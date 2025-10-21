Baltijas balss logotype
Красота по наследству: внучка Ротару покорила Париж своим образом 0 803

Люблю!
Дата публикации: 21.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Красота по наследству: внучка Ротару покорила Париж своим образом

София Евдокименко, которая проживает в США, поразила подписчиков фотографиями из Парижа. Девушка приехала во французский город в рамках популярного события, посвященного моде.

Внучка легендарной певицы Софии Ротару продолжает покорять модные столицы мира. На этот раз 24-летняя модель посетила показ бренда Alaïa в рамках Недели моды в Париже. Об этом стало известно из фотографий, которые девушка опубликовала на своей странице в Instagram, пишет focus.ua

rotaru_4.jpg

rotaru_5.jpg

Для выхода София выбрала стильный total-denim look: синие джинсы, укороченный жакет в тон и белую рубашку, добавившую образу элегантности. Завершающим акцентом стала голубая сумочка, которая гармонично подчеркнула сдержанную роскошь ее стиля.

rotaru_6.jpg

rotaru_8.jpg

Пользователи соцсети восторженно отреагировали на новый образ Софии Евдокименко:

"Ты такая красивая"; "Красавица"; "Абсолютно потрясающе"; "Ну какие замечательные снимки вы сделали"; "Великолепная".

rotaru_9.jpg

Соня Евдокименко, внучка легендарной певицы Софии Ротару, уже длительное время живет в Соединенных Штатах. Там она получает образование, работает в модельном бизнесе и развивает собственный бренд косметики для ухода за кожей, о котором подробнее рассказывала в своем Instagram-блоге.

#знаменитости
Оставить комментарий

