Сделайте тыкву, как манго на зиму: невероятный рецепт, который взрывает сеть.
Наступил сезон тыкв. Этот уникальный рецепт приготовления тыквы на зиму позволит вам получить яркий, сочный и насыщенный вкус, напоминающий манго. Как приготовить на зиму вкусную тыкву, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram-канале Консервация и кулинария.
Секрет "манговой" тыквы
Этот рецепт объединяет нежность тыквы с яркой кислинкой цитрусовых, создавая невероятный вкусовой букет. Благодаря лимону и апельсинам, обычная тыквенная заготовка превращается в настоящий тропический деликатес, который будет на вкус как солнечное манго. К тому же, приготовление не займет много времени, а результат превзойдет все ваши ожидания.
Ингредиенты (на 2,5 л готового продукта):
Тыква - 2 кг Апельсины - 2 шт. Лимон - половинка Лимонная кислота - 5 г Сахар - 400 г
Приготовление
Сначала тыкву нужно тщательно очистить от кожуры и семян. Затем нарежьте ее небольшими кубиками. Переложите нарезанную тыкву в большую емкость, в которой будете смешивать все ингредиенты.
Возьмите апельсины. Один апельсин очистите от кожуры и также нарежьте кубиками. Второй апельсин нарежьте кубиками вместе с кожурой - это придаст заготовке особый аромат и легкую горчинку, что прекрасно балансирует сладость. Половину лимона также нарежьте кубиками вместе с кожурой, не забывая удалить косточки. Добавьте нарезанные апельсины и лимон к тыкве.
К фруктово-тыквенной смеси добавьте сахар (400 г) и лимонную кислоту (5 г). Эти компоненты не только придадут нужную сладость и кислинку, но и помогут соку выделиться, а также выступят как консерванты.
Тщательно перемешайте все ингредиенты. Оставьте смесь на 3 часа, чтобы тыква и цитрусовые пустили сок. В течение этого времени перемешивайте смесь 3-4 раза, чтобы сахар полностью растворился, а сок равномерно распределился. Вы увидите, как в емкости появится много ароматного сока.
Подготовьте чистые и стерилизованные стеклянные банки. Разложите тыквенно-фруктовую смесь в банки, заполняя их доверху. Затем залейте выделенным соком, чтобы фрукты были полностью покрыты. Накройте банки чистыми крышками (не закручивайте плотно).
Поставьте банки в большую кастрюлю. На дно кастрюли предварительно положите марлю или небольшое полотенце, чтобы банки не лопнули от прямого контакта с дном. Залейте кастрюлю водой так, чтобы она доходила банкам "по плечики".
Доведите воду в кастрюле до кипения, а затем стерилизуйте банки в течение 30 минут. После стерилизации осторожно выньте банки и плотно закрутите крышки.
