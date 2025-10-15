Baltijas balss logotype
Запечённые баклажаны с мясной начинкой и сыром: просто и вкусно

Люблю!
Дата публикации: 15.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Запечённые баклажаны с мясной начинкой и сыром: просто и вкусно

Это блюдо сочетает насыщенный вкус овощей, сочный мясной фарш и аромат расплавленного сыра. Готовится легко, выглядит аппетитно и подойдёт и для семейного ужина, и для праздничного стола.

🕐 Время приготовления

1 час

🔥 Пищевая ценность

137 ккал на 100 г

Ингредиенты

  • баклажаны — 2 шт.
  • фарш (свиной или смешанный) — 400 г
  • сыр твёрдый — 100 г
  • помидоры — 2 шт.
  • чеснок — 2 зубчика
  • петрушка — по вкусу
  • чёрный молотый перец — по вкусу
  • соль — по вкусу
  • растительное масло — немного для смазки

Приготовление

  1. Подготовьте баклажаны. Вымойте, обсушите и разрежьте их вдоль. Аккуратно выньте часть мякоти, чтобы получились «лодочки». Мякоть мелко нарежьте.

  2. Сделайте начинку. В миске соедините нарезанную мякоть, фарш, кубики помидоров, измельчённую петрушку и выдавленный чеснок. Посолите, поперчите и хорошо перемешайте.

  3. Формируйте и запекайте. Лодочки слегка посолите и смажьте растительным маслом. Наполните фаршем и выложите в форму, застеленную пергаментом. Запекайте при 180°C около 40 минут.

  4. Добавьте сыр. Посыпьте натёртым сыром и запекайте ещё 5–7 минут, пока он не расплавится и не подрумянится.

Совет

Для разнообразия можно использовать куриный фарш, добавить немного болгарского перца или орегано — получится ещё ароматнее.

Источник: tsn.ua

#еда
