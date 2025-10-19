Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Нежно и воздушно: рецепт идеального домашнего зефира 0 262

Люблю!
Дата публикации: 19.10.2025
1001sovet
Изображение к статье: Нежно и воздушно: рецепт идеального домашнего зефира

Кто не любит нежный, воздушный зефир, тающий во рту? Приготовить его дома - это проще, чем кажется, и не требует особых кулинарных талантов. Рассказываем как это сделать.

Рецепт

Ингредиенты:

Чтобы приготовить вкусный и натуральный зефир, вам понадобится минимум компонентов. Главное - выбрать качественное ягодное пюре, которое станет основой вашего десерта.

  • Ягодное пюре: 250 г (можно использовать любые ягоды - вишню, малину, клубнику, смородину. Важно, чтобы пюре было однородным, без косточек)

  • Вода: 250 г (для сиропа)

  • Сахар: 250 г (для сиропа) + 50 г (для белковой массы) = всего 300 г

  • Агар-агар: 8-10 г (это натуральный растительный желатин, который обеспечивает зефиру правильную структуру)

  • Яичные белки: 2 шт. (больших)

  • Лимонная кислота: ¼ чайной ложки (для стабилизации белков)

Приготовление

  • Приготовление зефира по этому рецепту состоит из нескольких простых шагов, каждый из которых является ключевым для идеального результата.

  • В небольшом сотейнике или кастрюле с толстым дном соедините ягодное пюре (например, вишневое), воду, 250 г сахара и агар-агар. Хорошо перемешайте венчиком, чтобы агар-агар полностью растворился и не было комочков. Оставьте смесь на 10-15 минут, чтобы агар-агар набух.

  • После этого поставьте сотейник на средний огонь. Постоянно помешивая, доведите смесь до кипения. Варите сироп на умеренном огне в течение 5-7 минут после закипания, или до того момента, когда он начнет загустевать и стекать с ложки тонкой нитью. Важно: сироп должен хорошо прокипеть, чтобы агар-агар активировался. Отставьте горячий сироп, пока будете готовить белковую массу.

  • В глубокую, идеально чистую миску (без капли жира!) выложите яичные белки. Начните взбивать их миксером на низкой скорости, постепенно увеличивая обороты. Когда белки станут пышными и белыми, начинайте постепенно добавлять 50 г сахара, небольшими порциями, продолжая взбивать.

  • На этом же этапе добавьте лимонную кислоту. Взбивайте белки до устойчивых пиков - это значит, что масса должна хорошо держать форму и не опадать, если вы поднимете венчик миксера.

  • Как только белковая масса будет готова, снова разогрейте ягодный сироп до кипения. Не прекращая взбивать белки миксером на средней скорости, тонкой струйкой осторожно влейте горячий сироп в белковую массу.

  • Продолжайте взбивать массу еще 3-5 минут, чтобы она хорошо объединилась и стала еще более пышной и стабильной. Это очень важный этап, который обеспечивает зефиру правильную текстуру.

  • Дайте готовой зефирной массе немного остыть - примерно до 50 градусов по Цельсию. Это займет несколько минут. Масса должна оставаться теплой, но уже не быть обжигающей. Чем быстрее вы приступите к отсаживанию, тем лучше, поскольку агар-агар быстро застывает. Быстро переложите зефирную массу в кондитерский мешок (с насадкой-звездочкой или без нее, зависит от желаемой формы).

  • Подготовьте противень, застеленный качественной пергаментной бумагой или силиконовым ковриком. Отсадите зефир на пергамент в форме небольших спиралей или других фигур.

  • Оставьте отсаженный зефир застывать при комнатной температуре на 1 час (или до полного застывания, время может варьироваться в зависимости от влажности воздуха). Не нужно ставить его в холодильник, он прекрасно застывает и при комнатной температуре.

  • Этот зефир можно использовать для приготовления невероятных сладостей. Например, выложите его в формы, заполненные темперированным шоколадом, и у вас получится изысканный зефир в шоколаде - настоящий десерт ресторанного уровня, сделанный собственноручно.

Читайте нас также:
#еда
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Красота без вреда: как макияж, ресницы и косметология влияют на здоровье глаз
Изображение к статье: Красота без вреда: как макияж, ресницы и косметология влияют на здоровье глаз
«Ненавижу гладить»: что такое жидкий утюг и как им пользоваться
Изображение к статье: «Ненавижу гладить»: что такое жидкий утюг и как им пользоваться
6 вещей в партнере, которые кажутся красными флагами, но ими не являются
Изображение к статье: 6 вещей в партнере, которые кажутся красными флагами, но ими не являются
Сохраняют объём: 3 осенних стрижки, которым не страшна шапка
Изображение к статье: Сохраняют объём: 3 осенних стрижки, которым не страшна шапка
Изображение к статье: Как защититься от негативной энергии окружающих: 5 практических советов
Как защититься от негативной энергии окружающих: 5 практических советов 290
Изображение к статье: Что написать в резюме, чтобы получить приглашение на собеседование
Что написать в резюме, чтобы получить приглашение на собеседование 158
Изображение к статье: Сильные качества каждого знака Зодиака
Сильные качества каждого знака Зодиака 449
Изображение к статье: Когда родинка становится опасной: врач объяснила, на что обратить внимание
Когда родинка становится опасной: врач объяснила, на что обратить внимание 337

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Африканское народное восстание.
В мире
Мадагаскарский бунт: как крупнейшее островное государство мира сменило власть 11
Изображение к статье: «Не будет этой коалиции, будет другая» или «бомба в портфеле»
Политика
«Не будет этой коалиции, будет другая» или «бомба в портфеле» 41
Изображение к статье: Латвия не хочет ни принимать мигрантов, ни платить за них. Готова помочь советом и транспортом
Наша Латвия
Латвия не хочет ни принимать мигрантов, ни платить за них. Готова помочь советом и транспортом 175
Изображение к статье: Красота без вреда: как макияж, ресницы и косметология влияют на здоровье глаз
Люблю!
Красота без вреда: как макияж, ресницы и косметология влияют на здоровье глаз 45
Изображение к статье: «Ненавижу гладить»: что такое жидкий утюг и как им пользоваться
Люблю!
«Ненавижу гладить»: что такое жидкий утюг и как им пользоваться 135
Изображение к статье: Денис Васильев больше не будет тренироваться в школе Ламбьеля
Техно
Денис Васильев больше не будет тренироваться в школе Ламбьеля 148
Изображение к статье: Африканское народное восстание.
В мире
Мадагаскарский бунт: как крупнейшее островное государство мира сменило власть 11
Изображение к статье: «Не будет этой коалиции, будет другая» или «бомба в портфеле»
Политика
«Не будет этой коалиции, будет другая» или «бомба в портфеле» 41
Изображение к статье: Латвия не хочет ни принимать мигрантов, ни платить за них. Готова помочь советом и транспортом
Наша Латвия
Латвия не хочет ни принимать мигрантов, ни платить за них. Готова помочь советом и транспортом 175

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео