Дата публикации: 17.10.2025
1001sovet
Изображение к статье: Больше не придется покупать: готовим сыр дома за 15 минут

Домашний сыр можно приготовить быстро и без сложных ингредиентов. Всего 15 минут - и на столе будет свежий, натуральный продукт, который подойдет и для завтрака, и для полезных перекусов.

Рецепт домашнего сыра

Ингредиенты:

  • молоко - 1,5 л

  • яйца - 4 шт.

  • сметана - 250 г

  • соль - 1 ч. л

В результате из этих продуктов получится около 580 г сыра.

Приготовление

  • В кастрюлю влейте молоко и всыпьте соль. Тщательно перемешайте и поставьте на огонь.

  • В миску добавьте яйца, соль и взбейте венчиком. Должна образоваться равномерная смесь. После этого добавьте сметану и снова перемешайте.

  • Молоко должно нагреться до 85-90 градусов. Влейте ячневую массу, непрерывно помешивая, чтобы не было комочков.

  • Нагревайте смесь еще 7 минут. Когда образуются творожные сгустки, то огонь можно выключить.

  • В конце процедите массу и оставьте сыр охлаждаться.

#еда
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
