Кто не любит нежный, воздушный зефир, тающий во рту? Приготовить его дома - это проще, чем кажется, и не требует особых кулинарных талантов. Рассказываем как это сделать.
Рецепт
Ингредиенты:
Чтобы приготовить вкусный и натуральный зефир, вам понадобится минимум компонентов. Главное - выбрать качественное ягодное пюре, которое станет основой вашего десерта.
-
Ягодное пюре: 250 г (можно использовать любые ягоды - вишню, малину, клубнику, смородину. Важно, чтобы пюре было однородным, без косточек)
-
Вода: 250 г (для сиропа)
-
Сахар: 250 г (для сиропа) + 50 г (для белковой массы) = всего 300 г
-
Агар-агар: 8-10 г (это натуральный растительный желатин, который обеспечивает зефиру правильную структуру)
-
Яичные белки: 2 шт. (больших)
-
Лимонная кислота: ¼ чайной ложки (для стабилизации белков)
Приготовление
-
Приготовление зефира по этому рецепту состоит из нескольких простых шагов, каждый из которых является ключевым для идеального результата.
-
В небольшом сотейнике или кастрюле с толстым дном соедините ягодное пюре (например, вишневое), воду, 250 г сахара и агар-агар. Хорошо перемешайте венчиком, чтобы агар-агар полностью растворился и не было комочков. Оставьте смесь на 10-15 минут, чтобы агар-агар набух.
-
После этого поставьте сотейник на средний огонь. Постоянно помешивая, доведите смесь до кипения. Варите сироп на умеренном огне в течение 5-7 минут после закипания, или до того момента, когда он начнет загустевать и стекать с ложки тонкой нитью. Важно: сироп должен хорошо прокипеть, чтобы агар-агар активировался. Отставьте горячий сироп, пока будете готовить белковую массу.
-
В глубокую, идеально чистую миску (без капли жира!) выложите яичные белки. Начните взбивать их миксером на низкой скорости, постепенно увеличивая обороты. Когда белки станут пышными и белыми, начинайте постепенно добавлять 50 г сахара, небольшими порциями, продолжая взбивать.
-
На этом же этапе добавьте лимонную кислоту. Взбивайте белки до устойчивых пиков - это значит, что масса должна хорошо держать форму и не опадать, если вы поднимете венчик миксера.
-
Как только белковая масса будет готова, снова разогрейте ягодный сироп до кипения. Не прекращая взбивать белки миксером на средней скорости, тонкой струйкой осторожно влейте горячий сироп в белковую массу.
-
Продолжайте взбивать массу еще 3-5 минут, чтобы она хорошо объединилась и стала еще более пышной и стабильной. Это очень важный этап, который обеспечивает зефиру правильную текстуру.
-
Дайте готовой зефирной массе немного остыть - примерно до 50 градусов по Цельсию. Это займет несколько минут. Масса должна оставаться теплой, но уже не быть обжигающей. Чем быстрее вы приступите к отсаживанию, тем лучше, поскольку агар-агар быстро застывает. Быстро переложите зефирную массу в кондитерский мешок (с насадкой-звездочкой или без нее, зависит от желаемой формы).
-
Подготовьте противень, застеленный качественной пергаментной бумагой или силиконовым ковриком. Отсадите зефир на пергамент в форме небольших спиралей или других фигур.
-
Оставьте отсаженный зефир застывать при комнатной температуре на 1 час (или до полного застывания, время может варьироваться в зависимости от влажности воздуха). Не нужно ставить его в холодильник, он прекрасно застывает и при комнатной температуре.
-
Этот зефир можно использовать для приготовления невероятных сладостей. Например, выложите его в формы, заполненные темперированным шоколадом, и у вас получится изысканный зефир в шоколаде - настоящий десерт ресторанного уровня, сделанный собственноручно.
