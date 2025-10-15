Это блюдо сочетает насыщенный вкус овощей, сочный мясной фарш и аромат расплавленного сыра. Готовится легко, выглядит аппетитно и подойдёт и для семейного ужина, и для праздничного стола.
🕐 Время приготовления
1 час
🔥 Пищевая ценность
137 ккал на 100 г
Ингредиенты
- баклажаны — 2 шт.
- фарш (свиной или смешанный) — 400 г
- сыр твёрдый — 100 г
- помидоры — 2 шт.
- чеснок — 2 зубчика
- петрушка — по вкусу
- чёрный молотый перец — по вкусу
- соль — по вкусу
- растительное масло — немного для смазки
Приготовление
-
Подготовьте баклажаны. Вымойте, обсушите и разрежьте их вдоль. Аккуратно выньте часть мякоти, чтобы получились «лодочки». Мякоть мелко нарежьте.
-
Сделайте начинку. В миске соедините нарезанную мякоть, фарш, кубики помидоров, измельчённую петрушку и выдавленный чеснок. Посолите, поперчите и хорошо перемешайте.
-
Формируйте и запекайте. Лодочки слегка посолите и смажьте растительным маслом. Наполните фаршем и выложите в форму, застеленную пергаментом. Запекайте при 180°C около 40 минут.
-
Добавьте сыр. Посыпьте натёртым сыром и запекайте ещё 5–7 минут, пока он не расплавится и не подрумянится.
Совет
Для разнообразия можно использовать куриный фарш, добавить немного болгарского перца или орегано — получится ещё ароматнее.
Источник: tsn.ua
