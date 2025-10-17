Этот рецепт объединяет нежность тыквы с яркой кислинкой цитрусовых, создавая невероятный вкусовой букет.

Наступил сезон тыкв. Этот уникальный рецепт приготовления тыквы на зиму позволит вам получить яркий, сочный и насыщенный вкус, напоминающий манго. Как приготовить на зиму вкусную тыкву, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram-канале Консервация и кулинария.

Секрет "манговой" тыквы

Этот рецепт объединяет нежность тыквы с яркой кислинкой цитрусовых, создавая невероятный вкусовой букет. Благодаря лимону и апельсинам, обычная тыквенная заготовка превращается в настоящий тропический деликатес, который будет на вкус как солнечное манго. К тому же, приготовление не займет много времени, а результат превзойдет все ваши ожидания.

Ингредиенты (на 2,5 л готового продукта):

Тыква - 2 кг Апельсины - 2 шт. Лимон - половинка Лимонная кислота - 5 г Сахар - 400 г

Приготовление