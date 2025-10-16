Коричневый сахар — это тростниковый нерафинированный сахар, состоит из кристаллов сахарозы, покрытых тростниковой мелассой с естественным ароматом и цветом. Производится увариванием сахарного сиропа по специальной технологии.

Существует большое количество разновидностей коричневого сахара, которые различаются между собой главным образом по количеству содержащейся патоки мелассы.

Как отличить настоящий тростниковый коричневый сахар от поддельного?

Ищите на упаковке слово «нерафинированный»; если сахар обозначается как «коричневый рафинированный» — значит, это продукт, содержащий красители и посторонние добавки. Аромат тростниковой мелассы достаточно характерен, и отличить его от запаха жженого сахара, которым подкрашивают подделки, несложно. Натуральный тростниковый коричневый сахар всегда стоит достаточно дорого. Он дороже в производстве (в частности, сахарный тростник необходимо перерабатывать в течение суток после того, как его срезали), и потому что производят его за рубежом (в России его могут разве что расфасовать по пакетам, и крупные производители никогда этого не скрывают), а перевозка тоже стоит отдельных денег.

Покупайте сахар от производителей, которые уже давно на рынке. Они дорожат своим именем и следят за качеством продукции.

Чем отличается коричневый сахар от белого?

Этот вопрос вызывает массу разногласий, однако с точки зрения пользы для организма человека эти 2 вида сахара ничем не отличаются. Более того, они имеют идентичный химический состав за некоторым минимальным исключением.

Основным компонентом обоих типов сахара является сырец, получаемый либо из тростникового сахара, либо из свеклы. Первичный этап обработки сырца представляет собой сгущение его до состояния сиропа и получения сладкой патоки насыщенного бурого оттенка.

То, что мы видим в магазинах — результат очистки и обработки. Этот процесс для коричневого сахара менее продолжительный, поэтому в нем сохраняется бурая патока, придающая ему такой цвет. Кроме того, он имеет приятный карамельный аромат за счет исключения процесса рафинирования.

Белый же сахар подвергается более длительной очистке, откуда и берутся кристаллы белого цвета. Классический белый сахар подлежит обязательному рафинированию, так как получаемый из свеклы продукт до обработки обладает неприятным специфическим ароматом.

В силу того, что коричневый сахар не рафинируют, в нем сохраняются микроэлементы, клетчатка и вода. Также в таком продукте больше минеральных компонентов. Но по количеству калорий оба товара находятся на одном уровне, так же, как и по содержанию сахарозы — и в белом, и в коричневом сахаре ее 99%. Поэтому заблуждением считается даже то, что продукт коричневого цвета не вызывает кариес.

Влияние на организм

Несмотря на то, что в коричневом сахаре сохраняются минеральные вещества, продукт вовсе не является полезным и не оказывает благотворного воздействия на организм. Содержание витаминов и клетчатки настолько ничтожно, что сахар по-прежнему является врагом, если употреблять его в неограниченных количествах.

По данным ВОЗ, нормой считается потребление сахарозы в размере 5% от суточной нормы всех калорий. Это примерно 6-8 чайных ложек в сутки. Однако не стоит думать, что пить чай с 2-3 ложками сахара — нормальное явление.

В эти 5 процентов включена вся сахароза, присутствующая в ежедневном рационе человека. К таким продуктам относятся не только кондитерские изделия, но и фрукты. Иногда сахароза встречается даже в хлебобулочных изделиях.

Какой сахар лучше выбрать

Это личный выбор каждого. Коричневый привлекательный сахар в кубиках или сыпучем виде красиво смотрится. Качественный продукт неплохо оттеняет вкус кофе, от чего и сложилось мнение, что благородный напиток лучше употреблять с тростниковым сахаром.

Однако все это распространенные мифы и заблуждения. Но одно полезное свойство у коричневого сахара все же есть: кондитерские изделия с натуральным тростниковым сахаром имеют приятный карамельный аромат и привлекательный внешний вид. В остальном же отличий между двумя типами сахара не наблюдается.

На организм, в частности, на поджелудочную железу коричневый и белый продукты влияют негативным образом. Будучи чистой сахарозой, они заставляют орган выделять слишком много инсулина. Это может повлечь за собой сахарный диабет второго типа и ожирение.

Соответственно, нет никакой разницы, какой сахар употреблять в пищу. Главное делать это умеренно, чтобы не навредить своему здоровью.