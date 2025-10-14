Сегодня многие покупатели с настороженностью относятся к пищевым добавкам. Опасения не случайны: часть из них действительно безвредна, но некоторые вещества способны нанести серьёзный вред здоровью. Поэтому важно уметь читать состав на упаковке и понимать, что скрывается за маркировкой «Е».

Ниже приведены добавки, разрешённые к использованию, но вызывающие вопросы у специалистов.

Нитрит натрия (Е250)

Эта соль азотистой кислоты часто используется в мясных продуктах для придания им привлекательного розового оттенка и для профилактики ботулизма. Однако у вещества есть и обратная сторона: при взаимодействии с аминами в мясе образуются нитрозамины, обладающие канцерогенным эффектом. Учёные связывают регулярное употребление переработанного мяса с повышенным риском рака кишечника. Кроме того, нитрит натрия может провоцировать мигрень.

Диоксид серы (Е220)

Консервант, который можно встретить в сухофруктах и винодельческой продукции. Он замедляет процессы окисления и подавляет рост микроорганизмов. В малых дозах диоксид серы относительно безопасен, но у чувствительных людей может вызывать аллергические реакции и обострения астмы. Чтобы снизить его концентрацию, сухофрукты рекомендуется тщательно мыть и замачивать в горячей воде.

Бутилгидроксианизол (Е320)

Антиоксидант и консервант, используемый для продления срока хранения продуктов. Ряд исследований указывает на возможные канцерогенные свойства вещества. В небольших дозах они не выявлены, но специалисты отмечают: многие добавки со временем пересматриваются, и то, что считалось безопасным вчера, может оказаться вредным завтра.

Бензоат натрия (Е211)

Один из наиболее распространённых консервантов. Опасность усиливается при взаимодействии с витамином С: в этом случае образуются канцерогенные соединения. Поэтому, например, квашеная капуста с бензоатом натрия становится потенциально опасным продуктом.

Бромат калия (Е924)

Применяется в хлебобулочной промышленности для придания тесту мягкости и воздушной структуры. Однако исследования показывают его канцерогенные свойства, что вызывает серьёзные опасения у специалистов.

Что важно помнить