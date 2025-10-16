Baltijas balss logotype
Какие продукты можно есть после истечения срока годности — без вреда для здоровья

Люблю!
Дата публикации: 16.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Какие продукты можно есть после истечения срока годности — без вреда для здоровья

Не все продукты становятся опасными сразу после даты, указанной на упаковке. Британский предприниматель Дэн Кладери доказал это на практике — он зарабатывает миллионы, продавая качественные продукты с «просрочкой», которые всё ещё безопасны.

Журналистка Джоанна Блайтмэн составила список таких продуктов:

  1. Молоко. Пастеризованное может храниться несколько дней после срока, если стоит в глубине холодильника. Скисшее — отлично подойдёт для выпечки.
  2. Яйца. Безопасны до 35 дней при температуре не выше +5 °C.
  3. Варенье, мёд, джем. Сахар — естественный консервант, поэтому они не портятся даже спустя месяцы.
  4. Квашеная капуста. Немецкая или корейская — хранится долго благодаря брожению.
  5. Чипсы и крекеры. Становятся мягкими, но безопасны; можно подсушить в духовке.
  6. Макароны. Сухие изделия не портятся, если не нарушена герметичность упаковки.
  7. Хлеб. Может храниться долго в холодильнике, главное — удалять плесень.
  8. Консервы. Сохраняются годами в прохладном и тёмном месте.
  9. Шоколад. Белый налёт — не плесень, а выступивший жир; продукт остаётся пригодным.

Главное правило — осматривайте, нюхайте, пробуйте с осторожностью. Если продукт выглядит и пахнет нормально, скорее всего, он безопасен.

Источник

