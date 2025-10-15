Baltijas balss logotype
Солёные лимоны: модный рецепт из Марокко

Люблю!
Дата публикации: 15.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Солёные лимоны: модный рецепт из Марокко

Солёные лимоны — традиционная приправа кухни стран Магриба. Мавры добавляли и добавляют его почти во все блюда. Мясо, рыба, овощи, крупы: всё становится вкуснее!

Классический рецепт лимонов по-мароккански

Ингредиенты:

  • 8 лимонов

  • банки с широким горлышком, куда поместятся целые лимоны

  • вода

  • соль

  • 1 сырое яйцо

Способ приготовления:

  • Возьмите большую миску, чтобы в ней поместились все лимоны, залейте их тёплой (важный момент!) водой. Уровень жидкости должен быть таким, чтобы лимоны были полностью в воде, но с совсем небольшим «запасом сверху». Так мы определяем нужное нам количество воды. Воду переливаем в отдельную ёмкость, начинаем подбирать количество соли для этого объёма. Для этого нам как раз и потребуется куриное яйцо. (Подсказка, ёмкость должна быть достаточно глубокой, чтобы у яйца была возможность полноценно утонуть и эффектно всплыть.)

  • Опустите яйцо в ёмкость с водой из-под лимонов. Свежее должно сразу опуститься на дно (если всплыло на поверхность, можете сразу его выбросить и сходить в магазин за новой партией). Начинаем постепенно добавлять соль — по 1-2 чайных ложки, тщательно размешивая до полного растворения и проводя после каждого добавления контрольные измерения с помощью яйца. Как только яйцо всплывет — нужный уровень солёности достигнут, больше соли добавлять не нужно.

  • Воду, как уже писали выше, предпочтительно брать тёплую. В ней соль быстрее растворится, и вы потратите меньше времени на готовку. Но не увлекайтесь! Совсем горячую брать не стоит, иначе незаметно сварите свое яйцо-«солемерку».

  • Итак, будущий рассол готов, теперь пора браться за наших жёлтых друзей. Если вы еще не помыли цитрусы, то самое время сделать это (не забудьте избавиться от предательской восковой плёнки). Затем сделайте с двух сторон (там где «попки») небольшие крестообразные разрезы, которые полностью прорежут шкурку, но не затронут мякоть.

  • Почти готово! Осталось взять заранее приготовленные (чистые!) банки, укомплектовать их надрезанными лимончиками и залить нашим тщательно выверенным соляным раствором. Раствора должно хватить, чтобы покрыть лимоны «с головой».

  • Банки следует герметично закрыть и оставить в покое примерно на месяц. Идеальное место для засолки — тёмное и прохладное место. При температуре 15-18 градусов небольшие лимоны просолятся примерно за 25 дней. Солёные лимоны, приготовленные по этому рецепту, прекрасно хранятся в холодильнике в течение года.

#еда
Видео