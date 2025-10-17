Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Где квасить капусту, чтобы она получилась хрустящей: выбираем идеальную тару 0 267

Люблю!
Дата публикации: 17.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Где квасить капусту, чтобы она получилась хрустящей: выбираем идеальную тару

Сезон заготовок в самом разгаре, и каждая хозяйка хочет, чтобы квашеная капуста получилась сочной, хрустящей и ароматной. Один из главных факторов успеха — правильно выбранная посуда. Разберёмся, в чём лучше квасить капусту и как избежать ошибок.

В чём квасить капусту

Раньше для квашения использовали деревянные бочки — это идеальный вариант, если у вас есть возможность его достать. Дерево «дышит», создавая естественные условия для ферментации. Но в современных кухнях чаще применяют другие ёмкости — банки, ведра и кастрюли. У каждого варианта есть свои плюсы.

Ведро — для больших порций

Подходит тем, кто заготавливает капусту «по-крупному».

  • В эмалированном или пластиковом ведре удобно перемешивать и прокалывать капусту.
  • Важно следить, чтобы в эмали не было царапин — металл при контакте с кислотой испортит вкус.
  • Ведро позволяет капусте «играть», а вам — легко контролировать уровень сока.

Кастрюля — для среднего объёма

Если у вас семья среднего размера, кастрюля — оптимальный выбор.

  • Используйте пищевую нержавейку или эмалированную посуду без сколов.
  • Можно установить импровизированный пресс — тарелку и небольшой груз, чтобы капуста оставалась под рассолом.

Банка — идеальна для квартиры

Лучшее решение для небольших порций и городских условий.

  • Удобно квасить в трёхлитровых банках — компактно и практично.
  • Главное — плотно утрамбовать капусту и регулярно прокалывать её деревянной палочкой, чтобы выходили газы.
  • Каждые пару недель можно готовить свежую порцию, не загромождая холодильник.

Итог

Идеальной тары для всех не существует — выбирайте по своим условиям. Для дома в городе подойдёт банка, для семьи — кастрюля, а для больших заготовок — ведро или бочка. Главное — чистота, целостность посуды и немного любви к делу — и капуста получится именно той, о которой мечтает каждая хозяйка.

Источник: tsn.ua

Читайте нас также:
#еда
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Когда звёзды против: пары знаков Зодиака, которым суждено не ужиться
Изображение к статье: Когда звёзды против: пары знаков Зодиака, которым суждено не ужиться
Почему суббота — не «шестница», а день отдыха
Изображение к статье: Почему суббота — не «шестница», а день отдыха
Опасные дни для уборки: можно вымести счастье и достаток
Изображение к статье: Опасные дни для уборки: можно вымести счастье и достаток
Они любят по-настоящему: 4 знака зодиака, для которых вы — всё
Изображение к статье: Они любят по-настоящему: 4 знака зодиака, для которых вы — всё
Изображение к статье: Больше не придется покупать: готовим сыр дома за 15 минут
Больше не придется покупать: готовим сыр дома за 15 минут 471
Изображение к статье: Обошла Париж и Афины: туристы назвали самую красивую столицу мира
Обошла Париж и Афины: туристы назвали самую красивую столицу мира 584
Изображение к статье: ВОЗ бьёт тревогу: каждая шестая бактериальная инфекция в мире устойчива к антибиотикам
ВОЗ бьёт тревогу: каждая шестая бактериальная инфекция в мире устойчива к антибиотикам 95
Изображение к статье: Согреться осенью: топ-10 жарких стран для отпуска в ноябре
Согреться осенью: топ-10 жарких стран для отпуска в ноябре 249

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Теперь он опять самый желанный жених Голливуда. Иконка видео
Lifenews
Почему 63-летний Том Круз разошелся с артисткой, моложе себя на 26 лет 0
Изображение к статье: Посейте эти цветы сейчас: весной они зацветут на 2 недели раньше
Дом и сад
Посейте эти цветы сейчас: весной они зацветут на 2 недели раньше 12
Изображение к статье: Сколько можно!? В Латвии снова повысили цены на топливо
Наша Латвия
Сколько можно!? В Латвии снова повысили цены на топливо 80
Изображение к статье: Учёные сравнили одержимость собак игрушками с человеческой зависимостью
В мире животных
Учёные сравнили одержимость собак игрушками с человеческой зависимостью 6
Изображение к статье: Как солнечные панели превращают свет в электричество
Дом и сад
Как солнечные панели превращают свет в электричество 32
Изображение к статье: Эта веселая семейка создавала горячие новости. Иконка видео
Lifenews
Спустя три года после развода Ким Кардашьян открыла страшную тайну Канье Уэста 88
Изображение к статье: Теперь он опять самый желанный жених Голливуда. Иконка видео
Lifenews
Почему 63-летний Том Круз разошелся с артисткой, моложе себя на 26 лет 0
Изображение к статье: Посейте эти цветы сейчас: весной они зацветут на 2 недели раньше
Дом и сад
Посейте эти цветы сейчас: весной они зацветут на 2 недели раньше 12
Изображение к статье: Сколько можно!? В Латвии снова повысили цены на топливо
Наша Латвия
Сколько можно!? В Латвии снова повысили цены на топливо 80

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео