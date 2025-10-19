Baltijas balss logotype
Тыквенные блинчики без сахара: быстрый завтрак без духовки

Люблю!
Дата публикации: 19.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Тыквенные блинчики без сахара: быстрый завтрак без духовки

Эти осенние тыквенные блины — идеальный вариант для завтрака: нежные, ароматные и полностью без сахара. Готовятся быстро, из простых ингредиентов, и не требуют духовки.

Ингредиенты

  • Тыквенное пюре — ½ стакана
  • Молоко — 600 мл
  • Яйца — 2 шт.
  • Мука — 200 г (пшеничная, овсяная или рисовая)
  • Щепотка соли
  • Растительное масло — 2 ст. л. + немного для жарки
  • Ванильный сахар — по желанию

Приготовление

  1. Нарежьте тыкву кубиками и приготовьте на пару 10–12 минут, чтобы сохранить цвет и аромат. Можно также запечь или отварить. После готовки измельчите тыкву в блендере до состояния пюре.
  2. В большой миске взбейте яйца с солью и ванилином. Добавьте молоко и тыквенное пюре, перемешайте венчиком до однородности.
  3. Постепенно всыпьте муку, тщательно размешивая, чтобы не осталось комочков. В конце добавьте растительное масло и снова перемешайте.
  4. Разогрейте сковороду, смажьте маслом и вылейте тонкий слой теста. Обжарьте блины с обеих сторон до золотистой корочки.

Готовые тыквенные блинчики получаются тонкими, эластичными и ароматными. Их можно подавать со сметаной, йогуртом, медом или свежими фруктами. Этот завтрак легкий, питательный и радует вкусом без лишнего сахара.

Источник: smachnenke.com.ua

Видео