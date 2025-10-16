Не все продукты становятся опасными сразу после даты, указанной на упаковке. Британский предприниматель Дэн Кладери доказал это на практике — он зарабатывает миллионы, продавая качественные продукты с «просрочкой», которые всё ещё безопасны.
Журналистка Джоанна Блайтмэн составила список таких продуктов:
- Молоко. Пастеризованное может храниться несколько дней после срока, если стоит в глубине холодильника. Скисшее — отлично подойдёт для выпечки.
- Яйца. Безопасны до 35 дней при температуре не выше +5 °C.
- Варенье, мёд, джем. Сахар — естественный консервант, поэтому они не портятся даже спустя месяцы.
- Квашеная капуста. Немецкая или корейская — хранится долго благодаря брожению.
- Чипсы и крекеры. Становятся мягкими, но безопасны; можно подсушить в духовке.
- Макароны. Сухие изделия не портятся, если не нарушена герметичность упаковки.
- Хлеб. Может храниться долго в холодильнике, главное — удалять плесень.
- Консервы. Сохраняются годами в прохладном и тёмном месте.
- Шоколад. Белый налёт — не плесень, а выступивший жир; продукт остаётся пригодным.
Главное правило — осматривайте, нюхайте, пробуйте с осторожностью. Если продукт выглядит и пахнет нормально, скорее всего, он безопасен.
Оставить комментарий