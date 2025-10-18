Baltijas balss logotype
Почему суббота — не «шестница», а день отдыха

Люблю!
Дата публикации: 18.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Почему суббота — не «шестница», а день отдыха

Когда мы называем дни недели, всё кажется логичным: вторник — второй, среда — середина, четверг — четвёртый, пятница — пятый. Но почему шестой день — это суббота, а не «шестница»? Ответ кроется в древней традиции и священных текстах.

Слово «суббота» произошло от древнееврейского «шабат», что означает «покой» или «день отдыха». Согласно Ветхому Завету, Бог создавал мир шесть дней, а на седьмой — почил от дел своих. Этот день был освящён как время покоя и молитвы.

Именно поэтому в иудейской традиции суббота — священный день, когда запрещено трудиться. Даже в современном иврите глагол «лиШБоТ» — тот же корень, что и у слова «шабат» — означает «ничего не делать» или «бастовать».

Позже это слово перекочевало в европейские и славянские языки. Хотя для христиан главным днём отдыха стало воскресенье, само название «суббота» напоминало о древнем корне — о дне, когда нужно было остановиться, перевести дух и вспомнить о духовном.

Источник

Оставить комментарий

