Дата публикации: 22.10.2025
Mediasole
Сегодня мы приготовим ароматный осенний пирог с тыквой и апельсином — идеальный десерт для холодного времени года. Он состоит из нежной начинки на основе тыквенного пюре и апельсиновой цедры и рассыпчатого песочного теста. Даже если вы не любите тыкву, этот рецепт может вас приятно удивить.

Ингредиенты:

200 г муки 4 г разрыхлителя щепотка соли 60 г сахарной пудры 100 г сливочного масла 1 яйцо (1с) 600 г тыквенного пюре (без лишней влаги!!!) 200 г сливочного сыра 150 г сахара 2 яйца (1с) 30 г крахмала щепотка соли цедра апельсина 1 ч л корицы 0,5 ч л имбиря щепотка мускатного ореха

Приготовление теста

В чашу просейте муку, добавьте сахарную пудру, разрыхлитель и щепотку соли. Положите очень холодное сливочное масло, нарезанное мелкими кубиками. Перетрите всё руками в мелкую крошку или воспользуйтесь планетарным миксером с насадкой «лопатка». Подойдёт и блендер — главное, чтобы масло не успело растаять. В итоге должна получиться мелкая рассыпчатая масса.

Добавьте холодное яйцо и быстро замесите тесто. Долго вымешивать не нужно, иначе начнёт развиваться клейковина, и тесто станет плотным. Как только масса соберётся в шар, прекратите перемешивание. Сформируйте шар, слегка приплюсните, заверните его в пищевую плёнку или пакет и уберите в холодильник на 30 минут.

Приготовление начинки

Для начинки нужно тыквенное пюре. Его можно приготовить удобным для вас способом: отварить, запечь или сделать в микроволновке — это быстро и просто. После приготовления тыква легко очищается от кожуры. В пюре добавьте сахар, творожный сыр или мягкий творог, кукурузный крахмал, яйца, щепотку соли, корицу, мускатный орех, имбирь и апельсиновую цедру. Всё тщательно взбейте до однородной массы.

Сборка пирога

Достаньте тесто из холодильника. Если оно слишком твёрдое, дайте немного согреться при комнатной температуре. Присыпьте рабочую поверхность мукой и раскатайте тесто в круг немного больше диаметра формы (в рецепте используется форма 24 см, высотой 3,5 см). Аккуратно перенесите тесто в форму, распределите и прижмите к бортикам. Лишние края обрежьте.

Вылейте начинку на основу и разровняйте. Выпекайте при 180 °C в режиме «верх-низ» около 40 минут. После выключения духовки приоткройте её и оставьте пирог остывать 10–15 минут. В процессе он немного поднимется, а затем осядет — это нормально.

Подача

Остывший пирог аккуратно извлеките из формы. Если она керамическая, можно нарезать прямо в ней. В тёплом виде десерт имеет нежную кремовую текстуру, а полностью остыв — более плотную. Особенно вкусно он сочетается с шариком мороженого или взбитыми сливками.

#кулинарные рецепты
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
