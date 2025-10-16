Baltijas balss logotype
Осеннее наслаждение: блинчики с карамелизированными сливами 0 131

Люблю!
Дата публикации: 16.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Осеннее наслаждение: блинчики с карамелизированными сливами

Осень — время теплых завтраков и ароматных десертов. Попробуйте приготовить блинчики с карамелизированными сливами: они подойдут и к чаю, и в качестве сладкого угощения.

Ингредиенты:

  • Мука пшеничная — 170 г
  • Молоко (горячее) — 500 мл
  • Яйца куриные — 3 шт.
  • Сахар — 2 ст. л.
  • Растительное масло — 60 г
  • Соль — ½ ч. л.

Для начинки:

  • Сливы — 500 г
  • Сахар — 100 г
  • Сливочное масло — 30 г

Приготовление:

  1. Сливы помойте, выньте косточки и разрежьте пополам.
  2. В сотейнике на медленном огне растопите сливочное масло, всыпьте сахар и помешивайте до растворения. Добавьте сливы и готовьте, пока они не станут мягкими.
  3. В миске смешайте яйца с сахаром и солью, влейте половину молока, добавьте муку и тщательно перемешайте, затем влейте оставшееся молоко и растительное масло.
  4. Обжарьте блины на разогретой сковороде с обеих сторон.
  5. На каждый блин положите 4–5 слив и заверните конвертиком.

Совет: для аромата добавьте в сливы щепотку корицы.

Источник: tsn

Читайте нас также:
#еда
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

