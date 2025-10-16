Осень — время теплых завтраков и ароматных десертов. Попробуйте приготовить блинчики с карамелизированными сливами: они подойдут и к чаю, и в качестве сладкого угощения.
Ингредиенты:
- Мука пшеничная — 170 г
- Молоко (горячее) — 500 мл
- Яйца куриные — 3 шт.
- Сахар — 2 ст. л.
- Растительное масло — 60 г
- Соль — ½ ч. л.
Для начинки:
- Сливы — 500 г
- Сахар — 100 г
- Сливочное масло — 30 г
Приготовление:
- Сливы помойте, выньте косточки и разрежьте пополам.
- В сотейнике на медленном огне растопите сливочное масло, всыпьте сахар и помешивайте до растворения. Добавьте сливы и готовьте, пока они не станут мягкими.
- В миске смешайте яйца с сахаром и солью, влейте половину молока, добавьте муку и тщательно перемешайте, затем влейте оставшееся молоко и растительное масло.
- Обжарьте блины на разогретой сковороде с обеих сторон.
- На каждый блин положите 4–5 слив и заверните конвертиком.
Совет: для аромата добавьте в сливы щепотку корицы.
