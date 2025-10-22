Густое, ароматное какао с нотками корицы, ванили и лёгкой остринкой — лучший способ согреться в прохладный день и создать атмосферу домашнего уюта. Этот напиток — не просто какао, а маленький ритуал комфорта.

Ингредиенты на 1–2 порции (≈300 мл)

Молоко — 300 мл (или смесь молока и сливок 50/50 для бархатной текстуры)

Натуральный какао-порошок — 3 ч. л.

Сахар — 1 ч. л. (или по вкусу)

Молотая корица — ½ ч. л.

Ванильный сахар — щепотка (или капля экстракта)

Смесь свежемолотых перцев — щепотка для аромата

Горький шоколад — 10–15 г для посыпки (по желанию)

Калорийность: примерно 250 ккал на порцию.

Приготовление

Подготовьте турку Выберите турку объёмом 400–500 мл, налейте в неё холодное молоко. Добавьте ингредиенты Всыпьте какао, сахар, корицу, ваниль и щепотку перца. Перемешайте венчиком до однородности. Если какао плохо растворяется, дайте смеси постоять минуту. Нагрейте напиток Поставьте турку на средний огонь и постоянно помешивайте. Не доводите до кипения: когда по краям появятся пузырьки, снимайте с плиты. Подача Разлейте какао по чашкам. Сверху можно посыпать тёртым горьким шоколадом — он растает и усилит вкус.

Советы и варианты

Для сливочного вкуса замените половину молока на сливки 10–20%.

Используйте стевию или сироп топинамбура вместо сахара.

Выбирайте качественное какао: Valrhona, Van Houten, Droste.

Готовьте напиток непосредственно перед подачей, чтобы сохранить аромат.

Пряное какао в турке — это не просто горячий напиток, а способ подарить себе заботу, замедлиться и насладиться моментом. Оно согревает, радует вкусом и ароматом и может стать вашей новой осенней традицией.

Источник: fokus-vnimaniya