1 час

137 ккал на 100 г

Подготовьте баклажаны. Вымойте, обсушите и разрежьте их вдоль. Аккуратно выньте часть мякоти, чтобы получились «лодочки». Мякоть мелко нарежьте.

Сделайте начинку. В миске соедините нарезанную мякоть, фарш, кубики помидоров, измельчённую петрушку и выдавленный чеснок. Посолите, поперчите и хорошо перемешайте.

Формируйте и запекайте. Лодочки слегка посолите и смажьте растительным маслом. Наполните фаршем и выложите в форму, застеленную пергаментом. Запекайте при 180°C около 40 минут.