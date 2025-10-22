Густое, ароматное какао с нотками корицы, ванили и лёгкой остринкой — лучший способ согреться в прохладный день и создать атмосферу домашнего уюта. Этот напиток — не просто какао, а маленький ритуал комфорта.
Ингредиенты на 1–2 порции (≈300 мл)
- Молоко — 300 мл (или смесь молока и сливок 50/50 для бархатной текстуры)
- Натуральный какао-порошок — 3 ч. л.
- Сахар — 1 ч. л. (или по вкусу)
- Молотая корица — ½ ч. л.
- Ванильный сахар — щепотка (или капля экстракта)
- Смесь свежемолотых перцев — щепотка для аромата
- Горький шоколад — 10–15 г для посыпки (по желанию)
Калорийность: примерно 250 ккал на порцию.
Приготовление
-
Подготовьте турку Выберите турку объёмом 400–500 мл, налейте в неё холодное молоко.
-
Добавьте ингредиенты Всыпьте какао, сахар, корицу, ваниль и щепотку перца. Перемешайте венчиком до однородности. Если какао плохо растворяется, дайте смеси постоять минуту.
-
Нагрейте напиток Поставьте турку на средний огонь и постоянно помешивайте. Не доводите до кипения: когда по краям появятся пузырьки, снимайте с плиты.
-
Подача Разлейте какао по чашкам. Сверху можно посыпать тёртым горьким шоколадом — он растает и усилит вкус.
Советы и варианты
- Для сливочного вкуса замените половину молока на сливки 10–20%.
- Используйте стевию или сироп топинамбура вместо сахара.
- Выбирайте качественное какао: Valrhona, Van Houten, Droste.
- Готовьте напиток непосредственно перед подачей, чтобы сохранить аромат.
Пряное какао в турке — это не просто горячий напиток, а способ подарить себе заботу, замедлиться и насладиться моментом. Оно согревает, радует вкусом и ароматом и может стать вашей новой осенней традицией.
Источник: fokus-vnimaniya
