и по возможности выбирать продукты без лишних консервантов и красителей.
-
Сухофрукты, вино, колбасные изделия и хлебобулочные продукты — именно та категория товаров, где чаще всего встречаются спорные добавки.
-
Чтение этикеток — простой, но эффективный способ защитить себя и свою семью от потенциально опасных веществ.
