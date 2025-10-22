Ингредиенты

✓ 2 куриных голени;

✓ 2 куриных бедра;

✓ Куриное крыло;

✓ 2 моркови;

✓ 2 луковицы;

✓ Небольшой кусок молодой капусты;

✓ 2,5 столовых ложки манной крупы;

✓ Лавровый лист;

✓ Зелень (любая);

✓ Зубчик чеснока;

✓ Растительное масло.

Приготовление

Куриные бедра, крылья и голени залейте водой, добавьте к ним луковицу, морковь, лавровый лист и поставьте вариться бульон.

В сотейник налейте немного растительного масла, добавьте натертую на крупной терке морковь и обжарьте ее. Затем добавьте туда же мелко нарезанную луковицу и нарезанную мелкими кубиками молодую капусту.

Посолите все и пассеруйте. Не сильно обжаривайте.

Готовый бульон процедите. Мясо с курицы добавьте к пассированным овощам. Поперчите все и посолите, перемешайте и добавьте к ним процеженный бульон. Добавляйте жидкость по своему усмотрению — хотите вы получить жидкий или густой суп.

Как только бульон закипит, всыпьте в него манку, помешивая суп венчиком. На объём 3 литра понадобится около 2,5 столовых ложек крупы. Она придает густоту и насыщенность супу и служит «затяжкой», чтобы овощи не отделялись от бульона.