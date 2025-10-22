Теплый густой ароматный куриный суп — то, что с удовольствием будут есть и дети и взрослые. А с секретным ингредиентом он получится еще сытнее, нежнее и наваристее.
Куриный суп
Ингредиенты
✓ 2 куриных голени;
✓ 2 куриных бедра;
✓ Куриное крыло;
✓ 2 моркови;
✓ 2 луковицы;
✓ Небольшой кусок молодой капусты;
✓ 2,5 столовых ложки манной крупы;
✓ Лавровый лист;
✓ Зелень (любая);
✓ Зубчик чеснока;
✓ Растительное масло.
Приготовление
-
Куриные бедра, крылья и голени залейте водой, добавьте к ним луковицу, морковь, лавровый лист и поставьте вариться бульон.
-
В сотейник налейте немного растительного масла, добавьте натертую на крупной терке морковь и обжарьте ее. Затем добавьте туда же мелко нарезанную луковицу и нарезанную мелкими кубиками молодую капусту.
-
Посолите все и пассеруйте. Не сильно обжаривайте.
-
Готовый бульон процедите. Мясо с курицы добавьте к пассированным овощам. Поперчите все и посолите, перемешайте и добавьте к ним процеженный бульон. Добавляйте жидкость по своему усмотрению — хотите вы получить жидкий или густой суп.
-
Как только бульон закипит, всыпьте в него манку, помешивая суп венчиком. На объём 3 литра понадобится около 2,5 столовых ложек крупы. Она придает густоту и насыщенность супу и служит «затяжкой», чтобы овощи не отделялись от бульона.
-
Мелко нарежьте зелень и зубчик чеснока, затем высыпьте эту смесь в кастрюлю с супом.
