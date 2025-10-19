Эти осенние тыквенные блины — идеальный вариант для завтрака: нежные, ароматные и полностью без сахара. Готовятся быстро, из простых ингредиентов, и не требуют духовки.

Ингредиенты

Тыквенное пюре — ½ стакана

Молоко — 600 мл

Яйца — 2 шт.

Мука — 200 г (пшеничная, овсяная или рисовая)

Щепотка соли

Растительное масло — 2 ст. л. + немного для жарки

Ванильный сахар — по желанию

Приготовление

Нарежьте тыкву кубиками и приготовьте на пару 10–12 минут, чтобы сохранить цвет и аромат. Можно также запечь или отварить. После готовки измельчите тыкву в блендере до состояния пюре. В большой миске взбейте яйца с солью и ванилином. Добавьте молоко и тыквенное пюре, перемешайте венчиком до однородности. Постепенно всыпьте муку, тщательно размешивая, чтобы не осталось комочков. В конце добавьте растительное масло и снова перемешайте. Разогрейте сковороду, смажьте маслом и вылейте тонкий слой теста. Обжарьте блины с обеих сторон до золотистой корочки.

Готовые тыквенные блинчики получаются тонкими, эластичными и ароматными. Их можно подавать со сметаной, йогуртом, медом или свежими фруктами. Этот завтрак легкий, питательный и радует вкусом без лишнего сахара.

Источник: smachnenke.com.ua