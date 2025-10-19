Ингредиенты:

Чтобы приготовить вкусный и натуральный зефир, вам понадобится минимум компонентов. Главное - выбрать качественное ягодное пюре, которое станет основой вашего десерта.

Сахар: 250 г (для сиропа) + 50 г (для белковой массы) = всего 300 г

Ягодное пюре: 250 г (можно использовать любые ягоды - вишню, малину, клубнику, смородину. Важно, чтобы пюре было однородным, без косточек)

Приготовление

Приготовление зефира по этому рецепту состоит из нескольких простых шагов, каждый из которых является ключевым для идеального результата.

В небольшом сотейнике или кастрюле с толстым дном соедините ягодное пюре (например, вишневое), воду, 250 г сахара и агар-агар. Хорошо перемешайте венчиком, чтобы агар-агар полностью растворился и не было комочков. Оставьте смесь на 10-15 минут, чтобы агар-агар набух.

После этого поставьте сотейник на средний огонь. Постоянно помешивая, доведите смесь до кипения. Варите сироп на умеренном огне в течение 5-7 минут после закипания, или до того момента, когда он начнет загустевать и стекать с ложки тонкой нитью. Важно: сироп должен хорошо прокипеть, чтобы агар-агар активировался. Отставьте горячий сироп, пока будете готовить белковую массу.

В глубокую, идеально чистую миску (без капли жира!) выложите яичные белки. Начните взбивать их миксером на низкой скорости, постепенно увеличивая обороты. Когда белки станут пышными и белыми, начинайте постепенно добавлять 50 г сахара, небольшими порциями, продолжая взбивать.

На этом же этапе добавьте лимонную кислоту. Взбивайте белки до устойчивых пиков - это значит, что масса должна хорошо держать форму и не опадать, если вы поднимете венчик миксера.

Как только белковая масса будет готова, снова разогрейте ягодный сироп до кипения. Не прекращая взбивать белки миксером на средней скорости, тонкой струйкой осторожно влейте горячий сироп в белковую массу.

Продолжайте взбивать массу еще 3-5 минут, чтобы она хорошо объединилась и стала еще более пышной и стабильной. Это очень важный этап, который обеспечивает зефиру правильную текстуру.

Дайте готовой зефирной массе немного остыть - примерно до 50 градусов по Цельсию. Это займет несколько минут. Масса должна оставаться теплой, но уже не быть обжигающей. Чем быстрее вы приступите к отсаживанию, тем лучше, поскольку агар-агар быстро застывает. Быстро переложите зефирную массу в кондитерский мешок (с насадкой-звездочкой или без нее, зависит от желаемой формы).

Подготовьте противень, застеленный качественной пергаментной бумагой или силиконовым ковриком. Отсадите зефир на пергамент в форме небольших спиралей или других фигур.

Оставьте отсаженный зефир застывать при комнатной температуре на 1 час (или до полного застывания, время может варьироваться в зависимости от влажности воздуха). Не нужно ставить его в холодильник, он прекрасно застывает и при комнатной температуре.