Новый вкус привычного блюда: суп из курицы с секретным ингредиентом 0 423

Люблю!
Дата публикации: 22.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Новый вкус привычного блюда: суп из курицы с секретным ингредиентом

Теплый густой ароматный куриный суп — то, что с удовольствием будут есть и дети и взрослые. А с секретным ингредиентом он получится еще сытнее, нежнее и наваристее.

Куриный суп

Ингредиенты

✓ 2 куриных голени;

✓ 2 куриных бедра;

✓ Куриное крыло;

✓ 2 моркови;

✓ 2 луковицы;

✓ Небольшой кусок молодой капусты;

✓ 2,5 столовых ложки манной крупы;

✓ Лавровый лист;

✓ Зелень (любая);

✓ Зубчик чеснока;

✓ Растительное масло.

Приготовление

  • Куриные бедра, крылья и голени залейте водой, добавьте к ним луковицу, морковь, лавровый лист и поставьте вариться бульон.

  • В сотейник налейте немного растительного масла, добавьте натертую на крупной терке морковь и обжарьте ее. Затем добавьте туда же мелко нарезанную луковицу и нарезанную мелкими кубиками молодую капусту.

  • Посолите все и пассеруйте. Не сильно обжаривайте.

  • Готовый бульон процедите. Мясо с курицы добавьте к пассированным овощам. Поперчите все и посолите, перемешайте и добавьте к ним процеженный бульон. Добавляйте жидкость по своему усмотрению — хотите вы получить жидкий или густой суп.

  • Как только бульон закипит, всыпьте в него манку, помешивая суп венчиком. На объём 3 литра понадобится около 2,5 столовых ложек крупы. Она придает густоту и насыщенность супу и служит «затяжкой», чтобы овощи не отделялись от бульона.

  • Мелко нарежьте зелень и зубчик чеснока, затем высыпьте эту смесь в кастрюлю с супом.

#еда
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
