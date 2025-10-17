Домашний сыр можно приготовить быстро и без сложных ингредиентов. Всего 15 минут - и на столе будет свежий, натуральный продукт, который подойдет и для завтрака, и для полезных перекусов.
Рецепт домашнего сыра
Ингредиенты:
-
молоко - 1,5 л
-
яйца - 4 шт.
-
сметана - 250 г
-
соль - 1 ч. л
В результате из этих продуктов получится около 580 г сыра.
Приготовление
-
В кастрюлю влейте молоко и всыпьте соль. Тщательно перемешайте и поставьте на огонь.
-
В миску добавьте яйца, соль и взбейте венчиком. Должна образоваться равномерная смесь. После этого добавьте сметану и снова перемешайте.
-
Молоко должно нагреться до 85-90 градусов. Влейте ячневую массу, непрерывно помешивая, чтобы не было комочков.
-
Нагревайте смесь еще 7 минут. Когда образуются творожные сгустки, то огонь можно выключить.
-
В конце процедите массу и оставьте сыр охлаждаться.
