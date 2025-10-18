Многие украинцы считают, что замена сахара медом или подсластителями делает рацион здоровым. Но действительно ли это полезно для организма? В интервью РБК-Украина диетолог, профессор Олег Швец объяснил, какая скрытая опасность кроется в большинстве современных сахарозаменителей и даже в меде.

Сахар: главный враг веса и зубов

Диетолог отмечает два ключевых негативных последствия чрезмерного потребления сахара.

Во-первых, это масса тела. Организм легко превращает избыток сладкого в жировые запасы.

Во-вторых, это риск появления кариеса. У людей, которые регулярно употребляют много сладкого, эта распространенная проблема возникает значительно чаще.

Поэтому ограничение сахара в рационе является необходимостью, а не модным трендом. Но есть ли выход в замене?

Мед - не панацея

Часто люди думают, что мед - "здоровый" заменитель сахара. Но, по словам специалиста, это заблуждение.

"Замена на мед ничего не дает, потому что это фактически то же самое, что и обычный сахар", - говорит он.

По своей химической структуре и влиянию на калорийность рациона эти продукты почти тождественны. Хотя мед и содержит небольшое количество витаминов, его преимущества нивелируются высоким содержанием глюкозы и фруктозы.

Однако в сезон простуд мед действительно остается популярным - с чаем, лимоном или просто "для иммунитета". Но, как отмечает диетолог, польза меда не перекрывает риски его избытка.

Что не так с сахарозаменителями

Еще хуже ситуация с искусственными сахарозаменителями, которые приобрели бешеную популярность. Хотя они содержат меньшее количество калорий, их влияние на организм может быть неблагоприятным.

Швец отмечает два критических риска. Во-первых, искусственные заменители имеют неблагоприятные последствия для кишечного микробиома.

Во-вторых, говорит специалист, новые исследования предоставляют данные, что большинство искусственных сахарозаменителей негативно сказываются на функции головного мозга.

Это существенные аргументы для того, чтобы дважды подумать перед тем, как покупать продукты с надписью "без сахара".

Исключением может быть стевия - натуральный заменитель из растения стевии. Однако и здесь, по словам эксперта, нужны дополнительные исследования, чтобы сделать окончательные выводы о ее безопасности при длительном употреблении.

Сколько сахара можно есть?

Даже если вы любите сладкое, не стоит полностью отказываться от него. Если говорить о рекомендуемом количестве сахара (включая мед), то 25 граммов не навредят, поэтому отказываться от него полностью не стоит, если вы можете контролировать это количество.

Если вы в сезон простуд пьете чай с медом, вы должны помнить, что это калории. Но в рекомендованных 25 г вы можете себе это позволить (25 г сахара - это примерно одна столовая ложка сахара с горкой или 5 чайных ложек сахара без горки, согласно рекомендациям ВОЗ.

Профессор добавляет, что хотя он знает людей, которые полностью отказались от сахара, и это неплохо, это не означает, что они стали абсолютно здоровыми именно после этого. Здоровое питание - это комплексный подход, а не только исключение одной группы продуктов.